Mapa: Kde vám brzy opraví nádraží? Do oživení půjdou miliardy, podívejte se

Opravy nádraží a tratí (2018–2020)

Státní správa železniční dopravní cesty (SŽDC) plánuje v letošním roce opravit desítky nádražních budov za celkem jednu miliardu korun. Nejvíce peněz zamíří do Olomouckého, Středočeského a Jihomoravského kraje. Ve střednědobém horizontu – během tří let – se mají začít opravovat i velká nádraží v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Pardubicích, Teplicích nebo Mostě. Dvě největší rekonstrukce jsou na příští rok naplánovány v Praze – dokončení opravy historické Fantovy secesní budovy hlavního nádraží a začátek opravy Smíchovského nádraží.

Kromě nádraží pokračuje SŽDC i v investicích do tratí. Nejvíce peněz směřuje do Prahy, kde se letos začne opravovat úsek Praha Hostivař – Praha hlavní nádraží za celkem 4,5 miliardy korun. Díky tomu by se mělo zlepšit spojení mezi Prahou a jižními Čechami, vzniknou nové zastávky Eden a Zahradní Město, rekonstrukcí projde nádraží Vršovice. Pokračuje rekonstrukce Negrelliho viaduktu. Mimo hlavní město se začne s opravou úseku Nemanice–Ševětín na jihočeském koridoru. Úprav by se měla dočkat i trať Lysá nad Labem – Praha-Vysočany nebo Český Těšín – Dětmarovice. V příštích letech by největší investice měly zamířit do oprav stávajících koridorů, které prošly rekonstrukcí v 90. letech a dnes již jsou ve špatném stavu. Jde především o úseky v Jihomoravském, Pardubickém a Olomouckém kraji.