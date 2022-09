Akční úrok i pod šest procent. Honba za fixací končí, na hypotéky lákají banky slevou

Ještě nedávno zdražovaly úvěry na bydlení raketovou rychlostí. Úrokové sazby hypoték tak za jediný rok vzrostly z 2,3 na více než šest procent. Teď se situace na trhu konečně zklidňuje, byť o zlevňování hypoték nemůže být podle expertů zatím řeč. Podle aktuálních dat Fincentrum hypoindexu totiž průměrná sazba úroků dokonce nepatrně klesla, a to na 6,23 procenta.

Průměrná nabídková sazba hypoték podle aktuálního hypoindexu, který sleduje nabídky většiny bank v Česku, za poslední měsíc klesla o 0,05 procentního bodu. Nepatrný pokles ovšem podle odborníků zatím zásadní změnu trendu nepřináší.

"Toto velmi mírné snížení je způsobeno především akčními hypotečními nabídkami některých bank. Zatím se tedy trh vyvíjí podle odhadů z předchozích měsíců - úrokové sazby hypoték více méně stagnují," potvrdil Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, která hypoindex provozuje.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové roční sazbě 6,23 procenta činí v září 23 035 korun.

"Mírný pokles sazeb se projevil i ve výši měsíční splátky průměrné 3,5milionové hypotéky, která poklesla zhruba o 115 korun. Což je ovšem při těchto cenách pokles tak zanedbatelný, že nemá praktický dopad na hypoteční trh a klienty," podotkl Sýkora.

Nejvíce se sazby snížily u hypoték s fixací na pět let, a to o 0,07 procentního bodu na 5,94 procenta. Sazby hypoték fixovaných na jeden, tři a 10 let klesly shodně o pět bazických bodů.

Hypotéky s fixací na jeden rok tak banky nabízejí v průměru za 6,52 procenta, s fixací na tři roky za 6,41 procenta a s fixací na 10 let za 6,03 procenta.

Lidé se do hypotéky nehrnou

Také podle Hypomonitoru České bankovní asociace (ČBA) dosavadní růst sazeb ustává. Podle něj se v současnosti sazby pohybují v rozmezí od šesti do sedmi procent, a to v závislosti na konkrétních parametrech hypotéky. Nacházejí se tak zřejmě na svém vrcholu.

Podle asociace hypoteční sazby reagují s mírným zpožděním především na vývoj tržních úrokových sazeb delších splatností. Promítá se do nich řada faktorů - tedy nejen očekáváný vývoj základních sazeb centrální banky, ale i výhled na inflaci, ekonomický vývoj či dynamika obdobných úrokových sazeb v zahraničí.

Tržní úrokové sazby přitom od poloviny června postupně mírně klesají. Do jejich klesajícího trendu se pak promítlo i poslední jednání České národní banky (ČNB), která naznačila, že s dalším růstem základních sazeb už nepočítá, ačkoli jej zcela vyloučit nemůže.

"Pokud nedojde k další eskalaci problémů s dodávkami plynu nebo potravinářských komodit, pak by inflace, úrokové sazby ČNB, a tedy i úrokové sazby z nových hypoték, měly být v tuto chvíli blízko svého vrcholu. V dalších měsících je u nabídkových hypotečních sazeb pravděpodobný spíše pokles, byť jen mírný," odhaduje Michal Skořepa, analytik České spořitelny.

Podle bankovní asociace také výrazně klesl zájem lidí o hypotéky. A to nejenom kvůli rostoucím úrokům, ale i zpřísněným podmínkám pro poskytování úvěrů a zhoršující se ekonomické situaci.

Objem poskytnutých hypoték v červenci podle ČBA dosáhl 11,9 miliardy korun, což představuje oproti červnu propad o více než třetinu. V meziročním srovnání se jedná dokonce o tříčtvrteční pokles. Objem skutečně nově poskytnutých hypoték, tedy bez refinancování, v červenci klesl o necelých šest miliard korun, a to z červnových 15,7 na 9,8 miliardy. To je nejméně od roku 2016.

Začíná čas vyjednávání o slevách

Podle řady analytiků skončila doba, kdy lidé chvátali do bank, aby si zajistili fixaci úvěru na bydlení s nízkou sazbou. Teď kvůli poklesu zájmu naopak přichází čas vyjednávání o slevách ze strany bank.

"Současná doba dává prostor pro akční nabídky hypoték, kdy bychom se mohli dostat u typických úvěrů ve výši 80 procent hodnoty nemovitosti s fixací na pět let pod hranici šest procent. U zajímavých obchodů by mohlo dojít dokonce k výraznějšímu zlevnění úrokové sazby, ale to platí v individuálních případech," míní Libor Vojta Ostatek, hypoteční expert Broker Trustu.

Podle něj i v dnešní situaci dává úvěr se sazbou kolem šesti procent ekonomický smysl. "Důvodem je nynější téměř dvacetiprocentní inflace. V takovém scénáři, kdy hodnota peněz výrazně klesá, je výhodnější peníze dlužit, protože se snižuje i reálná hodnota dluhu. Dnešní nastavení je skutečně ojedinělé a ani v krizovém roce 2008 tu takové podmínky nebyly. Tehdejší inflace dosahovala 6,3 procenta a úrokové sazby hypoték byly 5,6 procenta," podotýká Ostatek.

Podle jeho názoru nemusí být strašákem výše sazby ani z dlouhodobého pohledu, až inflace vysoká nebude. "Banky budou svolné u spolehlivých klientů, o které nebudou chtít přijít, o výši sazby jednat," tvrdí analytik.

Stejně jako ochladl v letošním roce zájem o hypotéky, poklesl i zájem o nemovitosti. Na domy, byty ani chalupy k prodeji dnes už podle Ostatka nestojí zástupy zájemců a počet nabízených nemovitostí k dispozici roste.

"Kupující mají nyní mnohem lepší pozici než třeba před rokem. Nejenže se postupně zvětšuje nabídka nemovitostí, ale po letech lze opět vyjednávat o ceně, kdy není nereálné dosáhnout výraznější slevy, a to někdy větší než jednotky procent," uzavírá odborník.