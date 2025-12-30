Přeskočit na obsah
Ekonomika

Železniční trať pod kanálem stojí. Jet vlakem z Londýna do Paříže je teď složité

ČTK

Železniční společnost Eurostar dnes kvůli technickým potížím přerušila provoz všech svých spojů mezi Londýnem, Paříží, Amsterodamem a Bruselem. S odvoláním na sdělení podniku o tom informují tiskové agentury.

France Britain Channel Tunnel
Spoje mezi Londýnem, Paříží, Amsterodamem a Bruselem se dnes zastavily.Foto: AP
Eurostar na svých internetových stránkách uvádí, že vlakovou dopravu v tunelu pod Lamanšským průlivem narušily potíže s dodávkou elektřiny.

"Důrazně doporučujeme všem cestujícím, aby svou cestu odložili na jiný termín," uvedla firma. Eurostar podle agentury AFP nabízí zákazníkům bezplatnou výměnu jízdenky či její zrušení a následnou kompenzaci.

Provozovatelem železničního tunelu pod kanálem La Manche je společnost Getlink. Ta bez dalších podrobností uvedla, že provoz by se mohl začít vracet k normálu po 15:00, píše AFP.

Se společností Eurostar v loňském roce cestovalo rekordních 19,5 milionu lidí. Proti roku 2023 se tak počet pasažérů zvýšil zhruba o 850.000.

Pobřeží Mrtvého moře

Španělsko chce, aby platformy zrušily inzeráty na ubytování v židovských osadách

Španělské úřady chtějí po mezinárodních platformách, aby odstranily ze své nabídky inzeráty na ubytování v židovských osadách na Západním břehu Jordánu. Oznámilo to v úterý ministerstvo na ochranu spotřebitelů, které má věc na starost. Pokud platformy inzeráty neodstraní, podniknou proti nim úřady další kroky, dodal úřad.

