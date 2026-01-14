Přeskočit na obsah
14. 1.
Ekonomika

Přivedl do Česka FlixBus, teď Prouza míří do čela českého Woltu

ČTK

Novým generálním ředitelem doručovatelské společnosti Wolt pro Českou republiku se stal bývalý šéf FlixBusu v Česku Pavel Prouza.

22.06.22. Praha, Pavel Prouza, šéf českého Flixbusu, doprava, autobus, deník
Pavel Prouza, exšéf českého Flixbusu, míří do čela Woltu.Foto: HN
Předchozí generální ředitel Tomáš Beniak se přibližně před rokem odešel věnovat rodičovským povinnostem a poté přijal jinou výzvu. Wolt to dnes oznámil v tiskové zprávě.

Prouzovou prioritou pro letošní rok je podle firmy posílit digitální transformaci lokálních podniků napříč Českem a zákazníkům nadále zjednodušovat každodenní život prostřednictvím spolehlivého doručení produktů od jídla až po každodenní nákupy.

„V průběhu letošního roku chci přivést na naší platformu několik velkých značek, které nám pomohou naplňovat vizi obchodního domu v kapse. Věřím, že některá z těchto partnerství oznámíme už v příštích měsících,“ uvedl Prouza.

Související

Prouza v minulosti na český trh přivedl značku FlixBus a pod jeho vedením se služba úspěšně rozšířila i na Slovensko a do Maďarska. Pracoval také ve společnostech BlaBlaCar, Socialbakers či Leo Burnett. Před příchodem do Woltu vedl krátce značku Birne skupiny Direct.

Wolt je technologická společnost se sídlem v Helsinkách, která vytváří platformu pro lokální obchodování, která propojuje lidi, kteří si chtějí objednat jídlo, potraviny a další zboží, s místními obchodníky a kurýry. Pod značkou Wolt Market provozuje také vlastní síť obchodů s potravinami a spotřebním zbožím. Firma působí ve více než 30 zemích světa. V České republice nabízí služby ve 40 lokalitách.

