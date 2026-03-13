Přeskočit na obsah
Ekonomika

Tempo růstu evropského průmyslu dál zpomaluje, nejvíc v Irsku

ČTK

Průmyslová výroba v zemích Evropské unie se v lednu ve srovnání s předchozím měsícem snížila o 1,6 procenta. Pokles tak zrychlil z prosincového tempa 0,1 procenta. V samotné eurozóně se výroba snížila o 1,5 procenta, v prosinci klesla o 0,6 procenta, uvedl v pátek evropský statistický úřad Eurostat. V Česku se výroba v lednu propadla o 2,6 procenta, zatímco v prosinci o 1,1 procenta vzrostla.

V Česku se výroba v lednu 2026 propadla o 2,6 procenta, zatímco v prosinci o 1,1 procenta vzrostla, uvedl v pátek Eurostat. Na snímku je výrobní linka v kopřivnické automobilce Tatra.Foto: Jiri Zerzon/HN
V lednu se v EU meziměsíčně zvýšila pouze produkce energií, a to o 4,2 procenta. Produkce kapitálového zboží klesla o 2,3 procenta a produkce polotovarů o dvě procenta. Výroba zboží krátkodobé spotřeby se propadla o šest procent a výroba zboží dlouhodobé spotřeby o 1,9 procenta.

Z jednotlivých zemí zaznamenalo nejvyšší propad Irsko, a to o 9,8 procenta. V Lucembursku výroba klesla o 4,3 procenta a ve Švédsku o 4,1 procenta. Naopak v Portugalsku se výroba zvýšila o 4,2 procenta, v Lotyšsku o 3,3 procenta a v Litvě o 2,7 procenta.

Meziročně se výroba v EU snížila o 0,6 procenta, v prosinci činil meziroční vzestup 2,3 procenta. Ve 21 zemích platících eurem se výroba propadla o 1,2 procenta po prosincovém zvýšení o 2,2 procenta. V Česku tempo meziročního růstu zpomalilo na 2,8 procenta z 4,9 procenta v předchozím měsíci.

Eurostat upozornil, že prosincové údaje za EU i za eurozónu byly po zpřesnění dat o něco lepší. V meziměsíčním srovnání původně Eurostat uváděl v EU pokles výroby o 0,8 procenta a v eurozóně o 1,4 procenta. Meziroční údaj byl v případě EU zvýšen o 0,9 procentního bodu a v případě eurozóny o jeden procentní bod. Prosincový údaj za eurozónu však zahrnuje pouze 20 zemí, od 1. ledna je novým členem eurozóny Bulharsko.

Německý kancléř Friedrich Merz.

Podle předsedy ODS Martina Kupky jde o útok na uspořádání společnosti a o vytváření strachu.

