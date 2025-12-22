Přeskočit na obsah
Benative
22. 12. Šimon
Ekonomika

Nejdelší dálniční tunel na Slovensku zrychlí Čechům cestu do Tater

neuvedeno
Slovensko-stavby-silnice-FASTPIX, doprava
Slovensko-stavby-silnice-FASTPIX, doprava
Slovensko-stavby-silnice-FASTPIX, doprava
Slovensko-stavby-silnice-FASTPIX, doprava
Zobrazit
5 fotografií
Otevření dálnice D1 včetně nejdelšího dálničního tunelu, 22. prosince 2025, Žilina, Slovensko. Zleva ministr dopravy Slovenské republiky Jozef Ráž, předseda vlády Slovenské republiky Robert Fico a generální ředitel Národní dálniční společnosti Filip Macháček. |
Foto: CTK
ČTK

Na Slovensku byl v pondělí otevřen nový klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je také nejdelší dálniční tunel v zemi.

Nová dálnice na severu Slovenska, kterou se podařilo dokončit až s výrazným zpožděním oproti původním plánům, pomůže hlavně tranzitní dopravě. Řidičům z Česka zrychlí jízdu mimo jiné do Vysokých a Nízkých Tater. Slavnostního přestřižení pásky při otevření tunelu se zúčastnili také slovenský premiér Robert Fico či ministr dopravy Jozef Ráž.

Otevíraný úsek dálnice Lietavská Lúčka - Dubná Skala je dlouhý 13,5 kilometru, z toho 7,5 kilometru připadá na tunel Višňové. Motoristé tak při jízdě po dálnici D1, která vede od Bratislavy na východní Slovensko, už nebudou muset projíždět přes Žilinu a následně po silnici první třídy u řeky Váh, kde se v dopravních špičkách dosud vytvářely dlouhé kolony.

Fico dnes označil otevření tunelu za požehnání pro celý region. Odmítl kritiku některých médií, která upozorňují na katastrofálně pomalé tempo dálniční výstavby na Slovensku, a za jeden z důvodů výrazného zdržení stavby označil politické tlaky za vlády Ivety Radičové v letech 2010 až 2012. Fico také řekl, že si nenechal ujít příležitost a před otevřením tunelu jej celý projel na kolečkových bruslích; na facebooku zveřejnil video z této akce.

Ministr Ráž připomněl, že tunel je otevírán o dva měsíce dříve proti plánu, a označil to za "vánoční dárek motoristům". Stalo se tak podle něj díky intenzivnímu tlaku na dodavatele. Poznamenal také, že od roku 1998, kdy se začala razit průzkumná štola tunelu, se na Slovensku vystřídalo 13 ministrů dopravy.

Otevření úseku bylo původně plánováno až na konec února 2026 a zrychlení dokončovacích prací kvůli otevření ještě před Vánoci vyjde daňové poplatníky na 1,3 milionu eur (31,6 milionu Kč), napsal deník Sme. Lidé o nový tunel projevili značný zájem, akce "den otevřeného tunelu" v neděli přilákala tisíce lidí a způsobila v jeho okolí dopravní chaos, poznamenal server.

Průběh příprav a samotné výstavby tunelu Višňové označují slovenská média a někteří odborníci za příklad špatných politických rozhodnutí a manažerských selhání. První Ficova vláda v roce 2010 odhadovala, že tunel bude hotov o čtyři roky později. Nakonec tam v roce 2014 jen začaly stavební práce; tomu předcházelo zrušení výstavby úseku formou projektu veřejně-soukromého partnerství (PPP) a následný nový výběr zhotovitele díla.

V roce 2019 pak Slovensko kvůli pomalému postupu prací ukončilo spolupráci s konsorciem italské stavební firmy Salini Impregilo a slovenské společnosti Dúha, které mělo stavbu tohoto dálničního úseku na starosti. O dva roky později stát podepsal smlouvu na dokončení tunelu se společností Skanska. Ve zvláštní soutěži pak země vybrala dodavatele technologického vybavení pro uvedený tunel.

Prohlédnout 5 fotografií
