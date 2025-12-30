Železniční společnost Eurostar dnes kvůli technickým potížím přerušila provoz všech svých spojů mezi Londýnem, Paříží, Amsterodamem a Bruselem. S odvoláním na sdělení podniku o tom informují tiskové agentury.
Eurostar na svých internetových stránkách uvádí, že vlakovou dopravu v tunelu pod Lamanšským průlivem narušily potíže s dodávkou elektřiny.
"Důrazně doporučujeme všem cestujícím, aby svou cestu odložili na jiný termín," uvedla firma. Eurostar podle agentury AFP nabízí zákazníkům bezplatnou výměnu jízdenky či její zrušení a následnou kompenzaci.
Provozovatelem železničního tunelu pod kanálem La Manche je společnost Getlink. Ta bez dalších podrobností uvedla, že provoz by se mohl začít vracet k normálu po 15:00, píše AFP.
Se společností Eurostar v loňském roce cestovalo rekordních 19,5 milionu lidí. Proti roku 2023 se tak počet pasažérů zvýšil zhruba o 850.000.
Vysoce digitalizované Dánsko je pravděpodobně první evropskou zemí, která v těchto dnech ruší doručování dopisů v rámci poštovních služeb a z měst odstraňuje všechny poštovní schránky, píše německý týdeník Der Spiegel.
Západ musí pochopit, že zatímco pokračují jednání o možném urovnání konfliktu na Ukrajině, Rusko má na bojišti strategickou iniciativu. Uvedl to ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v rozhovoru s agenturou RIA Novosti zveřejněném v pondělí pozdě večer.
Vědci objevili něco, co nemá v paleontologii obdoby: kosti dnes dávno vyhynulých savců se před tisíci lety proměnily v úkryt pro včelí larvy. Nález z Dominikánské republiky ukazuje, jak nápaditě dokázaly včely využívat své okolí.
Začátek vypadá nevinně: Santa Claus za doprovodu písně We Wish You a Merry Christmas přichází k vánočnímu stromku a pokládá k němu pytel s dárky. Ty se pak objevují na stolech světových státníků. Co kdo dostal?
Španělské úřady chtějí po mezinárodních platformách, aby odstranily ze své nabídky inzeráty na ubytování v židovských osadách na Západním břehu Jordánu. Oznámilo to v úterý ministerstvo na ochranu spotřebitelů, které má věc na starost. Pokud platformy inzeráty neodstraní, podniknou proti nim úřady další kroky, dodal úřad.