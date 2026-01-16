Osobních bankrotů rychle přibývá. Loni jich bylo nejvíc od roku 2021, uvádí studie

Soudy v České republice v roce 2025 vyhlásily 15 445 osobních bankrotů, meziročně o 12 procent více. Bylo jich nejvíce od roku 2021. Zároveň přijaly 16 080 návrhů na osobní bankrot, proti roku 2024 o osm procent více. Vyplývá to z analýzy, kterou v pátek zveřejnila společnost CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.
V loňském roce soudy vyhlásily o 1715 osobních bankrotů více než v roce 2024, jejich počet se dostal na úroveň roku 2021, uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.
„Výrazně vyšší počet osobních bankrotů byl v roce 2020, kdy jich bylo o více než 1800 více. Byl to však částečně důsledek novely insolvenčního zákona z poloviny roku 2019, která změkčila podmínky pro osobní bankrot, a tím jej zpřístupnila vyššímu počtu lidí. Loni počet osobních bankrotů stoupal zejména v prvních čtyřech měsících, poté se víceméně snižoval, což je dobré znamení pro vývoj v letošním roce,“ dodala.
Objem vkladů domácností podle Kameníčkové převyšuje objem jejich úvěrů, avšak dynamika vkladů loni výrazně zaostávala za dynamikou krátkodobých úvěrů. Nízká inflace spolu se zvyšováním mezd a s ekonomickým růstem podnítily spotřebu domácností, mnohdy uskutečněnou s využitím dluhových nástrojů. To se pak odrazilo také v růstu počtu osobních bankrotů. Na rozdíl od exekuce je cílem osobního bankrotu zbavit dlužníka jeho krátkodobých závazků, a tím mu vytvořit šanci na nový začátek bez dluhového zatížení, podotkla.
Za rok 2025 soudy nejvíce osobních bankrotů vyhlásily v Moravskoslezském kraji, bylo jich 2391. Druhý nejvyšší počet byl v Ústeckém kraji s 2161 bankroty a třetí nejvyšší počet ve Středočeském kraji se 1662 bankroty. Naopak nejméně jich bylo ve Zlínském kraji, který těsně následoval kraj Vysočina.
Meziročně se počet osobních bankrotů zvýšil ve 13 krajích ze 14. Ve Zlínském kraji se jejich počet nezměnil. Nejvýraznější růst byl v Praze, kde osobních bankrotů přibylo o 29 procent. V kraji Vysočina vzrostl počet osobních bankrotů o 27 procent a v Jihomoravském kraji o 21 procent. Pouze o šest procent se počet osobních bankrotů meziročně zvýšil v Královéhradeckém kraji a o osm procent to bylo v Karlovarském kraji.
Již delší dobu jsou osobním bankrotem nejvíce ohroženi obyvatelé Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Letos se k nim přiřadil Středočeský kraj. Na 10 tisíc obyvatel ve věku 15 let a více připadlo 50 osobních bankrotů v Ústeckém kraji. Podstatně méně to bylo v Moravskoslezském a ve Středočeském kraji, a to shodně po 24 bankrotech. Průměr za všechny kraje byl v loňském roce 17 osobních bankrotů na 10 tisíc obyvatel.
Nejnižší riziko osobního bankrotu je v Plzeňském kraji se sedmi bankroty na 10 tisíc obyvatel ve věkové skupině nad 15 let. Po 11 bankrotech to bylo ve Zlínském kraji a v kraji Vysočina. Přestože Praha vykázala nejvyšší meziroční dynamiku růstu osobních bankrotů, ve srovnání s ostatními kraji je na čtvrté nejlepší pozici.
Ředitel pražské Nemocnice Na Františku David Erhart oznámil rezignaci na funkci. Důvodem jsou obvinění, které tento týden zveřejnil server Seznam Zprávy. Na pátečním jednání radních Prahy 1 to sdělila Karolína Šnejdarová, mluvčí první městské části, která nemocnici zřizuje. Nařčení končící ředitel odmítl.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po pátečním jednání v Kyjevě udělil českému prezidentovi Petru Pavlovi Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně za osobní přínos ke spolupráci a za obhajobu územní celistvosti Ukrajiny. Petr do ukrajinské metropole přicestoval ráno vlakem krátce poté, co se stala opět terčem ruských dronů.
Spojené státy dosahují při prodeji venezuelské ropy zhruba o 30 procent vyšších cen, než za jaké ji prodávala samotná Venezuela. Řekl to americký ministr energetiky Chris Wright. Spojené státy začaly s prodejem ropy z této latinskoamerické země poté, co americké síly začátkem letošního roku unesly prezidenta Nicoláse Madura a postavily ho v USA před soud.
Čečenec chtěl v Německu útočit na izraelské velvyslanectví. Ve vězení stráví tři roky
Německý soud v pátek poslal na tři roky do vězení 19letého Čečence s ruským občanstvím, který plánoval bombový útok na izraelské velvyslanectví v Berlíně. Vinným jej shledal z přípravy útoku a také z pokusu o členství v zahraniční teroristické organizaci, informovala agentura DPA. Mladíka německá policie zadržela loni v únoru.
Sněmovna vyzvala v pátek hlasy vládní koalice prezidenta Petra Pavla, aby jmenoval členy vlády na návrh premiéra bezodkladně a bez hodnocení vhodnosti adeptů. Výzva však přímo nezmiňuje prezidenta Motoristů Filipa Turka, kterého hlava státu kvůli jeho postojům a výrokům odmítla jmenovat ministrem životního prostředí. Podle opozice je usnesení k ničemu, protože prezident není Sněmovně odpovědný.