Slavný deník spustil aféru Watergate, teď bude hromadně propouštět

Známý americký deník The Washington Post, který v 70. letech vyvolal aféru Watergate, zruší sportovní redakci. Podle agentur Reuters a AP to ve středu vedení oznámilo zaměstnancům na online poradě. Skončí také knižní rubrika a list rovněž omezí počty v dalších odděleních. Zástupce listu následně agentuře AP sdělil, že propuštěna bude třetina zaměstnanců napříč odděleními, tedy nejen redaktoři.
Noviny, které vlastní miliardář a zakladatel internetové společnosti Amazon Jeff Bezos, už v lednu oznámily, že propustí zhruba 100 lidí. Tradiční a renomovaný list se dlouhodobě potýká se ztrátovým hospodařením.
O krocích se spekulovalo již několik týdnů poté, co na veřejnost unikla informace, že The Washington Post sdělil příslušným redaktorům, že nepojedou na zimní olympijské hry do Turína. Poté, co se informace dostala na veřejnost, vedení listu změnilo názor a oznámilo, že omezený počet redaktorů na hry vyšle.
Celkový počet propuštěných zaměstnanců vedení na poradě neoznámilo. „Je to absolutní krveprolití,“ citoval jednoho ze zaměstnanců server listu The Guardian. Na poradě vedení zaměstnancům řeklo, že deník prochází „strategickým restartem“, dodal The Guardian s odvoláním na několik zaměstnanců.
Podle zdroje, který konferenční hovor poslouchal a hovořil s agenturou AP pod podmínkou anonymity, mají zaměstnanci očekávat e-mail s oznámením, zda bylo jejich místo zrušeno, či nikoliv.
The Washington Post patří mezi několik zpravodajských médií, která se v desetiletích po nástupu internetu snaží o udržitelný obchodní model. Internet změnil způsob, jakým média vydělávají peníze a v poslední době došlo k poklesu cen za digitální reklamu.
Noviny trápí pokles počtu lidí, kteří zpravodajství čtou v digitální podobě. V roce 2023 deník vykázal ztrátu 77 milionů dolarů (1,9 miliardy korun). „The Washington Post pokračuje v transformaci, aby vyhověl potřebám odvětví, vybudoval udržitelnější budoucnost a oslovil publikum tam, kde je,“ vysvětloval v lednu mluvčí deníku agentuře Reuters.
Vedení deníku nabídlo v roce 2023 odstupné za dobrovolný odchod s cílem snížit počet zaměstnanců zhruba o deset procent a zmenšit velikost redakce asi na 490 novinářů.
Problémy deníku Post jsou podle AP v kontrastu s dlouholetým konkurentem The New York Times. Tomu se v posledních letech daří, i díky investicím do doplňkových produktů, jako je herní web nebo službu na doporučování produktů Wirecutter. Za deset let zdvojnásobil počet zaměstnanců.
Washingtonský deník se v listopadových prezidentských volbách ve Spojených státech rozhodl nepodpořit žádného z kandidátů. To způsobilo, že více než 200 tisíc lidí zrušilo digitální předplatné. Bezos ale rozhodnutí obhajoval tím, že většina lidí je přesvědčena, že média jsou zaujatá, a že The Washington Post a další noviny potřebují zvýšit důvěryhodnost.
Aféra Watergate vypukla ve Spojených státech v roce 1972 poté, co do sídla Demokratické strany v komplexu Watergate ve Washingtonu, D.C. vnikli pracovníci republikánského prezidenta Richarda Nixona. Ti měli do budovy umístit odposlechová zařízení. O události následně začali psát reportéři deníku The Washington Post Carl Bernstein a Bob Woodward. Aféra vedla ve výsledku k rezignaci Nixona.
V Abú Zabí skončila středeční část jednání ve formátu USA-Ukrajina-Rusko o válce na Ukrajině, píše agentura Reuters s odkazem na zdroj v diplomacii. Podle ní se očekává, že budou rozhovory pokračovat i ve čtvrtek. Jednání se konají v době, kdy Rusko od začátku letošního roku provedlo podle Kyjeva už 217 útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, uvedla premiérka Julija Svyrydenková.
Prezident se dopouští svévolného aktivismu a útočí na ústavu, prohlásil v emotivním projevu ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Na mimořádné schůzi k vyslovení nedůvěry vládě se šéf diplomacie ostře pustil do prezidenta Petra Pavla kvůli jeho odmítavému postoji ke jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Prezident Filipa Turka ministrem nikdy nejmenuje, sdělil premiér Andrej Babiš k požadavku Motoristů na nominaci poslance ministrem. Prezident Petr Pavel dal dnes jasně najevo, že očekává nový návrh. Motoristé se zlobí.
Dilema, o němž chci psát, jsem poprvé viděl řešit svého učitele před čtyřiceti lety. Stál nad pacientem a vážně s ním hovořil o tom, že pokud bude se stavem své slinivky dál pít alkohol, do roka zemře. Když bude abstinovat, může žít.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhne z Minnesoty 700 federálních imigračních agentů, oznámil ve středu zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan. Vláda jich tam původně vyslala přes tři tisíce. Dvě třetiny tvořili agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Ti budou působit i na zimních olympijských hrách v Itálii. Nakonec však budou jen na diplomatických misích USA.