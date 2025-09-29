Ekonomika

Lufthansa utahuje opasky. Německé aerolinky propustí 4000 lidí v administrativě

před 56 minutami
Německé aerolinky Lufthansa chtějí do roku 2030 zrušit 4000 pracovních míst v administrativě. Společnost to oznámila u příležitosti takzvaného Dne kapitálových trhů. Firma se potýká s vysokými náklady a s menší ziskovostí ve srovnání s konkurencí.
Největší německá letecká společnost aktuálně zaměstnává přibližně 103 tisíc lidí. V administrativě pracuje zhruba 15 tisíc z nich.

Aerolinky oznámily, že se chystají do pěti let propustit 4000 administrativních pracovníků a do budoucna vsadit více na digitalizaci a automatizaci. Hodlají také zefektivnit vnitřní fungování firmy. Zároveň navýší své střednědobé finanční cíle. Zisk před zdaněním a úroky (EBIT) by se měl zvýšit na deset procent obratu. Dosud platil cíl osm procent.

Zatímco ostatní aerolinky se již dávno vrátily v hospodaření na úroveň z roku 2019, Lufthansa zaostává. Spouští proto náročný restrukturalizační program. Jednotlivé letecké společnosti koncernu by měly být například řízeny mnohem centrálněji.

Kromě značky Lufthansa jsou součástí koncernu také aerolinky Swiss International, Austrian, Brussels a Eurowings a menšinový podíl drží koncern také v italské letecké společnosti ITA.

 
