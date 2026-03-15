15. 3. Ida
Ekonomika

Tesla do sedmi dní spustí projekt obří továrny na čipy pro AI, uvedl Musk

ČTK

Společnost Tesla spustí svůj projekt Terafab zaměřený na výrobu čipů pro umělou inteligenci (AI) do sedmi dní. Oznámil to podle agentury Reuters generální ředitel firmy Elon Musk. Projekt má zajistit, aby automobilka měla dostatek čipů, které pohánějí systémy autonomního řízení jejích vozů .

Americký podnikatel Elon MuskFoto: X00306
Musk už loni naznačil, že Tesla bude pravděpodobně muset postavit obří továrnu na čipy, aby pokryla potřebu čipů pro své autonomní ambice. „I když počítáme s nejlepším scénářem dodávek od našich partnerů, stále to nestačí,“ řekl loni na výroční valné hromadě firmy.

Dodal také, že Tesla zvažuje spolupráci s firmami jako Intel, ale dosud nebyla žádná dohoda podepsána.

Musk také již dříve zmínil čip AI5 a uvedl, že Tesla spolupracuje také s tchajwanskou firmou TSMC a jihokorejským Samsungem.

Musk projekt Terafab označil za obří továrnu typu giga, ale mnohem větší, a zdůraznil, že jiná cesta k potřebnému objemu čipů pro Teslu neexistuje. Společnost zatím neposkytla další podrobnosti o termínech či kapacitě výrobního zařízení.

Mohlo by vás zajímat
Archeolog Stanisław Kozieł zkoumá otevřenou hrobku krále Kazimíra IV. na Wawelu, květen 1973. Průzkum probíhá bez jakýchkoli ochranných pomůcek, což mělo později fatální následky.

Prokletí královské hrobky na Wawelu: Po jejím otevření začali archeologové umírat

Polští vědci otevřeli v rámci výzkumu v roce 1973 hrobku krále Kazimíra IV. Jagellonského na Wawelu. Z původně dvanáctičlenného týmu pak během několika měsíců zemřelo hned deset lidí. Veřejnost následně uvěřila, že je hrobka panovníka prokletá a archeologové zahynuli, protože narušili jeho klid. O několik desítek let později ale věda nabídla racionální vysvětlení zdánlivě nevysvětlitelných úmrtí.

