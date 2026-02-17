Paramount musí opět přidat. Warner Bros preferuje spojení s Netflixem

Americký mediální gigant Warner Bros. Discovery odmítl nejnovější nabídku konkurenta Paramount Skydance na převzetí. Poskytl mu však týden na předložení dalšího návrhu. Oznámila to v úterý firma Warner Bros. Discovery. Prozatím tak dál preferuje nabídku na převzetí ze strany streamovací služby Netflix.
Paramount tento měsíc zvýšil svou nabídku na 30 dolarů za každou akcii společnosti Warner Bros. Celou firmu tak ohodnotil na 108,4 miliardy dolarů (zhruba 2,2 bilionu korun). Netflix chce koupit pouze filmová a televizní studia a streamovací služby firmy Warner Bros, nabízí za ně 82,7 miliardy dolarů, napsala agentura Reuters.
"Správní rada nadále jednomyslně doporučuje spojení s Netflixem," uvedla společnost Warner Bros. Dodala nicméně, že je připravena s firmou Paramount jednat a poskytne jí možnost, aby do 23. února předložila svou "nejlepší a konečnou nabídku".
Akcionáři společnosti Warner Bros by měli o nabídce firmy Netflix hlasovat 20. března. Netflix by společnost Warner Bros převzal poté, co by se od ní oddělily kabelové televizní sítě a přeměnily se na samostatný podnik s názvem Discovery Global obchodovaný na burze.
Netflix by za firmu Warner Bros bez kabelových televizních sítí zaplatil 27,75 dolaru za akcii. Hodnotu nově vzniklé firmy Discovery Global pak Warner Bros odhaduje na 1,33 až 6,86 dolaru za akcii, napsala agentura Reuters.
V případě dokončení akvizice by Netflix vedle konkurenční streamovací platformy HBO Max získal studio Warner Bros i s právy na řadu filmových příběhů a postav, včetně franšíz Harry Potter, DC Comics nebo Teorie velkého třesku. Studio produkuje řadu titulů streamovaných na Netflixu, například seriály Šéfka hry (Running Point) nebo TY (You).
Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN.
Paramount Skydance vznikl fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media, kterou úřady schválily na konci července. Součástí skupiny je například filmové a televizní studio Paramount Pictures, televizní síť CBS či streamovací služba Paramount+.
ŽIVĚUkrajinci dobyli náhle 200 km čtverečních. Může za to problém Rusů se Starlinkem?
Ukrajinské armádě se minulý týden podařilo získat zpět na 200 kilometrů čtverečních území. Uvedla to v pondělí agentura AFP s odkazem na svůj výpočet. Podle ní jde o nejrychlejší postup ukrajinské armády od léta roku 2023.
Umělá inteligence technických gigantů zneužívá děti. Země EU je budou vyšetřovat
Španělsko bude vyšetřovat americké sociální sítě X, Meta a čínský TikTok kvůli obrázkům sexuálního násilí na dětech, které vytvořila umělá inteligence (AI). Irsko kvůli sexualizovaným obrázkům a videím zahájí vyšetřování chatbota umělé inteligence Grok. Píše o tom agentura Reuters.
Slováci vyzvou ve čtvrtfinále hokejisty Německa, Švýcary čeká výběr Finska
Hokejisté Německa porazili v předkole vyřazovací části olympijského turnaje Francouze 5:1 a ve čtvrtfinále změří síly se Slovenskem. Švýcarsko zdolalo domácí Itálii 3:0 a narazí na Finsko.
ŽIVĚTrump varoval Írán před následky bez dohody, jednání v Ženevě se účastní nepřímo
V Ženevě dnes začalo druhé kolo nepřímých jednání mezi Spojenými státy a Íránem o jaderném programu Teheránu. S odvoláním na íránská státní média o tom informují tiskové agentury. Úspěch jednání podle íránského zdroje agentury Reuters závisí i na tom, zda se USA vyvarují nerealistických požadavků.
Komentář: Macinka v Mnichově – opravdu taková ostuda?
Zatímco se čeští liberálové na síti X hroutí studem nad tím, co předvedl Petr Macinka, polští konzervativci jsou pobouřeni „hulvátstvím“ svého ministra Radosława Sikorského, který podle nich skákal ostatním do řeči. Zatímco čeští liberální novináři píší o tom, jak nás Macinka ztrapnil před Hillary Clintonovou, polští konzervativci zdůrazňují, že Macinkovo hrdinské vystoupení vysílá Fox News.