Nejsou peníze ani na základ. Slovenské železnice jsou nebezpečné, Fico má problém

Peter Dubovský patří k nejzkušenějším slovenským "mašinfírům". A jako viceprezident tamější federace strojvůdců je v častém kontaktu s ministerstvem dopravy a dalšími politiky. "Nemám představu, proč se stát chová tak, jak se chová," zlobí se Dubovský.
S reportérem deníku Aktuálně.cz mluví jen pár hodin poté, co si slovenské železnice připsaly jednu z nejděsivějších havárií. A to jen necelý měsíc po další podobně velké tragédii.
V neděli 9. listopadu do sebe u Bratislavy - nejspíš po lidské chybě - vrazily dva osobní vlaky. Zdravotníci museli k ošetření převézt 79 lidí.
Dubovský si stejně jako řada dalších oslovených lidí myslí, že nynější krize slovenské vlakové dopravy a vysoká míra nebezpečnosti je důsledkem dlouhodobého podfinancování.
"Děje se to už minimálně třicet roků," krčí strojvůdce rameny. "Kdybychom byli na úrovni českých železnic, takovým nehodám by se dalo zabránit," tvrdí.
Snižujeme rychlost vlaku
A že je stav železnic na Slovensku skutečně vážný, potvrzuje třeba i Odborová asociace dispečerů a výpravčích. František Demko, předseda její republikové rady, důvody pojmenovává poměrně jasně.
"Dlouhodobě chybí finanční prostředky nejen na smysluplný rozvoj a modernizaci, ale i na základní údržbu, strojový park či mechanizaci," říká.
Ze slov Demka vyplývá, že vláda Roberta Fica (SMER) má před sebou další velký problém. Přitom zemi chybí peníze a vláda se pokouší konsolidovat veřejné finance.
"Železničáři v provozu jsou schopni udržet bezpečnost vlakové dopravy pouze za cenu snižování rychlosti vlaků a jiných omezení v normách a předpisech, které je potřebné realizovat, aby byl provoz bezpečný a úplně nezkolaboval," doplňuje František Demko.
Kvůli nedělní nehodě u Bratislavy, kde už policie zahájila stíhání pro trestný čin obecného ohrožení, v pondělí nabídl svou demisi ministr dopravy Jozef Ráž, mimochodem syn zpěváka kapely Elán.
Premiér Fico to odmítl, naopak požaduje odvolání kompletního vedení státního železničního dopravce ZSSK.
Útěk do Prahy?
V důsledku posledních nehod se do centra dění dostal i manažer Ivan Bednárik, šéf podniku ŽSR, správce železniční infrastruktury. Souhlasí s tím, že hlavním zádrhelem je dlouhodobá podfinancovanost. A také neschopnost přinést do vlakové dopravy jiné finanční zdroje než jen ze státní kasy.
"Máme zadluženost veřejných financí, která aktuálně neumožňuje čerpání cizích zdrojů," reaguje.
"Promiňte, ale jsem stále generální ředitel největšího zaměstnavatele na Slovensku. A jsem placený, abych nesl zodpovědnost za skutečnosti, které mohu ovlivnit. Což nepozornost zaměstnanců fakt není," odpovídá Bednárik na dotaz reportéra deníku Aktuálně.cz.
O tomto manažerovi, který dřív působil v Českých drahách, se nyní spekuluje jako o možném ministru dopravy v pravděpodobné vládě Andreje Babiše (ANO). A reportér tak chtěl vědět, jestli se Bednárik neobává, zda jej nynější velké potíže na slovenských kolejích nemohou z budoucího angažmá v Praze diskvalifikovat.
"K personální otázce vlády se zatím nevyjadřujeme, nemohu tedy Ivana Bednárika potvrdit," nechce Karel Havlíček (ANO) prozradit, jestli je nynější šéf ŽSR stále ve hře.
"Co se týká jeho kompetencí, patří mezi nejzkušenější manažery v české i slovenské dopravě. Měl velmi dobré výsledky jako šéf ČD Cargo a zvládl provést ČD jako generální ředitel v nejnáročnější době v její novodobé historii, v době pandemie," chválí ho. K situaci na slovenských kolejích se však už Havlíček nevyjádřil.
Zrušit jízdné zdarma už nestačí
Potíže slovenské železnice jsou nyní už prý natolik zásadní, že prosté zrušení dotovaných jízdenek pro mladé a starší cestující a převedení peněz do provozu nestačí.
"Objem financí při jejich zrušení by ani tak nebyl dostatečný na zlepšení stavu železniční infrastruktury," tvrdí František Demko ze slovenské Odborové asociace dispečerů a výpravčích.
Podobně to cítí i strojvůdce Peter Dubovský. Řešení vidí v systematickém a masivním financování. O to víc, že v realitě chybějící a nekvalitní dálniční sítě na Slovensku je vlaková doprava považována za páteř veškerého transportu.
Série nehod a dalších kritických situací na železnici, o nichž v posledních dnech informují slovenská média, zkrátka vládě Roberta Fica ukazují, že krizi je třeba rychle řešit. Na hlavní otázku ale zatím nikdo neodpověděl - kde na to Bratislava vezme peníze.