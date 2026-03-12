Tržby obchodníků v lednu stouply, nejvíc přidaly zásilkové služby a online prodej

Maloobchodní tržby v Česku v lednu zrychlily meziroční růst. Bez započtení prodejů a oprav motorových vozů se zvýšily o pět procent, v prosinci to dle revidovaných údajů bylo o 1,8 procenta. Na růstu tržeb se nejvíce podílely prodej přes internet a zásilkové služby. V porovnání s prosincem tuzemští obchodníci reálně utržili o jedno procento více, uvedl ve čtvrtek Český statistický úřad (ČSÚ).
"Meziročně vyšší tržby jsme zaznamenali ve všech hlavních skupinách prodejen, kromě specializovaných prodejen s výrobky pro domácnost a specializovaných prodejen s potravinami. Nejvíce k růstu maloobchodních tržeb přispěl prodej prostřednictvím internetu a zásilkové služby," uvedla k lednovému vývoji tržeb vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.
E-shopy měly podle statistiků tržby proti loňskému lednu vyšší o 18,7 procenta. Ve specializovaných prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci tržby narostly o 9,1 procenta, obchodníci s kosmetickými a toaletními výrobky si v tržbách meziročně polepšili o 8,5 procenta a s oděvy a obuví o 6,9 procenta. Za prodej počítačových a komunikačních zařízení obchody utržily o 4,6 procenta více než před rokem a za farmaceutické a zdravotnické zboží o 3,9 procenta více.
Naproti tomu prodejcům domácích potřeb tržby klesly o tři procenta a prodejny specializovaných potravin je měly o 2,8 procenta nižší než před rokem
Celkově tržby za nepotravinářské zboží proti loňskému lednu stouply o 7,8 procenta, za pohonné hmoty o 7,3 procenta a za potraviny o 0,3 procenta, uvedli statistici. Za prodej a opravy aut se podle nich tržby meziročně shodně snížily o 5,2 procenta. Meziměsíčně byly nižší o 0,9 procenta.
ŽIVĚ Je rozhodnuto: Sněmovna schválila celý státní rozpočet
Sněmovna schválila státní rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Jde o první rozpočet, který předložila koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů v čele s Andrejem Babišem (ANO). Poslanci během závěrečného schvalování přidali mimo jiné 800 milionů korun na podporu sportu. Koaliční většina odmítla v dílčích hlasováních všech více než 100 opozičních návrhů na přesuny peněz.
Český průmysl v lednu zpomalil na 2,8 procenta, roste už rok v kuse
Průmyslová výroba v Česku v lednu zpomalila meziroční růst na 2,8 procenta, v prosinci podle revidovaných údajů stoupla o 4,9 procenta. Průmyslová produkce v Česku roste už 12 měsíců v řadě, uvedl ve čtvrtek Český statistický úřad (ČSÚ).
Čína schválila zákon o etnické jednotě, který podle kritiků oslabí menšiny
Čína ve čtvrtek schválila nový zákon o etnických menšinách, který má údajně posílit národní identitu u 55 menšinových etnických skupin. Podle kritiků ale tento zákon ještě více oslabí identitu lidí, kteří nepatří k většinovému etniku Chanů, napsala agentura Reuters.
„Spolupracuji se Stvořitelem,“ tvrdil Antoni Gaudí. Půjčoval si kostry a držel půsty
Jeho Sagrada Família se loni stala nejvyšším chrámem světa a stále se staví. Práci svérázného Katalánce, adepta na svatořečení, nelze ignorovat - připomíná divotvornou zemi za zrcadlem. Antoni Gaudí měl k průměrnosti daleko - bouřlivák i asketa, vizionář, co se často neobtěžoval s plány a rovnou stavěl. Od smrti muže, jenž přijal celibát a údajně měl mystické schopnosti, letos uplyne 110 let.
ŽIVĚ Tlačte na Putina, ne na nás, vzkázal Zelenskyj Trumpovi
USA by mělo ve svém mírovém úsilí vyvíjet větší tlak na Rusko a nikoli na Ukrajinu. V rozhovoru zveřejněném ve středu s bruselským portálem Politico to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval také lídry Evropské unie, aby připravili náhradní plán, pokud by Maďarsko a Slovensko skutečně zablokovaly dříve dohodnutou unijní půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč).