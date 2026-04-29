Ropa Brent je nejdražší od roku 2022. Cena za barel se blíží ke 120 dolarům

Ceny ropy ve středu pokračují v růstu. Ropa Brent se dostala až na nejvyšší hodnotu od roku 2022. V centru pozornosti zůstává výpadek v dodávkách způsobený konfliktem v Íránu. Kolem 19:15 SELČ cena severomořské ropy Brent rostla o 7,6 procenta na 119,69 dolaru za barel. Cena americké lehké ropy WTI si připisovala také 7,6 procenta a prodávala se za 107,52 dolaru za barel, napsala agentura AFP.
Zástupci Bílého domu ve středu agenturám Reuters a AFP sdělili, že americký prezident Donald Trump hovořil se zástupci amerických ropných společností o tom, jak zmírnit dopady případné několikaměsíční námořní blokády Íránu ze strany USA.
Účastníci setkání hovořili o krocích přijatých Trumpem na uklidnění mezinárodních ropných trhů a o opatřeních, která by mohli přijmout, aby v případě nutnosti udrželi blokádu po několik měsíců a minimalizovali její dopad na americké spotřebitele.
Írán v reakci na americko-izraelské údery zahájené 28. února de facto zablokoval Hormuzský průliv, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy.
Spojené státy naopak zahájily námořní blokádu íránských přístavů, jejímž cílem je omezit příjmy íránského režimu z prodeje ropy. List The Wall Street Journal v noci na středu s odvoláním na své zdroje napsal, že americký prezident Donald Trump hodlá v této blokádě pokračovat.
„Za současným růstem cen ropy stojí blokáda (Hormuzského) průlivu. Pokud je Trump připraven blokádu prodloužit, výpadky v dodávkách se budou dál zhoršovat a dál budou tlačit ceny ropy vzhůru,“ vysvětlil podle agentury Reuters analytik Jang An z čínské společnosti Haitong Futures. V březnu se cena ropy Brent vyšplhala až do blízkosti 120 dolarů za barel.
Investoři nyní rovněž posují možné dopady překvapivého rozhodnutí Spojených arabských emirátů opustit Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+.
Analytici předpokládají, že tento krok ve střednědobém výhledu povede ke zvýšení dodávek ropy na trh. Nejprve se však podle nich musí vyřešit konflikt na Blízkém východě a obnovit lodní doprava v Hormuzském průlivu.
Mohlo by vás zajímat: „Maskované komando přepadává lodě v Hormuzu. Íránci ukázali video, zajali i Evropany“
ŽIVĚ Úspěšná trefa: Ukrajinci zasáhli cíl v hloubi Ruska, 1500 km od hranic
Ukrajinská tajná služba SBU ve středu zasáhla přečerpávací stanici v ruském Permu, která je od hranic Ukrajiny vzdálená 1500 kilometrů. V prohlášení to oznámil šéf SBU Jevhen Chmara, podle kterého na místě vypukl rozsáhlý požár. Prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že Ukrajina vzdálenosti úderů ještě prodlouží a že takovéto útoky jsou signálem Moskvě, aby ukončila válku a zasedla k jednacímu stolu.
ŽIVĚ Válka s Íránem zatím Spojené státy podle odhadů stála 25 miliard dolarů, tvrdí Pentagon
Válka s Íránem stála podle odhadů Spojené státy dosud 25 miliard dolarů (521 miliard korun), sdělil ve středu vysoce postavený úředník ministerstva obrany Jules Hurst. Armáda utratila největší část prostředků za munici, dále za provoz operací a obnovu vybavení, uvedl podle agentur Reuters a AP zástupce Pentagonu. Před výborem Sněmovny reprezentantů vypovídal i americký ministr obrany Pete Hegseth.
Nařídil to „El Money“. Útoky na majetek britského premiéra měla platit tajemná postava
Loňskou sérii žhářských útoků na majetek spojený s britským premiérem Keirem Starmerem provedli tři muži s vazbami na Ukrajinu jménem záhadné postavy, označované jako El Money. Londýnskému soudu to ve středu řekli prokurátoři, napsala agentura Reuters. Britská policie loni v květnu postupně zatkla tři muže a obvinila je ze žhářského spiknutí s úmyslem ohrozit život.
Osmnáctka porazila Finy, na MS si zahraje o medaile. Zámoří sčítá nevídané ztráty
Čeští hokejisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa hráčů do 18 let Finsko 2:1 a po čtyřech letech postoupili do bojů o medaile. V semifinále je čeká výběr Švédska. Druhou dvojici tvoří domácí Slovensko a Lotyšsko.
Medaile z „prokletého“ MS je blízko. Čechům nahrává šokující krach favorita
Čeští hokejisté do 18 let jsou na „zakletém“ turnaji, dorosteneckém mistrovství světa, blízko medaile. Po postupu přes Finsko do semifinále jim stačí vyhrát jeden ze závěrečných dvou zápasů. Nejlepší čtyřka je navíc papírově slabší než obvykle, na úkor USA do ní naprosto senzačně proniklo Lotyšsko.