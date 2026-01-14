Přeskočit na obsah
14. 1. Radovan
Ekonomika

Spojené státy povolily Nvidii prodávat do Číny pokročilé čipy umělé inteligence

ČTK

Spojené státy formálně povolily Nvidii prodávat do Číny její pokročilé čipy umělé inteligence (AI). V úterý to oznámilo americké ministerstvo obchodu.

FILE PHOTO: Illustration shows Nvidia logo and Chinese flag
ilustrační fotoFoto: REUTERS
Americká vláda dříve jejich vývoz omezovala, což zdůvodňovala obavami, že by mohly čínskému technologickému průmyslu a armádě poskytnout výhodu nad USA.

Ministerstvo obchodu uvedlo, že čipy mohou být dodávány do Číny za předpokladu, že jich bude dostatek v USA. Prezident Donald Trump minulý měsíc prohlásil, že povolí prodej čipů schváleným zákazníkům v Číně a bude za to vybírat poplatek ve výši 25 procent.

Mluvčí Nvidie BBC sdělil, že společnost tento krok vítá. Podle ní bude mít pozitivní dopad na výrobu a zaměstnanost v USA.

Změny se podle úřadu vztahují na čipy H200 i na méně pokročilé procesory od této americké firmy. Čínští zákazníci ale nesmějí čipy používat pro vojenské účely.

Čip H200 je o generaci pozadu za nejnovějším procesorem Nvidie, který se jmenuje Blackwell. Ten je považován za nejmodernější polovodič pro AI na světě a firma ho do Číny i nadále dovážet nesmí.

