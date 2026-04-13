Ekonomika

Provoz aerolinek Lufthansa ochromila stávka pilotů, lety ruší i Praha

ČTK

Provoz německé letecké společnosti Lufthansa a tří jejích divizí v pondělí ochromila dvoudenní stávka pilotů. Začala minutu po půlnoci a potrvá do úterní půlnoci. Omezení, která z ní vyplývají, se dotkla letišť po celém Německu. Zrušeno bylo i 18 spojů mezi Prahou a dvěma největšími německými letišti ve Frankfurtu nad Mohanem a v Mnichově.

Lufthansa pilots go on a two-day strike, in Frankfurt
ilustrační fotoFoto: REUTERS
Ke dvoudenní stávce ve společnosti Lufthansa a jejích divizích Lufthansa Cargo a CityLine vyzval odborový svaz pilotů Vereinigung Cockpit (VC). Dceřiné společnosti Eurowings se má stávka týkat jen dnes. Omezení postihla především dvě největší německá letiště ve Frankfurtu nad Mohanem a v Mnichově. VC předpokládá, že po celém Německu budou zrušeny stovky letů.

Z webu pražského Letiště Václava Havla vyplývá, že kvůli stávce bylo zrušeno deset spojů mezi Prahou a Frankfurtem a osm mezi Prahou a Mnichovem.

Související

V sobotu obvinil odborový svaz VC vedení firmy, že s ním není ochotno jednat o návrzích ohledně penzijního pojištění nebo kolektivních smluv a že jim předkládá nepřijatelné návrhy.

Šéf Vereinigung Cockpit Andreas Pinheiro o víkendu řekl, že odboráři vyšli vedení vstříc a nevyzvali ke stávce o velikonočních svátcích. Přesto šéfové firmy nereagovali na jejich nabídky. Spor vedou odbory a vedení Lufthansy také o sociální plán pro zhruba 800 zaměstnanců divize Lufthansa CityLine, která má v příštím roce ukončit provoz. Nahradit ji má nová firma s názvem Lufthansa City Airlines.

Už v pátek provoz Lufthansy a CityLine ochromila stávka palubního personálu. Lety kvůli tomu zrušila letiště ve Frankfurtu a Mnichově, ale i řada menších letišť po celém Německu.

Zrušeno bylo i 16 spojů mezi Prahou na jedné a Frankfurtem a Mnichovem na druhé straně. Palubní personál Lufthansy už v únoru jeden den stávkoval společně s piloty. Ti pak v březnu uskutečnili samostatnou dvoudenní stávku. U pilotů se tak jedná letos už o třetí stávku.

Mohlo by vás zajímat
Česko čeká chladný týden, přijde silný vítr i přeháňky

Nadcházející týden v Česku bude spíš oblačný, srážek bude málo a teplotní maxima přes den většinou pod 20 stupni Celsia. Vyjasnit by se mohlo koncem týdne. Zejména na Českomoravské vrchovině dnes bude vítr s nárazy o rychlosti až 55 kilometrů v hodině. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

