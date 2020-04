Možná 8500, možná 25 tisíc, možná nic. Zatím mají živnostníci jisté jen ošetřovné

Kolik dostanu peněz od státu jako náhradu za pokles příjmů v době koronavirových omezení? Jednoduchá otázka živnostníka má zatím složitější odpověď. Možná 8500, možná 25 tisíc, případně obě částky dohromady. Nebo nic.

Zatím je možné žádat jen o ošetřovné pro OSVČ. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které bude dotaci vyplácet, spustilo formulář pro žadatele na svých webových stránkách 1. dubna.

A k pondělnímu dopoledni evidovalo už zhruba 36 tisíc žádostí. Na dotaci dosáhne živnostník, který má dítě do 13 let věku, případně se stará o osoby závislé na pomoci.

Tato kompenzace části ušlého zisku je ve výši 424 korun na den a je o ni možné žádat zpětně od 12. března, kdy byl vyhlášen v zemi nouzový stav. Za březen tak žadatel dosáhne na maximálně 8480 korun. Kdy ale peníze dostane na účet, zatím nikdo neví. Podle informací ministerstva prý "někdy v dubnu".

Ošetřovné bez rodičovského příspěvku

Formulář je celkem jednoduchý. Žadatel v něm musí čestně prohlásit, že na základě mimořádného opatření vlády proti šíření infekce koronavirem nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost, a to z důvodu:

Péče o dítě, které zůstalo doma ze školy.

Péče o nezaopatřené dítě do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I.

Péče o osobu, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je závislá na pomoci jiné osoby a je nyní v domácí péči kvůli uzavření zařízení sociální péče.

Na dotaci nedosáhne živnostník, který pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek.

Po vyplnění on-line se formulář stáhne do počítače a je možné ho na ministerstvo poslat buď datovou schránkou, nebo vytisknout i s přílohami a poslat poštou na adresu úřadu pod označením "fpmpo20".

"Je snaha tuto dotaci vyplácet OSVČ po celou domu vyhlášené karantény, takže předpokládáme, že 1. května bude možné žádat o ošetřovné na měsíc duben," říká tisková mluvčí ministerstva průmyslu Štěpánka Filipová.

Dotace byla ovšem zatím schválená na 31 dní. Tedy pokud živnostník v březnu vyčerpá ošetřovné na dvacet dní (od 12. do 31. března), zbude mu na duben už jen jedenáct dní.

Pětadvacítka plná tajemství

Takzvaná pětadvacítka, tedy jednorázová pomoc ve výši 25 tisíc korun pro OSVČ, se stále mění. Po kritice, že na peníze dosáhne jen malé množství podnikatelů, ministryně financí Alena Schillerová rozšířila na konci minulého týdne okruh možných žadatelů.

O definitivní podobě pětadvacítky rozhodnou poslanci i senátoři zřejmě tento týden. Připravena je podle vyjádření Hospodářské komory řada pozměňovacích návrhů.

Zatím je známo to, že by o dotaci mohli žádat všichni, kdo podnikají samostatně ať už na základě živnostenského oprávnění, nebo například při výkonu nezávislých povolání (hudebníci, spisovatelé), v zemědělství nebo na základě jiných zákonů, tedy například lékaři či advokáti.

Samostatná výdělečná činnost musí být činností hlavní, u vedlejší podnikatelské činnosti půjde jen o vymezený okruh osob, například může jít o příjemce invalidního nebo o starobního důchodu.

Nárok na příspěvek budou mít asi i podnikající studenti do 26 let a spolupracující osoby. A pak lidé, kteří podnikají například jen sezonně. Týká se to podnikatelů, kteří činnost přerušili po 31. srpnu a k 12. březnu přerušení trvalo. Lidé, kteří nepodnikali celé období po 12. březnu, budou mít nárok na kompenzaci jen za dny, kdy neměli činnost přerušenou.

Podle poslední podoby návrhu nebudou muset živnostníci dokládat pokles příjmů. O kompenzaci bude možné žádat přes formulář na webových stránkách finanční správy.

Půlroční odklad záloh na pojištění je pomoc

Podle Hospodářské komory je zatím nejvýznamnější finanční pomocí živnostníkům, i když nepřímou, odklad minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění na šest měsíců. Celkem jde asi o třicet tisíc korun, které podnikatelé za půl roku ušetří.

Platí, že od března do srpna živnostníci neplatí žádné povinné odvody na zdravotní a důchodové pojištění. Jediným odvodem je platba nemocenského pojištění u dobrovolně pojištěných OSVČ.

V ročním vyúčtování příští rok podnikatelé doplatí za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle zisku za rok 2020. Rozdíl záloh uhradí jako doplatek pojistného po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020, tedy do měsíce po odevzdání daňového přiznání.

U OSVČ, které už za období března 2020 své zálohy zaplatily, mohou pojistné zaplatit až v říjnu. Půlroční neplacení záloh se nedotkne nároků na důchod.