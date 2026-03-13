Tempo růstu evropského průmyslu dál zpomaluje, nejvíc v Irsku

Průmyslová výroba v zemích Evropské unie se v lednu ve srovnání s předchozím měsícem snížila o 1,6 procenta. Pokles tak zrychlil z prosincového tempa 0,1 procenta. V samotné eurozóně se výroba snížila o 1,5 procenta, v prosinci klesla o 0,6 procenta, uvedl v pátek evropský statistický úřad Eurostat. V Česku se výroba v lednu propadla o 2,6 procenta, zatímco v prosinci o 1,1 procenta vzrostla.
V lednu se v EU meziměsíčně zvýšila pouze produkce energií, a to o 4,2 procenta. Produkce kapitálového zboží klesla o 2,3 procenta a produkce polotovarů o dvě procenta. Výroba zboží krátkodobé spotřeby se propadla o šest procent a výroba zboží dlouhodobé spotřeby o 1,9 procenta.
Z jednotlivých zemí zaznamenalo nejvyšší propad Irsko, a to o 9,8 procenta. V Lucembursku výroba klesla o 4,3 procenta a ve Švédsku o 4,1 procenta. Naopak v Portugalsku se výroba zvýšila o 4,2 procenta, v Lotyšsku o 3,3 procenta a v Litvě o 2,7 procenta.
Meziročně se výroba v EU snížila o 0,6 procenta, v prosinci činil meziroční vzestup 2,3 procenta. Ve 21 zemích platících eurem se výroba propadla o 1,2 procenta po prosincovém zvýšení o 2,2 procenta. V Česku tempo meziročního růstu zpomalilo na 2,8 procenta z 4,9 procenta v předchozím měsíci.
Eurostat upozornil, že prosincové údaje za EU i za eurozónu byly po zpřesnění dat o něco lepší. V meziměsíčním srovnání původně Eurostat uváděl v EU pokles výroby o 0,8 procenta a v eurozóně o 1,4 procenta. Meziroční údaj byl v případě EU zvýšen o 0,9 procentního bodu a v případě eurozóny o jeden procentní bod. Prosincový údaj za eurozónu však zahrnuje pouze 20 zemí, od 1. ledna je novým členem eurozóny Bulharsko.
ŽIVĚ Američané povolili zemím kupovat ruskou ropu. Uvolňovat sankce je chybou, oponuje Merz
Uvolňovat teď z jakéhokoli důvodu protiruské sankce je chybou. V reakci na rozhodnutí Spojených států, které umožnilo zemím na 30 dní nakupovat ruskou ropu, to v pátek řekl německý kancléř Friedrich Merz. Americký krok kritizovala také německá ministryně hospodářství Katherina Reichová, podle níž to jen naplní válečnou kasu ruského prezidenta Vladimira Putina.
Při usínání děláme fatální chybu. Co říkají nová data o spánku Čechů
Jen polovina obyvatel Česka si myslí, že spí dostatečně dlouho. Vyplývá to z rozsáhlé studie společnosti Ikea, která se soustředila na to, jak vnímají spánek lidé z více než 50 zemí. Datová redakce Aktuálně.cz na jejím základě přináší přehled toho, kde se spí nejlépe.
ŽIVĚ Zcela ničíme teroristický režim, ocenil se Trump. Je mu ctí zabíjet „vyšinuté šmejdy“
Spojené státy naprosto ničí teroristický režim v Íránu - vojensky, ekonomicky i jinak. Na své síti Truth Social tak v pátek zrekapituloval dosavadní vývoj americko-izraelské války proti islámské republice americký prezident Donald Trump. Ve svém příspěvku také uvedl, že je mu „ctí vraždit vyšinuté šmejdy“.
ŽIVĚ „Absolutní legislativní zmetek.“ Opozice grilovala chystaný zákon o neziskovkách
Opozice se obrátí na Ústavní soud, pokud bude platit zákon o registraci neziskových organizací se zahraničními vazbami. Ve sněmovně to v pátek řekli předsedové Pirátů Zdeněk Hřib a klubu STAN Michaela Šebelová. Hřib označil pracovní návrh za ruský zákon a Šebelová za paskvil. Podle předsedy ODS Martina Kupky jde o „absolutní legislativní zmetek, který by Českou republiku posunul dál než do Ruska“.