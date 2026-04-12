Nechat auto doma? Drahá ropa změnila pravidla hry, vlak může být levnější i ve dvou

Vyplatí se ještě po Česku jezdit autem? S touto otázkou redakce Aktuálně.cz přepočítala cenový souboj mezi vlakem a osobním vozem u několika desítek tras mezi krajskými a vybranými menšími městy. Výsledky ukazují, že drahá ropa přinesla obrat ve prospěch železnice.
Před necelým rokem porovnala datová redakce Aktuálně.cz náklady na cestu mezi krajskými městy autem a vlakem ve dvou lidech. Výsledky byly jednoznačné a pro příznivce ekologické dopravy zdrcující: Jízda autem byla v 87 z 91 případů levnější. Vlak se vyplatil jen na vysoce konkurenční trati mezi Prahou a Ostravou, anebo tehdy, když člověk cestoval sám.
Stačila ale jedna krize v Perském zálivu a vše je jinak, hlavně pro majitele automobilů s dieselovým motorem. Jeden příklad za všechny: Cesta rychlíkem z Kolína do Mladé Boleslavi trvá 48 minut a dospělého s aplikací Lítačka vyjde na pouhých 48 korun. Jízda autem na této 58 kilometrů dlouhé trase trvá běžně o deset minut déle a jen spotřebovaná nafta stojí přibližně 183 korun.
Až trojciferné cenové rozdíly
Na většině relací je samozřejmě cenový souboj mnohem vyrovnanější. Někde, jako mezi Ústím nad Labem a Chomutovem, Prahou a Zlínem nebo Libercem a Trutnovem, je dokonce tak těsný, že se částky liší o pouhé jednotky korun. Cenového vítěze tak určí styl jízdy, přesná cena paliva, náklady na parkovné nebo vzdálenost cíle od nádraží.
Největší úsporu přinese volba vlaku na rychlých koridorech, kde jezdí více dopravců. Mezi Brnem a Břeclaví je vlak levnější o 24 procent, navíc je i citelně rychlejší. Dvojice pasažérů ve vlaku výrazně ušetří oproti jízdě autem i mezi Ústím nad Labem a Prahou nebo Olomoucí a Ostravou.
U kratších cest se vyplatí elektronické krajské jízdenky, které lze čím dál častěji také kombinovat při cestování mezi kraji. Díky nim vlak poráží auto i na méně významných tratích, jako je Jihlava–Třebíč nebo Plzeň–Domažlice.
Co ve finále rozhoduje
Navzdory prudkému zdražení nafty nadále mírně převažují případy, kdy vyjde cesta ve dvou levněji automobilem. Je to hlavně tam, kde je železnice pomalá a klikatí se o poznání víc než silnice a dálnice. Z krajských měst se to týká Karlových Varů, Liberce, Zlína, částečně Jihlavy. Například z Karlových Varů do Plzně vede nejrychlejší cesta vlakem oklikou přes Cheb, dvě jízdenky stojí běžně 390 korun. Auto je zde nejen mnohem rychlejší, ale stále i o více než třetinu levnější.
Váhy se přikloní ve prospěch vlaku v případě, že je některý z cestujících senior nebo dítě, takže má nárok na slevu. V některých krajích jsou navíc k mání celodenní síťové jízdenky pro dospělé s dětmi, které mohou vyjít levněji než jízda autem i v případě, že se na výlet vypraví celá čtyřčlenná nebo pětičlenná rodina. Srovnání navíc nezahrnuje další náklady, které s sebou nese provoz auta, od samotné pořizovací ceny vozu přes jeho servis, opravy, povinné ručení, havarijní pojištění až po dálniční známky, parkovné či pokuty.
Zcela jiná je situace pro majitele vozů s benzinovým motorem. Ty si díky výrazně nižší ceně za palivo odnášejí vítězství mnohem častěji. Modrá spojnice rázem zčervená například mezi Prahou a Zlínem, Brnem a Olomoucí nebo mezi Českými Budějovicemi a Plzní.
Jak jsme to spočítali
Aby bylo cenové srovnání proveditelné, musí pracovat se zjednodušením. Proto jsou náklady na cestu autem zredukovány pouze na pohonné hmoty a náklady na cestu vlakem na samotné jízdenky.
Uvažujeme cestu dvou dospělých bez nároku na slevu v běžný pracovní den, jízdní doklady zakoupené na druhý den, tedy bez slevy za nákup ve vícedenním předstihu. Vybíráme to nejobvyklejší, rychlé a pohodlné železniční spojení – například při cestě z Karlových Varů do Prahy je to přímý rychlík Krušnohor namísto pomalejší a méně časté kombinace po jiných tratích s přestupy, třebaže by mohla vyjít levněji. Pokud se ceny jízdenek v průběhu dne liší, jde do srovnání nejčastěji se vyskytující cena. Tam, kde se nabízí výhodnější krajská elektronická jízdenka, má přednost.
U jízdy autem je výpočet založen na nejrychlejší trase dle Google Maps při spotřebě sedm litrů na sto kilometrů a ceně nafty 45 korun za litr, respektive benzinu 41 korun za litr.
