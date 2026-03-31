Na Velikonoce vyrazí víc vlaků i autobusů, dopravci posilují kapacity

České dráhy posilují na začátku a na konci velikonočních prázdnin své vlaky. Posilové vozy budou především ve vlacích z Prahy do Ostravy, na Valašsko a střední Moravu, ale také do Českých Budějovic, Plzně a Chebu. České dráhy o tom v úterý informovaly v tiskové zprávě. Leo Express navýšil počet spojů mezi Prahou a Ostravskem. RegioJet zvyšuje kapacitu vlaků a přidává další autobusové spoje.
Posilové vozy Českých drah zařadí ve dnech, kdy začínají školákům prázdniny, a odpoledne na Velikonoční pondělí a v úterý ráno. Dráhy mají také připravené v Praze, Olomouci a Bohumíně záložní vozy pro operativní posílení kapacity spojů.
Při cestování v přepravní špičce v oblasti velkých měst doporučují České dráhy využívat volnější regionální vlaky. Cestující by také měli kupovat jízdenky včas a i na kratší vzdálenosti pořizovat rezervaci místa.
Při pořizování jízdenek na spoje Českých drah na webu a v aplikaci Můj vlak mohou cestující sledovat předpokládanou obsazenost dálkových vlaků pomocí semaforového indikátoru. Červená značí předpokládaný vysoký zájem o spoj.
„Mezi Prahou a Ostravskem i dalšími městy, jako jsou Pardubice, Olomouc či Přerov, se v období Velikonoc každoročně přesouvají tisíce cestujících. Letos se nám podařilo přidat na tuto nejvytíženější trasu dva zpáteční spoje,“ uvedl mluvčí Leo Express Emil Sedlařík v tiskové zprávě.
Leo Express zařadil od 27. března do 7. dubna dva zpáteční spoje mezi Prahou a Bohumínem. Vlaky vyjíždějí z Prahy v časech 10:23 a 20:18 a z Bohumína v 5:52 a v 15:55.
„Nejvytíženějšími dny jsou čtvrtek, pátek a pondělí, kdy u řady spojů evidujeme již vyprodanou kapacitu nebo poslední volná místa. Největší zájem je tradičně o cestování z Prahy, a to jak směrem na severní a jižní Moravu, tak na Slovensko,“ sdělil mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát. U vlaků navyšuje dopravce kapacitu o stovky míst, a to zejména na vytížených trasách Praha - Ostrava - Košice.
V autobusové dopravě nasadil dopravce přes 100 posilových spojů a jejich počet se může v návaznosti na poptávku ještě zvýšit. V rámci Česka je podle Kubáta nejvyšší poptávka na linkách mezi Prahou a Brnem, Libercem, Karlovými Vary či mezi Brnem a Olomoucí. Zvýšený zájem eviduje RegioJet také na mezinárodních spojích, konkrétně do Budapešti, Vídně, Berlína nebo Varšavy.
ŽIVĚ Kreml smetl návrh příměří: Zelenskyj ho podle něj neformuloval jasně
Kreml v úterý reagoval vlažně na pondělní nabídku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na velikonoční příměří, informovala agentura Reuters. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov novinářům řekl, že Zelenskyj nabídku neformuloval jasně a že Kreml upřednostňuje kompletní mírovou dohodu.
ŽIVĚ „Někteří mluví o nové světové válce,“ řekl Lavrov k situaci na Blízkém východě
Spojené státy a Izrael se snaží postavit proti Íránu země Perského zálivu, řekl v úterý ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Konflikt na Blízkém východě se podle něj stále více vyhrocuje a někteří ho už označují za novou světovou válku. Lavrov dodal, že Rusko je v této válce připraveno být prostředníkem jednání a uvedl že o situaci v pondělí jednal s ministry zahraničí států Perského zálivu.
Ať se problému chopí Evropa. Trump chce konec války i bez otevření Hormuzu
Některé státy Perského zálivu vedené Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty naléhají na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby pokračoval ve válce proti Íránu, protože režim v Teheránu podle nich nebyl prozatím dostatečně oslaben. S odvoláním na činitele z USA, Izraele a zemí Zálivu to píše agentura AP.
„Kdyby jeho matka viděla tu zrůdu...“ Princ Andrew se stěhuje, zatím je v karavanu
Princ Andrew se minulý měsíc musel vystěhovat ze svého 30pokojového sídla poté, co byl v únoru zatčen kvůli svým podezřelým kontaktům s nyní již zesnulým americkým finančníkem a odsouzeným sexuálním predátorem Jeffreym Epsteinem. O víkendu se v britských médiích objevily snímky karavanu, ve kterém teď černá ovce britské královské rodiny přebývá, když dohlíží na přestavbu svého nového bydliště.