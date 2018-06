Správa železnic dostala pokutu za dělení zakázek, obešla přísnější pravidla

SŽDC rozdělila zakázku na dvě menší, čímž se staly takzvanými podlimitními, a neuskutečnilo se tak zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách.

Brno - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 200 000 korun za přestupek při zadávání studií na přípravu stavby vysokorychlostní tratě z Prahy na sever do Německa.

Studii rozdělila na dvě menší, čímž se staly takzvanými sektorovými podlimitními, a neuskutečnilo se tak zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách, uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj. Pokuta už je pravomocná.

Jedna zakázka se jmenovala Nová trať Litoměřice - Ústí nad Labem - st. hranice SRN, druhá Inženýrsko-environmentální analýza nového železničního spojení Lovosice - Drážďany na území ČR.

"Úřad dospěl během správního řízení k závěru, že předměty šetřených veřejných zakázek na zpracování studií týkajících se výstavby nové vysokorychlostní železniční tratě vykazují úzkou časovou, místní a věcnou souvislost. Jednalo se tak o jednu veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota odpovídá součtu předpokládaných hodnot obou zadavatelem zadaných veřejných zakázek," uvedl Rafaj.

Zadavatel tak měl povinnost zakázku zadat v odpovídajícím druhu zadávacího řízení. Místo toho rozdělením uměle snížil její předpokládanou hodnotu pod limity stanovené zákonem. "Přičemž skutečnost, že při zadávání nepostupoval dle zákona, mohla podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky," uvedl Rafaj.

Studie na trať do Německa, která má dlouhým tunelem podejít Krušné hory, jsou jedny z prvních studií,které by měly vést ke stavbě vysokorychlostních tratí v ČR, tedy takových, na nichž se bude jezdit rychlostí minimálně 250 kilometrů za hodinu. Dále se začíná řešit trať z Prahy do Brna a z Brna do Vranovic.

Stanovisko SŽDC zjišťujeme.