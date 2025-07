Odpad s příměsí Kremlu. Vyzkoušeli jsme, na co Putinův režim láká mladé u počítače

Herní průmysl není jen o zábavě, ale i o kontroverzích a nečekaných souvislostech. Nový podcast Aktuálně.cz Krotitelé bossů se od prvního dílu pouští do odvážné analýzy aktuálních témat, která hýbou světem gamingu – od otázek digitálního vlastnictví až po vliv ruské propagandy ve světě her.

Úvodní epizoda se zaměřuje na vliv ruské propagandy ve videohrách, který je rozsáhlejší, než se může na první pohled zdát. Zmíněny byly tituly jako Squad 22 ZOV, Smuta nebo Front Edge, které neskrývají pro-kremelské poselství. Nechybí ale ani pohled na zdánlivě apolitický, ale na světové herní scéně dobře známý, Atomic Heart, který při bližším zkoumání podle některých názorů obsahuje skryté narážky na aktuální konflikt na Ukrajině.

Pusťte si aktuální díl na svojí oblíbené podcastové aplikaci:

Podcast se také zaměřuje na problematiku takzvaných "live service" her. Na příkladech jako zrušené servery u akční střílečky od BioWare Anthem nebo "mizející" kampaně v populární online střílečce Destiny 2 se otevírá zásadní otázka: patří hráčům to, co si koupili, když je přístup ke hře závislý na online infrastruktuře? Řeč byla také o zvláštní "filmové" prezentaci Kingdom Come: Deliverance II na festivalu ve Varech, která spíš než film připomínala nepřehlednou reklamu složenou z herních cutscén.