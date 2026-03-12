Přeskočit na obsah
Ekonomika

Tržby obchodníků v lednu stouply, nejvíc přidaly zásilkové služby a online prodej

ČTK

Maloobchodní tržby v Česku v lednu zrychlily meziroční růst. Bez započtení prodejů a oprav motorových vozů se zvýšily o pět procent, v prosinci to dle revidovaných údajů bylo o 1,8 procenta. Na růstu tržeb se nejvíce podílely prodej přes internet a zásilkové služby. V porovnání s prosincem tuzemští obchodníci reálně utržili o jedno procento více, uvedl ve čtvrtek Český statistický úřad (ČSÚ).

Petr Havlíček
Ilustrační fotoFoto: Profimedia.cz, Ringier - zpravod
"Meziročně vyšší tržby jsme zaznamenali ve všech hlavních skupinách prodejen, kromě specializovaných prodejen s výrobky pro domácnost a specializovaných prodejen s potravinami. Nejvíce k růstu maloobchodních tržeb přispěl prodej prostřednictvím internetu a zásilkové služby," uvedla k lednovému vývoji tržeb vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.

E-shopy měly podle statistiků tržby proti loňskému lednu vyšší o 18,7 procenta. Ve specializovaných prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci tržby narostly o 9,1 procenta, obchodníci s kosmetickými a toaletními výrobky si v tržbách meziročně polepšili o 8,5 procenta a s oděvy a obuví o 6,9 procenta. Za prodej počítačových a komunikačních zařízení obchody utržily o 4,6 procenta více než před rokem a za farmaceutické a zdravotnické zboží o 3,9 procenta více.

Související

Naproti tomu prodejcům domácích potřeb tržby klesly o tři procenta a prodejny specializovaných potravin je měly o 2,8 procenta nižší než před rokem

Celkově tržby za nepotravinářské zboží proti loňskému lednu stouply o 7,8 procenta, za pohonné hmoty o 7,3 procenta a za potraviny o 0,3 procenta, uvedli statistici. Za prodej a opravy aut se podle nich tržby meziročně shodně snížily o 5,2 procenta. Meziměsíčně byly nižší o 0,9 procenta.

