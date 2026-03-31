Ekonomika

Na Velikonoce vyrazí víc vlaků i autobusů, dopravci posilují kapacity

ČTK

České dráhy posilují na začátku a na konci velikonočních prázdnin své vlaky. Posilové vozy budou především ve vlacích z Prahy do Ostravy, na Valašsko a střední Moravu, ale také do Českých Budějovic, Plzně a Chebu. České dráhy o tom v úterý informovaly v tiskové zprávě. Leo Express navýšil počet spojů mezi Prahou a Ostravskem. RegioJet zvyšuje kapacitu vlaků a přidává další autobusové spoje.

Nové vlaky ComfortJet Českých drah
Ilustrační obrázek.Foto: AKTUALNE
Posilové vozy Českých drah zařadí ve dnech, kdy začínají školákům prázdniny, a odpoledne na Velikonoční pondělí a v úterý ráno. Dráhy mají také připravené v Praze, Olomouci a Bohumíně záložní vozy pro operativní posílení kapacity spojů.

Při cestování v přepravní špičce v oblasti velkých měst doporučují České dráhy využívat volnější regionální vlaky. Cestující by také měli kupovat jízdenky včas a i na kratší vzdálenosti pořizovat rezervaci místa.

Při pořizování jízdenek na spoje Českých drah na webu a v aplikaci Můj vlak mohou cestující sledovat předpokládanou obsazenost dálkových vlaků pomocí semaforového indikátoru. Červená značí předpokládaný vysoký zájem o spoj.

„Mezi Prahou a Ostravskem i dalšími městy, jako jsou Pardubice, Olomouc či Přerov, se v období Velikonoc každoročně přesouvají tisíce cestujících. Letos se nám podařilo přidat na tuto nejvytíženější trasu dva zpáteční spoje,“ uvedl mluvčí Leo Express Emil Sedlařík v tiskové zprávě.

Leo Express zařadil od 27. března do 7. dubna dva zpáteční spoje mezi Prahou a Bohumínem. Vlaky vyjíždějí z Prahy v časech 10:23 a 20:18 a z Bohumína v 5:52 a v 15:55.

„Nejvytíženějšími dny jsou čtvrtek, pátek a pondělí, kdy u řady spojů evidujeme již vyprodanou kapacitu nebo poslední volná místa. Největší zájem je tradičně o cestování z Prahy, a to jak směrem na severní a jižní Moravu, tak na Slovensko,“ sdělil mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát. U vlaků navyšuje dopravce kapacitu o stovky míst, a to zejména na vytížených trasách Praha - Ostrava - Košice.

V autobusové dopravě nasadil dopravce přes 100 posilových spojů a jejich počet se může v návaznosti na poptávku ještě zvýšit. V rámci Česka je podle Kubáta nejvyšší poptávka na linkách mezi Prahou a Brnem, Libercem, Karlovými Vary či mezi Brnem a Olomoucí. Zvýšený zájem eviduje RegioJet také na mezinárodních spojích, konkrétně do Budapešti, Vídně, Berlína nebo Varšavy.

ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov

ŽIVĚ „Někteří mluví o nové světové válce,“ řekl Lavrov k situaci na Blízkém východě

Spojené státy a Izrael se snaží postavit proti Íránu země Perského zálivu, řekl v úterý ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Konflikt na Blízkém východě se podle něj stále více vyhrocuje a někteří ho už označují za novou světovou válku. Lavrov dodal, že Rusko je v této válce připraveno být prostředníkem jednání a uvedl že o situaci v pondělí jednal s ministry zahraničí států Perského zálivu.

Trump

Ať se problému chopí Evropa. Trump chce konec války i bez otevření Hormuzu

Některé státy Perského zálivu vedené Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty naléhají na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby pokračoval ve válce proti Íránu, protože režim v Teheránu podle nich nebyl prozatím dostatečně oslaben. S odvoláním na činitele z USA, Izraele a zemí Zálivu to píše agentura AP.

Marsh Lodge je mnohem skromnější, údajně má pouze pět pokojů a je obklopen plotem, který je vysoký 182 centimetrů. Princ Andrew si na pozemek navíc nechal přivést karavan, který koupil za peníze, co mu Král Karel III. poskytl na životní náklady. (Princ Andrew)

„Kdyby jeho matka viděla tu zrůdu...“ Princ Andrew se stěhuje, zatím je v karavanu

Princ Andrew se minulý měsíc musel vystěhovat ze svého 30pokojového sídla poté, co byl v únoru zatčen kvůli svým podezřelým kontaktům s nyní již zesnulým americkým finančníkem a odsouzeným sexuálním predátorem Jeffreym Epsteinem. O víkendu se v britských médiích objevily snímky karavanu, ve kterém teď černá ovce britské královské rodiny přebývá, když dohlíží na přestavbu svého nového bydliště.

