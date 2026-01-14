Spojené státy povolily Nvidii prodávat do Číny pokročilé čipy umělé inteligence

Spojené státy formálně povolily Nvidii prodávat do Číny její pokročilé čipy umělé inteligence (AI). V úterý to oznámilo americké ministerstvo obchodu.
Americká vláda dříve jejich vývoz omezovala, což zdůvodňovala obavami, že by mohly čínskému technologickému průmyslu a armádě poskytnout výhodu nad USA.
Ministerstvo obchodu uvedlo, že čipy mohou být dodávány do Číny za předpokladu, že jich bude dostatek v USA. Prezident Donald Trump minulý měsíc prohlásil, že povolí prodej čipů schváleným zákazníkům v Číně a bude za to vybírat poplatek ve výši 25 procent.
Mluvčí Nvidie BBC sdělil, že společnost tento krok vítá. Podle ní bude mít pozitivní dopad na výrobu a zaměstnanost v USA.
Změny se podle úřadu vztahují na čipy H200 i na méně pokročilé procesory od této americké firmy. Čínští zákazníci ale nesmějí čipy používat pro vojenské účely.
Čip H200 je o generaci pozadu za nejnovějším procesorem Nvidie, který se jmenuje Blackwell. Ten je považován za nejmodernější polovodič pro AI na světě a firma ho do Číny i nadále dovážet nesmí.
Evropské země vyzývají občany k opuštění Íránu, Británie uzavřela tamní ambasádu
Itálie, Španělsko a Polsko důrazně vyzvaly své občany pobývající v Íránu, aby zemi kvůli bezpečnostní situaci okamžitě opustili. Informovaly o tom tiskové agentury.
Libanonské úřady zadržely muže napojeného na Asadovy stoupence
Libanonské úřady zadržely syrského občana podezřelého z posílání peněz bojovníkům věrným bývalému syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi.
Imigrační agenti v Minnesotě zadrželi příslušníky indiánského kmene Siouxů
Vůdce indiánského kmene Siouxů Oglala v Severní Dakotě vyzval k okamžitému propuštění jeho tří příslušníků, které minulý týden zadrželi imigrační agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minnesotě.
Animovaný film En, ten, týky! české studentky FAMU bude soutěžit na Berlinale
Na filmovém festivalu Berlinale bude mít premiéru krátký animovaný film En, ten, týky! slovenské režisérky a animátorky Andrey Szelesové.
Francouzská vláda ustála hlasování o nedůvěře, nyní ji čeká bitva o rozpočet
Francouzský premiér Sébastien Lecornu v parlamentu ustál dvě hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, a jeho kabinet se tak v příštích dnech může soustředit na vyřešení rozpočtového provizoria.