Ekonomika

Paramount musí opět přidat. Warner Bros preferuje spojení s Netflixem

ČTK

Americký mediální gigant Warner Bros. Discovery odmítl nejnovější nabídku konkurenta Paramount Skydance na převzetí. Poskytl mu však týden na předložení dalšího návrhu. Oznámila to v úterý firma Warner Bros. Discovery. Prozatím tak dál preferuje nabídku na převzetí ze strany streamovací služby Netflix.

FILE PHOTO: Illustration shows Paramount and Warner Bros logos
Ilustrační foto. Foto: Wikimedia Commons
Paramount tento měsíc zvýšil svou nabídku na 30 dolarů za každou akcii společnosti Warner Bros. Celou firmu tak ohodnotil na 108,4 miliardy dolarů (zhruba 2,2 bilionu korun). Netflix chce koupit pouze filmová a televizní studia a streamovací služby firmy Warner Bros, nabízí za ně 82,7 miliardy dolarů, napsala agentura Reuters.

"Správní rada nadále jednomyslně doporučuje spojení s Netflixem," uvedla společnost Warner Bros. Dodala nicméně, že je připravena s firmou Paramount jednat a poskytne jí možnost, aby do 23. února předložila svou "nejlepší a konečnou nabídku".

Akcionáři společnosti Warner Bros by měli o nabídce firmy Netflix hlasovat 20. března. Netflix by společnost Warner Bros převzal poté, co by se od ní oddělily kabelové televizní sítě a přeměnily se na samostatný podnik s názvem Discovery Global obchodovaný na burze.

Netflix by za firmu Warner Bros bez kabelových televizních sítí zaplatil 27,75 dolaru za akcii. Hodnotu nově vzniklé firmy Discovery Global pak Warner Bros odhaduje na 1,33 až 6,86 dolaru za akcii, napsala agentura Reuters.

V případě dokončení akvizice by Netflix vedle konkurenční streamovací platformy HBO Max získal studio Warner Bros i s právy na řadu filmových příběhů a postav, včetně franšíz Harry Potter, DC Comics nebo Teorie velkého třesku. Studio produkuje řadu titulů streamovaných na Netflixu, například seriály Šéfka hry (Running Point) nebo TY (You).

Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN.

Paramount Skydance vznikl fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media, kterou úřady schválily na konci července. Součástí skupiny je například filmové a televizní studio Paramount Pictures, televizní síť CBS či streamovací služba Paramount+.

Zatímco se čeští liberálové na síti X hroutí studem nad tím, co předvedl Petr Macinka, polští konzervativci jsou pobouřeni „hulvátstvím“ svého ministra Radosława Sikorského, který podle nich skákal ostatním do řeči. Zatímco čeští liberální novináři píší o tom, jak nás Macinka ztrapnil před Hillary Clintonovou, polští konzervativci zdůrazňují, že Macinkovo hrdinské vystoupení vysílá Fox News.

