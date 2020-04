Schillerová: Česko se do stavu před krizí vrátí za osm let. ČSA by měl stát koupit

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) předpokládá, že se česká ekonomika vrátí do stavu před nynější krizí, kterou způsobila opatření proti koronaviru, v roce 2028. "Připravila jsem plán konsolidace, který počítá s tím, že bychom se do stavu před krizí měli dostat v roce 2028. Sedm let na konsolidaci veřejných financí podle mě není tak dlouhá doba," uvedla v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Schillerová letos i pro rok 2021 počítá se schodkem státního rozpočtu ve výši zhruba 200 miliard korun. Narovnávání ekonomiky tak příští rok ještě nebude na pořadu dne, deficit podle ní nepůjde udržet níže.

"Musela bych buď hodně brutálně škrtat nebo navyšovat daně o 150 miliard. A to přece tato vláda dělat nechce. Nechceme, aby důchodci přišli o svůj růst důchodů, chceme dál zvyšovat platy učitelům, jak jsme slíbili. Do ekonomické prosperity se prostě neproškrtáte. Jedna vláda už to zkusila - a proškrtala se do další recese v roce 2012. Tyto chyby my dělat nebudeme," řekla Schillerová pro úterní Hospodářské noviny (HN) s tím, že stát bude spoléhat na půjčky za rozumné úroky.

Schillerová také pro HN potvrdila dřívější informace, že vláda počítá v roce 2021 s růstem ekonomiky o 3,1 procenta a se zvýšením nezaměstnanosti na 3,5 procenta.

Vyššího počtu nezaměstnaných se podle ministryně financí není třeba nutně obávat. "Březen ukázal, že program Antivirus a kurzarbeit pomohly udržet nezaměstnanost na nízké úrovni. Uvidíme, jak to bude za duben, ale nezapomínejte, že s 2,1 procenta jsme byli dlouhodobě země s nejnižší nezaměstnaností v Evropské unii," uvedla na dotaz, zda jsou výhledy ministerstva realistické, když například americká centrální banka (Fed) varuje před nárůstem až třicetiprocentní nezaměstnanosti ve Spojených státech.

Ministryně financí se v rozhovoru vyjádřila také k možnosti, že by stát pomohl některým krachujícím firmám tím, že by do nich vstoupil. Ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karla Havlíčka (ANO) v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce potvrdil, že může v jednotlivých případech nastat situace, kdy stát do krachujícího podniku vstoupí, stabilizuje ho a pak podíl opět prodá.

Schillerová očekává, že resort průmyslu a obchodu připraví analýzu, která stanoví, které firmy jsou natolik strategické, že je má stát zachránit. Například v případě Českých aerolinií (ČSA) by ale podle ní bylo nejlepším řešením je koupit. "Ale je tam už i nějaký zahraniční strategický partner, což vidím jako problém. Musíme se o tom bavit," dodala. Menšinovým majitelem Smartwings Group, pod kterou ČSA spadají, je čínská Citic Group. Ta však s ostatními akcionáři nekomunikuje.

Další pomoc pro OSVČ

Co se týče pomoci pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), Schillerová nevyloučila možnost další finanční kompenzace i pro další měsíce. Jednorázový příspěvek ve výši 25 000 Kč, který již vláda schválila, platí na období do konce dubna.

"Předpokládám, že teď na vládě by měli pan vicepremiér Havlíček s ministrem zdravotnictví představit plán uvolňování opatření. Do konce dubna máme ještě přes dva týdny, takže si budeme moci vyhodnocovat, jak ten plán funguje. Ale počítám s tím, že pokud by i po 30. dubnu byly nějaké skupiny v omezeném provozu - a takové budou určitě - budeme se bavit o další formě podpory. Ta současná je maximálně plošná, budoucí by měla být zaměřená na skupiny, kterým dál budeme omezovat podnikání," sdělila ministryně financí pro HN.

Budoucí finanční pomoc pro OSVČ by se podle ní mohla pohybovat kolem 15 000 Kč měsíčně. Odvětví, která budou podle Schillerové zcela určitě tuto další finančí injekci potřebovat, jsou veškeré obory těsně spjaté s cestovním ruchem.

Schillerová se také ohradila proti kritice vlády, že během dvou týdnů několikrát měnila podmínky ohledně toho, jací podnikatelé dosáhnou na příspěvek 25 000 Kč. Schillerová změny v připravované legislativě odůvodnila i tím, že vláda teď funguje ve válečném režimu a zákony tvoří ve zrychleném režimu.