"Není to náhoda." Sabotéři řádí na dostavbě klíčového mostu na D1

Aktualizováno před 1 hodinou
Stavba dálničního mostu mezi obcemi Věžky, Horní Moštěnice a Lověšice na dokončovaném úseku dálnice D1 u Přerova čelí opakovaným útokům neznámých pachatelů, kteří úmyslně blokují odtok vody a poškozují tak stavební dílo.
Ilustrační foto dálnice D1.
Ilustrační foto dálnice D1. | Foto: Profimedia.cz

Společnost Strabag o sabotážích provizorního odvodnění potoka Mlýnský náhon, který pod mostem prochází, informovala radnici v Přerově. Dění v okolí mostu bude Strabag monitorovat a o případných dalších útocích informuje policii. V pátek to sdělil přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

"Neznámý pachatel nebo pachatelé opakovaně znemožňují odtok vody provizorním zatrubněním, nejčastěji o víkendech. Dochází tak k vytvoření laguny a zavodnění prostoru pod mostem. Informace, které jsme získali, nás znepokojily," uvedl Vrána. Podle Petra Černíka ze společnosti Strabag pachatelé jako překážky použili kameny, hlínu a nyní i překližku. "Tyto zásahy vedou k znehodnocení stavebního díla," dodal.

Stavbaři zaznamenali také mechanické rozebrání už zhotovených kamenných dlažeb, ruční prokopání ochranných hrázek a záměrné vypouštění vody do prostoru staveniště.

"Vzhledem k rozsahu a způsobu provedení se zřejmě nejedná o náhodné jednání nebo dětskou hru, ale o cílené poškozování stavby. Prostor bude nově monitorován a jakékoli protiprávní jednání bude oznámeno Policii ČR a stavebnímu úřadu. Vzhledem k tomu, že k podobným zásahům může docházet i po dokončení stavby a jejím předání ŘSD, je žádoucí pachatele vypátrat nebo odradit," dodal Černík.

Radnice podle primátorova náměstka Tomáše Navrátila (ANO) opakované sabotáže odsuzuje. "Město Přerov čeká na napojení na dálniční síť dlouhé roky a každý krok směrem k dokončení je pro nás nesmírně důležitý. Sabotážní jednání, které ohrožuje nejen průběh stavby, ale i veřejný zájem, je nepřijatelné. Věřím, že pachatel bude brzy vypátrán a pohnán k odpovědnosti," uvedl Navrátil.

Stavba desetikilometrové části dálnice D1 z Přerova do Říkovic začala předloni v lednu a bude stát téměř sedm miliard korun. Po dokončení zlepší špatnou dopravní situaci v Přerově. Tento poslední úsek dálnice D1 bude zprovozněn s tříměsíčním předstihem v pátek 19. prosince, jelikož stavební práce postupují rychleji, než se předpokládalo.

Stavba dálnice D1 začala v Česku před 55 lety, přičemž o posledním úseku u Přerova se posledních 17 let vedly spory, debaty a připravovaly se plány. Desetikilometrový úsek D1 je posledním, který chybí k tomu, aby byl dálniční tah z Prahy přes Brno do Ostravy a na polské hranice kompletní. Nyní dálnice končí na kraji Přerova.

 
