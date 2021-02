ČSA podaly u soudu návrh na reorganizaci. Pandemie je uvrhla do platební neschopnosti

Svržená barmská vůdkyně a nositelka Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij byla z domácího vězení v Neipyijtu převezena na blíže neupřesněné místo. S odvoláním na zdroje z její Národní ligy pro demokracii to v pátek napsal web Myanmar Now.

Barmská armáda se chopila moci v zemi 1. února, kdy měl poprvé zasednout parlament zvolený v listopadu. Ve volbách drtivě zvítězila Národní liga pro demokracii. Podle vojáků hlasování doprovázela hrubá pochybení, což ale centrální volební komise odmítla. Su Ťij byla při převratu zadržena a umístěna do domácího vězení.

Zdroje z Národní ligy pro demokracii ale nyní podle Myanmar Now uvedly, že Su ťij byla před šesti dny převezena na jiné místo. "Už nevíme, kde ji zadržují," citoval web vysoce postaveného představitele strany. Barmské úřady na žádost Reuters o komentář nereagovaly.