Celebrity září, Davos čeká… a „Trumpovo“ Grónsko visí ve vzduchu

V Davosu se míchá politika, showbyznys i aktivismus: Trudeau s Katy Perry, Macron s projevem à la Top Gun, protesty proti Trumpovi a umělecké instalace. Všichni ale netrpělivě čekají na Donalda Trumpa a hlavně na to, jestli jim „prodej Grónska“ konečně naservíruje naživo.
ŽIVĚCla na EU Trump neuvalí. S šéfem NATO domluvil dohodu o Grónsku, jež "potrvá věčně"
Americký prezident Donald Trump se domluvil se šéfem Severoatlantické aliance Markem Ruttem na rámci budoucí dohody o Grónsku a celé arktické oblasti. Trump to po jednání v Davosu oznámil na sociální síti Truth Social s tím, že díky tomu nezavede dodatečná cla vůči osmi evropským zemím.
Europarlament poslal kontroverzní pakt s Latinoameričany k ledu. Prošetří ho soud
Evropský parlament schválil ve středu návrh, aby obchodní dohodu s uskupením latinskoamerických zemí Mercosur přezkoumal Soudní dvůr EU. Nemůže tak přistoupit k ratifikaci do doby, než se Soudní dvůr k úmluvě vyjádří. Pokud by Soudní dvůr EU uznal, že dohoda není v souladu s unijním právem, bylo by nutné ji pozměnit. Evropská komise rozhodnutí parlamentu lituje.
ŽIVĚTrump oznámil, že se ve čtvrtek setká se Zelenským, chce konec krveprolití
Americký prezident Donald Trump ve středu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu oznámil, že by se ve čtvrtek ve švýcarském městě měl setkat s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Předtím v projevu na WEF tvrdil, že schůzku plánuje na dnešek, Zelenskyj však ve středu v Davosu není, potvrdila kancelář ukrajinského prezidenta.
Černobyl v ohrožení. Rusko elektrárnu odstřihlo, chystá se ještě horší věc
Rozsáhlé ruské útoky na ukrajinskou energetiku zasáhly i infrastrukturu klíčovou pro jadernou bezpečnost. Černobylská elektrárna přišla o veškeré externí napájení, výpadky se dotkly také přenosových vedení k dalším jaderným zdrojům. Situaci zhoršují silné mrazy a hrozba dalších úderů, Ukrajina žádá naléhavou pomoc v energetice i protivzdušné obraně.
ŽIVĚČást poslanců chce omezit ústavní pravomoc prezidenta při jmenování ministrů
Někteří vládní poslanci chtějí diskutovat o omezení pravomocí prezidenta při jmenování ministrů úpravou ústavy. Uvedla to ve středu večer televize Nova, podle které o tom poslanci mluvili na jednání ústavně-právního výboru Sněmovny. Důvodem je nynější situace, kdy prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.