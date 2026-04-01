Staré obojživelné vznášedlo GAZ-16 ze sovětské éry chce americký prezident použít k invazi na íránský ostrov Chárg. Za tímto účelem poslal do Moskvy svého nejlepšího vyjednavače, aby s vedením automobilky domluvil podrobnosti. Ten se ale po několika dnech odmlčel.
„Potřebujeme to. A oni vědí, že to potřebujeme. A potřebujeme to proto, abychom zajistili lodím volnou plavbu. To je celé. Proč bych to měl vědět já?“ reagoval Donald Trump na dotaz novinářky stanice CBC, k čemu americká armáda potřebuje pětašedesát let staré auto z Ruska, které navíc vzniklo jen ve dvou prototypech.
Podle televizní investigace se Pentagon naléhavě shání po něčem, co by zvládlo jízdu po zpevněných komunikacích stejně dobře jako překonání „slaného vodního toku“. Nic lepšího než auto vzniklé pod vedením zkušeného inženýra A. A. Burina ale současné americké automobilky nedokážou nabídnout.
GAZ-16 jezdil po silnicích jako běžné auto se čtyřmi koly. Když ale asfalt skončil, hydraulicky zatáhl podvozek a spustil tři vrtule, čímž se proměnil ve vznášedlo. „Trump byl strojem fascinován, něco takového jeho Rolls-Royce Phantom neumí,“ pravila v komentáři televize.
Prezident vyslal na ruskou misi svého nejschopnějšího vyjednavače Johnnyho Kouleho, který se na jiném americkém kanálu chlubil tím, jak obelstil běloruského diktátora Alexandra Lukašenka. Místo toho, aby s bývalým traktoristou držel tempo v popíjení vodky, alkohol prý „diskrétně rozléval po koberci“ a pro udržení dobré nálady nazýval evropské země „bandou h*jzlů“.
S takovou prověrkou má Koule u současného šéfa automobilky GAZ Jurije Podkolesnikova dveře vždy otevřené. Podkolesnikov prý americké straně slíbil, že nechá Burina přivézt do Moskvy z Domova pro přestárlé konstruktéry ve Vladivostoku, aby pod jeho vedením vznikly nové technické výkresy. „Burin si je vědom složitosti celého úkolu, protože bude nutné původní motor z limuzíny Čajka nahradit vidlicovým osmiválcem HEMI od Chrysleru,“ tvrdil ještě minulý pátek Podkolesnikov v tiskové zprávě automobilky.
Na setkání Burina s Koulem však pravděpodobně vůbec nedošlo. Do Washingtonu se navíc z cesty vrátil jen překladatel a stenografka, která médiím poskytla přepis jednání. Podkolesnikov v něm Kouleho opakovaně vybízí, aby si dal „ještě jeden stakan vodky než půjdeme na věc“, což podle svědectví překladatele Howarda vedlo k „silné opilosti člena americké delegace“. Trumpův vyjednavač zjevně nepočítal s tím, že na rozdíl od Lukašenka bude mít šéf zchudlé automobilky GAZ na podlaze místo koberce obyčejné linoleum, kam se dá vodka diskrétně rozlít jen těžko.
Od páteční pitky jakoby se po Koulem slehla zem. Jedinou narážku lze vystopovat na instagramovém účtu bývalého ruského prezidenta Dmitrije Medveděva, který v pondělí vydal záhadný vzkaz: „Zas a znovu se bezvýznamné améby pokoušejí zasypat koulemi naši zem. A zas a znovu se diví, že dopadnou jako zbabělý Napoleon u Borodina v roce 1812.“
Prozaičtější vysvětlení neúspěchu celého jednání však nabídl americký viceprezident J. D. Vance v televizi Fox Yesterday’s News, když dával rozhovor na téma UFO a démonů. „Víte, ne všechno, co Rusové kdy vyrobili, nakonec opravdu fungovalo. Jsou jako Zelenskij, ten je ale ještě mnohem horší,“ uzavřel svou řeč Vance.
(Poznámka redakce: Obsah článku se vztahuje k unikátnímu kalendářnímu datu. Jakákoli podobnost se skutečnými osobami či institucemi je čistě náhodná.)
Sci-fi u Pokrovsku. Ukrajinci testují skelet, který nebývale posiluje lidské tělo
Jako vystřižení z filmu o Robocopovi. Ukrajinská armáda začíná na frontě používat tzv. exoskelety, které vojákům umožňují unést tuny munice a vydržet déle v akci. Moderní technologie zatím pomáhá dělostřelcům u Pokrovsku. Nasazením svých robotizovaných vojáků se Ukrajině zároveň povedlo předstihnout nejpokročilejší armády světa.
Muskova droga táhne. Objevili ji už i v Brně, západní Evropa ji bere ve velkém
Česko jako otevřená ekonomika v srdci Evropy ochotně nasává také aktuální trendy z drogové scény. Spotřeba ketaminu, halucinogenu oblíbeného návštěvníky klubů i miliardářem Elonem Muskem, se v některých českých městech za poslední rok zdvojnásobila. Ukázala to celoevropská analýza vzorků odpadních vod.
V Rusku zemřeli hrdinové oscarového filmu. Proč se rozhodli riskovat život?
Ruské město Karabaš, označované za nejšpinavější na světě, se proslavilo oscarovým snímkem Pan Nikdo proti Putinovi v česko-dánské koprodukci. Dokument mimo jiné zachycuje i osudy mladých mužů odcházejících na frontu. Novinářům se jejich příběhy podařilo vypátrat. Popisujeme, proč Rusové odcházejí na frontu na východě země a kolik z nich se už nevrátí.
Vyřídil nás zcela obyčejný tým. Jenže ovce se neoddělily od koz, hořekují v Dánsku
Jen velmi těžko skousávají Dánové výsledek finálového utkání baráže o postup na mistrovství světa. Reprezentace, která nechyběla na závěrečném turnaji MS ani ME od roku 2016, zůstane po deseti letech opět doma. Rozhodl o tom nezapomenutelný úterní večer na pražské Letné a heroický výkon českého týmu, který sebevědomé Dány udolal v penaltovém rozstřelu.
„Největší zážitek.” Hráči dojali Koubka, na MS bude trenér raritou
Stadion na pražské Letné ovládla obrovská euforie poté, co čeští fotbalisté ve finále play off porazili v penaltovém rozstřelu Dánsko a po 20 letech postoupili na mistrovství světa. Reprezentace si na šampionátu v základní skupině zahraje dva zápasy v Mexiku a jeden v USA, a tak se oslavy nesly v mexickém duchu. Trenér Miroslav Koubek se brzy ocitl nad hlavami rozjařených hráčů.