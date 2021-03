Smartwings získaly úvěr za 1,92 miliardy Kč, většinu pokryje stát

Na dálnici D1 mezi Hvězdonicemi na Benešovsku a Mirošovicemi u Prahy v pátek ráno bourala čtyři auta. Nehoda se stala v zúžení v opravovaném úseku, nikdo nebyl zraněn, řekli mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel a policie Barbora Schneeweissová.

Událost byla hlášena po 8:00 na 26. kilometru ve směru na Prahu. Podle Gabriela havarovala dodávka a tři osobní auta.

"Není to nic dramatického, ale dramaticky to komplikuje dopravu v tom místě, protože je to úsek, který je rekonstruovaný. Směr na Prahu se ucpal, řidiči tam budou mít problémy," dodal mluvčí.

Dálnice již je v zúžení průjezdná, havarovaná auta jsou odstavena mimo dálnici. Řidiči ale musejí počítat s kolonami.