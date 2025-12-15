Chanuka je svátek naděje, v Sydney ji zhasli teroristé

Padesát minut hrůzy na australské pláži. Otec a syn vybaveni opakovací puškou a brokovnicí začali pálit do tisícovky lidí slavících židovský svátek chanuka. Vyhaslo 15 životů, od desetileté holčičky Matildy po starého rabína nebo přeživšího holokaustu. Čtyřiadvacetiletý terorista leží v nemocnici, jeho otec byl zabit. Policie u nich našla vlajky Islámského státu.
ŽIVĚBabišův kabinet dorazil do Strakovky autobusem. "Nepotřebujeme 100 dní hájení"
Situaci na domácí politické scéně nejen kolem jmenování nové vlády sledujeme v online reportáži.
ŽIVĚPevnost Berlín: Na 3600 policistů střežilo klíčové jednání o míru na Ukrajině
Ukrajinská a americká delegace dnes v sídle německého kancléře v Berlíně jednaly o ukončení války na Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce po jeho odchodu ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že rozhovory skončily.
Klempíř chce v kultuře předvídatelné financování a vyšší platy
Nový ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) chce stabilní prostředí pro kulturní organizace, dlouhodobé a předvídatelné financování a dostupnost kultury napříč regiony. Mezi jeho priority má patřit také zlepšení platových a pracovních podmínek pracovníků v kultuře.
Zvláštní změna občanství. Ruský tenis opustila i sestra hráčky s pověstí milovnice Putina
Tohle jméno byste mezi ruskými tenisovými přeběhlíky nečekali. Změnu občanství totiž ohlásila i Polina Kuděrmetovová, mladší sestra Veroniky Kuděrmetovové, elitní deblistky na okruhu WTA, která je pověstná svým kladným vztahem k prezidentovi Vladimiru Putinovi.