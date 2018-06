O malého dříče se v Polsku hrála loterie, v Česku lákal ty bohatší. Maluch slaví 45 let

Pořadníky na Fiat 126p byly hrozivé. Zájemce měla uchlácholit loterie, jejíž výherci si po doplacení zbylé částky mohli vůz ihned převzít.

Legenda středoevropských silnic slaví výročí: první Fiat 126p sestavili Poláci z italských komponent 6. června 1973, sériovou montáž spustili ve městě Bielsko-Biala v červenci. Produkce však byla zprvu velmi omezená, protože tamní závod FSM vyráběl hlavně dvoudobé vozy Syrena. Polská státní spořitelna přitom přijímala zálohy po tisících, takže vznikly sáhodlouhé pořadníky.

V roce 1975 uvedli do provozu druhý závod FSM v městě Tychy a rozjela se produkce polských dílů. Díky tomu stoupla roční kapacita na 80 tisíc vozů Fiat 126p. Pořadníky však zůstaly hrozivé. Tisíce zájemců měla uchlácholit každoroční loterie, jejíž výherci si po doplacení zbylé částky mohli fiátka ihned převzít. Pokud by vylosovaní šťastlivci svůj automobil obratem prodali na neoficiálním trhu, dostali by za něj téměř dvojnásobek ceníkové částky.

Dražší a modernější než Trabant

Za poskytnutí licence platilo Polsko od roku 1975 dodávkami motorů pro italský Fiat. V roce 1979 pak byla podepsána smlouva, podle které se FSM stala jediným výrobcem modelu 126 pro světové trhy a začala se starat o jeho inovace. Vůz potom na Západě nesl vedle typového označení Fiat 126 dodatek Made by FSM. Celková produkce dosahovala až 200 tisíc kusů ročně.

V tomto případě se výrobci dařilo dodržovat standardy, které požadovali Italové. I proto se takzvaný Maluch těšil v Československu dobré pověsti, byť měl nepatrný zavazadlový prostor a jeho maximální rychlost činila jen 105 kilometrů za hodinu.

První zásilka k nám přišla v roce 1977 a zahrnovala dva tisíce vozů s motorem o objemu 600 kubických centimetrů. Mototechna je nabízela za 42 tisíc korun, zatímco východoněmecký Trabant 601, který byl prostornější, stál 36 500.

"První vozy Fiat 126p byly přesto prodány během chvilky," vzpomíná někdejší prodejce František Černovský s tím, že oproti východoněmeckému výrobku byl fiátek podstatně modernější. Jak doplňuje Libor Kucharski, sběratel aut a majitel Retroautomuzea ve Strnadicích, Fiat 126p měl také ve srovnání s Trabantem nižší spotřebu paliva. Rozdíl činil dva litry na sto kilometrů.

Prodejní premiant po boku Brouka či Mini

Dvouválcové polské automobily se do Československa nedovážely každý rok. Jejich největší sláva tu přišla až v letech 1986 až 1989, kdy už Trabant na českém trhu nefiguroval. V uvedeném období Mototechna prodala českým a slovenským zákazníkům přes 15 tisíc vozů Fiat 126p/650E s živějším a úspornějším motorem o objemu 650 kubíků.

Inovovaný automobil byl poměrně dobře vybaven. Dostal vyhřívané zadní sklo, dvě vnější zpětná zrcátka, navíjecí bezpečnostní pásy, plastové nárazníky a chrániče dveří, zadní mlhovku a couvací světlo, ovladač stěračů s plynulou regulací délky cyklu, denní počítadlo ujetých kilometrů, moderní volant i přístrojovou desku. Cena však vzrostla na 48 tisíc korun.

"V Polsku si v době socialismu většina lidí nemohla koupit nic jiného, takže Maluch tam sloužil jako univerzální dříč - na střeše převážel těžké náklady, tahal přívěsy, rodiny vozil na dovolenou k moři," vzpomíná Kucharski. "Češi si k těmto účelům pořizovali obvykle škodovky a malé fiátky si tu paradoxně kupovali spíše lidé s nadprůměrnými příjmy," dodává.

Rekord, téměř sedm tisíc dodaných Fiatů 126p, padl na tuzemském trhu v roce 1988. Tehdy na tato auta dokonce běžela masivní televizní reklamní kampaň.

Na Západ se však v letech 1988 až 1991 již vyvážel modifikovaný model Fiat 126 Bis s kapalinou chlazeným ležatým dvouválcem. Nad motorem vznikl další zavazadlový prostor, který byl přístupný třetími dveřmi. K nám se model Bis nikdy oficiálně nedovážel, v Retroautomuzeu je však vystaven. "To auto lépe topí a dá se do něj naložit víc zavazadel, ale rychlost vzrostla jen nepatrně," líčí Libor Kucharski. "A překvapuje mě, že ani zvuk se téměř nezměnil," doplňuje.

Verzi Bis po roce 1991 nahradil Fiat Cinquecento s pohonem předních kol. Původní vzduchem chlazené malé automobily se však ve výrobě udržely až do září roku 2000. V posledních letech byly určené jen pro polský trh a nesly označení 126 Maluch.

Po německém Brouku, britském Mini a francouzském Citroënu 2CV si tak Fiat 126 drží čtvrté místo v žebříčku nejdéle prodávaných aut. Celkem jich z montážních linek sjelo téměř 4,7 milionu, z toho 3,3 milionu připadá na Polsko. Automobilka FSM přešla do vlastnictví Fiatu, respektive koncernu FCA, a nyní patří k jeho klíčovým závodům. Vyrábí především úspěšný stylový malý model Fiat 500.