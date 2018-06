Správa železnic převzala první vozidla ze zakázky za půl miliardy

Správa železniční dopravní cesty převzala první čtyři vozidla od CZ Loko. Firma věří, že jí drezíny pomohou přilákat nové zaměstnance.

Ostrava - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) už převzala první čtyři z 50 vozidel dohromady za 500 milionů korun, které jí do konce příštího roku dodá výrobce lokomotiv CZ Loko. Motorové univerzální vozidlo MUV 75 a malou měřicí drezínu MMD.2 představuje SŽDC na veletrhu drážní techniky Czech Raildays, který dnes začal v Ostravě. Řekl to generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Špičková moderní technika by podle něj mohla do podniku přilákat nové zaměstnance, kterých SŽDC nyní potřebuje 470.

"Do konce roku chceme převzít celkem 36 a v následujícím roce zbývajících 14 kusů. Myslím si, že to v regionech velmi zvýší úroveň údržby, a když taková vozidla pro údržbu budeme mít, zvýší to i motivaci a do budoucna ovlivní zájem mladých," řekl Svoboda.

Vozidlo MUV 75 slouží pro údržbu železniční infrastruktury. Oproti svým předchůdcům může jet rychleji, až 75 kilometrů v hodině, a k místům závad či poruch se tak dostane dřív. "Toto vozidlo současně má velmi silné rameno na různé přidání příslušenství typu sekání nebo práce s pražci a podobnými částmi infrastruktury," řekl ředitel.

Drezína MMD.2 bude sloužit k měření geometrických parametrů kolejí. Je vybavena kontaktním měřicím systémem s elektronickými čidly, analogovo-digitální elektronikou a měřicím počítačem. Další počítač na palubě drezíny zpracovává jednotlivé signály a vyhodnocuje parametry geometrie koleje.

Svoboda řekl, že SŽDC hledá nejvíce výpravčích, ale také stále více zaměstnanců s odborností, se znalostí elektrotechniky, zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení. Pracovníky je čím dál větší problém sehnat.

"Tohle už není vozidlo typu předchozích modelů nebo těch nejstarších. Tohle už je opravdu téměř plnohodnotné hnací vozidlo," řekl ředitel. Podobný vůz už musí mít strojvedoucího nebo zaměstnance v kategorii řidič vozidla.

"Strojvedoucí do budoucna chybí, chybí nám návěstní technici, což je zabezpečovací zařízení, ale i běžně pro manuální práci. Dá se říct, že v současné dobře o tu úplně řadovou práci zájem není," dodal Svoboda.

SŽDC, pro kterou pracuje asi 17 000 lidí, spravuje celostátní i regionální tratě, jež vlastní stát. Od roku 2016 se stará také o nádraží, která koupila od Českých drah. SŽDC provozuje 543 speciálních hnacích vozidel pro opravy a údržbu železničních tratí.

Z toho nejvíce (celkem 322) je motorových univerzálních vozíků MUV 69 v různých verzích, které slouží pro údržbu a opravy tratí a k přepravě materiálu i lidí.