Náměstek chce vyřadit deník, který patří pod Mafru, z tendru na distribuci v metru

Deník Metro, který patří do vydavatelství Mafra vlastněného Agrofertem, by měl být vyřazen z aktuálního tendru na distribuci denního tisku v pražském metru. Myslí si to primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě), podle kterého premiér Andrej Babiš (ANO) stále fakticky vlastní Agrofert, a jeho firmy by neměly profitovat z veřejných zakázek kvůli střetu zájmů.

Pražský dopravní podnik (DPP) na distributora denního tisku vyhlásil tendr, který si jako městem vlastněná akciová společnost zajišťuje sám a vedení magistrátu do něj nemůže zasahovat. Scheinherr nicméně jako předseda dozorčí rady podniku požadoval, aby každý z účastníků soutěže musel dodat prohlášení o tom, že není ve střetu zájmů. Hnutí Praha Sobě to uvedlo v tiskovém prohlášení. "Vyřazení médií skupiny Agrofert ze zakázky vyžaduje zákon i základní politická slušnost. Dopravnímu podniku jsme coby zástupci stoprocentního majitele tento názor jasně vyjádřili a požadujeme, aby jej společnost ve zpracování veřejné zakázky beze zbytku respektovala," uvedl. "Fakt, že do jeho (Babišovy) peněženky jde každá koruna, kterou tahle firma vydělá, nepřekryje ani trojnásobný nátěr gumoasfaltem," dodal. Související Úřad práce porušil zákon o střetu zájmů tím, že nakoupil reklamu u Mafry, píše server Pravdivost všech prohlášení uchazečů o tom, že nejsou ve střetu zájmů, bude podle náměstka pečlivě přezkoumána. Doplnil, že výsledek veřejné soutěže by měl být znám v řádu týdnů. Vedoucí odboru komunikace dopravního podniku Daniel Šabík k tomu uvedl, že podnik veřejné zakázky do doby rozhodnutí o výběru dodavatele nekomentuje. "Nechceme jakkoliv ovlivňovat jejich průběh. V současné době proto nelze sdělit, zda již DPP vůbec nějaké nabídky obdržel, ani předjímat další postup v zadávacím řízení," uvedl. Dodal, že podnik u zakázek vždy postupuje v souladu se zákony a s péčí řádného hospodáře. "Proto DPP vyžaduje mimo jiné předložení čestného prohlášení dodavatelů o neexistenci střetu zájmů. V souladu s požadavky zákona o zadávání veřejných zakázek pak DPP údaje o skutečných majitelích vítězného dodavatele zjišťuje rovněž nahlížením do registru skutečných majitelů," sdělil a dodal, že v případě zjištění střetu zájmů si podnik vyhradil možnost odstoupit od smlouvy. Praha Sobě ve svém prohlášení zmínila případ, který v pondělí zveřejnil server iRozhlas a který se týká karlovarské pobočky úřadu práce. Podle serveru porušila zákon o střetu zájmů, když propagaci projektu na podporu handicapovaných podpořeného evropskými penězi přidělil společnosti Mafra. Server to podložil citacemi z auditu ministerstva financí. Úřad práce s výsledky prověrky nesouhlasí.