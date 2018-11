Stavební boom na železnici zrychlí, do kolejí se příští rok naleje 23 miliard

před 39 minutami

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) chce příští rok investovat do železniční infrastruktury 23,3 miliardy korun, což je zhruba o 3,5 miliardy korun více, než je předpokládaná výše investic za letošní rok. V dalších letech by investice měly výrazně vzrůst. Na dnešní konferenci Železnice 2018 to řekl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Většina peněz na investice plánovaných pro příští rok by měla směřovat na modernizaci železničních tratí. Zhruba 700 milionů korun chce SŽDC investovat do rekonstrukcí nádražních budov. Výdaje na investice by podle Svobody měly růst i v dalších letech. Podle plánu by SŽDC měla v roce 2020 vynaložit na investice 24,7 miliardy korun, z toho zhruba 94 procent by mělo směřovat na stavební projekty na tratích. Po roce 2021 by objem investic měl podle Svobody vzrůst ještě rychleji. Průměrné roční výdaje na investice by se tak podle správy železnic měly v období 2021 až 2027 vyšplhat ke 30,5 miliardy korun ročně. V současném sedmiletém období 2014-2020 je průměrná výše investic 18,25 miliardy korun ročně. Nový jízdní řád: ČD i RegioJet přidávají spoje, dopravu zrychlí tunely číst článek Peníze by měly směřovat zejména na modernizaci hlavních koridorů i regionálních tratí, vedle toho SŽDC počítá s pokrokem při přípravě vysokorychlostních tratí. Další část investic poputuje na opravu nádražních budov a lepší zabezpečení železnice. Podle Svobody vychází plán pro příští sedmileté období z aktuální rozpracovanosti připravovaných projektů a je reálný. Státní fond dopravní infrastruktury, který rozděluje státní peníze v oblasti dopravy, v současnosti počítá s výdaji SŽDC v příštím roce za více než 30 miliard korun. Ředitel fondu Zdeněk Hořelica upozornil, že tato částka se může ještě průběžně navýšit. SŽDC, pro kterou pracuje asi 17 000 lidí, spravuje celostátní i regionální tratě, jež vlastní stát. Od roku 2016 se stará také o nádraží, která koupila od Českých drah. Infografika Mapa: Kde vám brzy opraví nádraží? Do oživení půjdou miliardy, podívejte se