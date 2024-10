Miliardář Bezos měl zatrhnout deníku Washington Post podporu Harrisové, čelí kritice

Druhý nejbohatší muž světa Jeff Bezos čelí kritice ze strany redaktorů svého listu The Washington Post. Miliardář měl totiž rozhodnout, že jeho deník poprvé za 36 let nepodpoří žádného kandidáta v prezidentských volbách ve Spojených státech, které se uskuteční 5. listopadu. Na mnoha místech již Američané hlasují v předstihu.

Podle sloupku listu redakce WP napsala článek na podporu Harrisové, který nakonec nevydala. Rozhodnutí přestat podporovat prezidentské kandidáty v této a příštích volbách podle čtyřech informovaných zdrojů učinil majitel listu Bezos, který je zakladatelem společnosti Amazon.

Rozhodnutí deníku přichází necelé dva týdny před volbami, v nichž průzkumy předpovídají velmi těsný výsledek. Mezi Trumpem a Bezosem za republikánova prezidentství podle listu Financial Times panovalo napětí. Společnost Amazon v roce 2019 podala žalobu, v níž tvrdila, že nezískala kontrakt v obraně v hodnotě deseti miliard dolarů kvůli "stupňujícímu se a zjevnému tlaku" ze strany tehdejšího prezidenta. Ministerstvo obrany později přidělilo zakázku konkurenční nabídce společnosti Microsoft.

Ředitel Washington Post Will Lewis v názorovém sloupku nastínil důvody, proč médium změnilo svůj postoj k podpoře kandidátů. Připustil, že by se to dalo vnímat jako "vzdání se odpovědnosti", ale dodal: "My to tak nevidíme". Sdružení novinářů listu však vyjádřilo obavy, že vedení deníku zasahuje do práce redakce a tvrdí, že Washington Post po oznámení přišel o část svých předplatitelů.

Do sobotního rána se 17 sloupkařů WP podepsalo pod prohlášení, v němž rozhodnutí označili za "strašnou chybu" v době, kdy "jeden z kandidátů prosazuje postoje, které přímo ohrožují svobodu tisku a hodnoty obsažené v ústavě".

Novináři Bob Woodward a Carl Bernstein, kteří společně rozkryli kauzu Watergate, jež v roce 1974 vedla až k pádu prezidenta Richarda Nixona, nynější rozhodnutí nepodpořit žádného z kandidátů označili za ignorování "zdrcujících reportážních důkazů deníku Washington Post o hrozbě, kterou Donald Trump představuje pro demokracii".

V sobotu ředitel Lewis vydal prohlášení, v němž uvedl, že některé zprávy o rozhodnutí deníku byly "nepřesné". Bezos podle něj "neobdržel, nečetl a nevyjádřil se k žádnému návrhu" na podporu prezidentské kandidatury. "Jsme nezávislé noviny a měli bychom podporovat schopnost našich čtenářů udělat si vlastní názor," uvedl.

Bude to poprvé od roku 1988, kdy Washington Post nepodpoří žádného prezidentského kandidáta. Lewis napsal, že toto rozhodnutí znamená návrat ke kořenům novin. Připomněl, že deník ve volbách v roce 1960 nepodpořil ani Nixona, ani Johna F. Kennedyho, a rozhodl se také nepodpořit Nixonovu kampaň za znovuzvolení v roce 1972.

Po deníku Los Angeles Times jde už o druhé americké noviny, které na příkaz svého majitele zablokovaly podporu Harrisové, napsal server The Verge. Majitel The Los Angeles Times, mediální magnát Patrick Soon-Shiong, podobně zablokoval plánovanou podporu Harrisové, což přimělo tři členy redakční rady podat výpověď. Dcera mediálního magnáta posléze uvedla, že rozhodnutí bylo motivováno postojem Harrisové k válce v Pásmu Gazy, konkrétně její podporou Izraele.