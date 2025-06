"Peníze už neuvidíme." Jak podnikatelský pár přelstil města a žije z jejich rozpočtu

Podnikatelskému páru, který za zabývá pochybným byznysem, se podařilo napojit na veřejný rozpočet a ve velkém z něj těží peníze. Síť firem, které jsou s nimi spojené, si totiž nechává platit za bezcennou službu. Spoléhají na to, že faktury lidé zaplatí, aniž by je ověřili. Pátrání deníku Aktuálně.cz ukazuje, že jim takto poslaly desítky tisíc korun města a obce napříč celým Českem.

"Je to hodně pochybná společnost. Vůbec se se mnou nebavili. S účetní jsme se nakonec dohodli, že než abychom procházeli nějakými tahanicemi, tak jsme jim to zaplatili," říká Monika Zemanová, starostka obce Cetorazy na Pelhřimovsku. Obec dvakrát poslala zhruba 7000 korun společnosti Data Core Service. Jde o jednu ze sítě firem, které vydělávají na lidské nepozornosti. A jak nyní zjistilo Aktuálně.cz, tato síť spojená s podnikatelských párem Adamem Kajtarem a Irynou Novákovou přijímá i peníze z veřejného rozpočtu od českých měst a obcí.

Systém, kterým peníze těží - jednak z veřejného rozpočtu, ale i od podnikatelů - je v podstatě primitivní. Na veřejně dostupné kontakty rozešlou takzvané zálohové faktury. Spoléhají přitom na to, že si jejich příjemci neověří, za co jsou účtovány, a zaplatí je.

Háček je však v tom, že jde o fakturu na zatím nedodané - a hlavně nevyžádané služby, navíc bezcenné. Jde o zápis do internetového katalogu, který má obec zviditelnit. Ale jak už dříve popsalo Aktuálně.cz, web navštíví pouze jednotky lidí měsíčně. "Podnikatelský" pár tímto způsobem provozuje několik katalogů a společností, z nichž alespoň tři vysávají minimálně desetitisíce korun i od českých radnic a obecních úřadů.

Cetorazská starostka Zemanová říká, že na ni komunikace ze strany firmy působila jako vyhrožování. Obec zaplatila jednou z nepozornosti, když se měnilo vedení úřadu. Tím ale podle firmy uzavřela smlouvu, která se automaticky prodlužuje. A po roce tak začala po obci vymáhat další platbu.

"Neověřila jsem si to, a tím jsme započali smlouvu. I právník mi říkal, že jestli se nechceme soudit, ať to zaplatíme a dáme výpověď," popisuje Zemanová. Před tím ale Data Core Service obec bombardovala výzvami k zaplacení, aniž by doložila, za co přesně. Nátlak se stupňoval a firma se podle starostky snažila vzbuzovala dojem, že jde o dlouhodobou a hodnotnou službu. "Jsou to mladí lidé a tlačí tak, že nám vnukli pocit, že obec bez té služby nemůže žít," přiznává Zemanová.

Řeč je o páru, podle sociálních sítí dokonce snoubenců, Novákové a Kajtarovi. Jak už popisovalo Aktuálně.cz, které jejich byznys dlouhodobě mapuje, pár k zasílání faktur používá či používal nejméně šest společností, z nichž žádná nezveřejňuje účetní závěrku, dvě z nich pouze rozvahu.

Úřad pro ochranu osobních údajů o podobných praktikách mluví jako o katalogovém podvodu a před firmami spojenými se jmenovaným párem varuje. Třem z nich na konci minulého roku udělil pokutu dohromady více než pět milionů korun. Dvě ze sankcionovaných společností však jednatelé převedli na muže, který ovšem vedle nich figuruje ve vedení několika set dalších firem. Úřad pro ochranu osobních údajů přitom eviduje v souvislosti s těmito firmami stovky stížností.

"Řekla bych, že to je asi podvod," říká starostka Paršovic v Olomouckém kraji. I tato obec zaplatila loni sedm tisíc společnosti Data Core Service, které šéfuje Adam Kajtar. Obec je skutečně zapsaná v jednom z katalogů s mizivou návštěvností, který firma provozuje. "Bohužel se to stalo, nechtěně jsme to zaplatili a peníze už neuvidíme," říká.

Stejné firmě pak omylem zaplatilo i jihomoravské město Miroslav. "Máme vnitřní kontrolní systém. Fakturu jsem dávala schvalovat a zaplatili jsme ji, ale jestli nám poskytli službu, už nevím," řekla Aktuálně.cz vedoucí finančního odboru města Ludmila Hrbová. Opět šlo o zhruba 7000 korun.

Stejnou částku pak z veřejného rozpočtu zaplatily například i Vlachova Lhota či Tichov ve Zlínském kraji a jednotky dalších obcí po celém Česku. Například v Bělé pod Radbuzou šlo podle tajemníka města Pavla Votruby o chybu: "Bohužel se to stalo," uvedl.

Další společností, které se podařilo napojit na veřejný rozpočet, je Brite Media, která patří Novákové. V březnu letošního roku jí zaplatilo několik tisíc město Třemošná v plzeňském kraji. Zaplatilo i město České Velenice či obec Kokory.

Pod Novákovou pak spadá i společnost Datawest, které zas minulý rok poslal peníze například Městys u Macochy, který leží v Moravském krasu. "Přišel dopis, že jsme to zaplatili, a tím pádem jsme se zavázali," popisuje již povědomý scénář Blanka Peltrámová, tajemnice města Plesná. I tato obec firmě Datawest ze svého rozpočtu poslala peníze. Město prý fakturu zaplatilo omylem, spletli si ji údajně s jinou, hodnotou službou. "Tvářilo se to jako faktura. Uteklo nám to," připouští úřednice. Podle veřejně dostupných zdrojů pak stejné firmě poslala sedm tisíc například obec Domašín v Ústeckém kraji.

Reportér deníku Aktuálně.cz se během pátrání spojil i se zdroji, které byly podnikatelskému páru blízké, či dokonce krátký čas působily v jejich firmách. Pár se podle nich tomuto byznysu věnuje minimálně poslední čtyři roky. "V roce 2021 se Kajtar dal dohromady s Novákovou a ona ho to naučila," tvrdí jeden ze zdrojů. Další pak mluví o penězích, které jim pár údajně dluží.

"Za tento rok jsme se zbavili 21 dluhů," pochlubila se například před dvěma lety na svém profilu na sociálních sítích Nováková. Z něj však poté, co se s ní opakovaně pokoušel spojit reportér Aktuálně.cz smazala většinu příspěvků za posledních několik let. Stejně tak ze sítí zmizel i Kajtar. Na otázky redakce ani jeden z nich nikdy nereagoval.

