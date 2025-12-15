Přeskočit na obsah
Benative
15. 12. Radana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Obrazem

Chanuka je svátek naděje, v Sydney ji zhasli teroristé

People pay respects at to victims of a shooting during a Jewish holiday celebration at Bondi Beach, in Sydney
Chanuka je svátek naděje, v Sydney ji zhasli teroristé
Chanuka je svátek naděje, v Sydney ji zhasli teroristé
Chanuka je svátek naděje, v Sydney ji zhasli teroristé
Chanuka je svátek naděje, v Sydney ji zhasli teroristé
Zobrazit
13 fotografií
Bolest pozůstalých po masakru na Bondi Beach. |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Padesát minut hrůzy na australské pláži. Otec a syn vybaveni opakovací puškou a brokovnicí začali pálit do tisícovky lidí slavících židovský svátek chanuka. Vyhaslo 15 životů, od desetileté holčičky Matildy po starého rabína nebo přeživšího holokaustu. Čtyřiadvacetiletý terorista leží v nemocnici, jeho otec byl zabit. Policie u nich našla vlajky Islámského státu.

Prohlédnout 13 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits Berlin
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits Berlin
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits Berlin

ŽIVĚPevnost Berlín: Na 3600 policistů střežilo klíčové jednání o míru na Ukrajině

Ukrajinská a americká delegace dnes v sídle německého kancléře v Berlíně jednaly o ukončení války na Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce po jeho odchodu ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že rozhovory skončily.

Oto Klempíř, ministr kultury, politik
Oto Klempíř, ministr kultury, politik
Oto Klempíř, ministr kultury, politik

Klempíř chce v kultuře předvídatelné financování a vyšší platy

Nový ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) chce stabilní prostředí pro kulturní organizace, dlouhodobé a předvídatelné financování a dostupnost kultury napříč regiony. Mezi jeho priority má patřit také zlepšení platových a pracovních podmínek pracovníků v kultuře.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama