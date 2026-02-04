Napětí kolem Íránu žene ceny zlata nahoru. Nejrychleji za posledních 17 let

Cena zlata pokračuje v růstu a přechodně se vrátila nad 5100 dolarů (přes 105 tisíc korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu), než růst mírně zvolnil. Poptávku po žlutém kovu podporuje obnovené napětí mezi Spojenými státy a Íránem. Už v úterý cena zlata zaznamenala nejvýraznější denní nárůst za déle než 17 let. Dál zdražuje i stříbro, které je zpět nad 90 USD/oz.
Krátce před 10:00 SEČ vykazovala cena zlata k okamžitému dodání růst o 2,5 procenta na 5072 dolaru za unci. V úterý se zvýšila téměř o šest procent, což bylo nejvíce od listopadu 2008. Na dosavadní maximum 5594,82 dolaru se cena vyšplhala minulý týden ve čtvrtek, toto pondělí se naopak po nejprudším denním poklesu za několik desítek let propadla na 4403,24 dolaru.
Cena nejbližšího termínového kontraktu na zlato ve středu přidává zhruba 3,5 procenta na 5106 USD/oz.
„Do budoucna očekáváme stejnou úroveň 5600 dolarů (za zlato) do konce prvního pololetí nebo do konce dubna, ceny budou i nadále stoupat a náš cíl na konci roku je šest tisíc dolarů za unci,“ uvedl analytik Jigar Trivedi ze společnosti IndusInd Securities.
Dál posilují i další drahé kovy. Stříbro mělo ve stejnou dobu k dobru přes osm procent a nacházelo se těsně pod 90 dolary za unci. Minulý týden ve čtvrtek dosáhlo maxima 121,64 dolaru, ale v pondělí sestoupilo po rekordním propadu o 27 procent na měsíční minimum 71,33 USD/oz.
Zisky kolem pěti procent měly i ceny platiny a palladia.
Americká armáda v úterý uvedla, že sestřelila íránský dron, který se podle ní přiblížil k letadlové lodi Abraham Lincoln v Arabském moři.
Konflikt s ukrajinským párem: soud uložil řidiči tramvaje obecně prospěšnou práci
Soud uložil řidiči tramvaje Danielu Bejvlovi 200 hodin obecně prospěšných prací za jeho loňský konflikt s cestujícím ukrajinským párem. Muž se také musí podrobit programu sociálního výcviku a uhradit páru odškodné 55 tisíc korun. Podle středečního nepravomocného verdiktu se Bejvl dopustil výtržnictví, nikoliv ale i hanobení národa, jak tvrdila obžaloba.
Dočkal se. Olympijský oheň zapálí vyhlášený italský playboy
Italské lyžařské legendy Alberto Tomna a Deborah Compagnoniová budou mít podle listu Gazzetta dello Sportu tu čest zapálit oheň při slavnostním zahájení olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Jak se nechat probudit ze zimního spánku? Klubovou sezonu odstřelí Romare v Akropoli
Zdaleka sice ještě není hotovo, ale ze zatím odtajněných koncertů začíná být zřejmé, že letošní jarní klubová sezona v Česku – a především v metropoli – nabídne hned několik elektronických špeků. Tím, kdo ohňostroj kvalitních beatů a tanečních melodií odpálí, bude první únorový pátek britský producent Romare. I když se dřívější hvězda slavné stáje Ninja Tune o něco zklidnila, parket zabaví stále.
Pohled do duše prokletého básníka. Vyšla unikátní románová biografie Paula Verlaina
Rumunský spisovatel Octavian Soviany a český překladatel Jiří Našinec se osobně poznali v roce 2019 na Měsíci autorského čtení v Brně. Vzájemná spřízněnost vyústila v Našincovo odhodlání přeložit Sovianyho rozsáhlý románový cyklus Lelian, který vznikal v letech 2019 až 2025. Celkem čítá tři tisíce stran a u nás bude vycházet postupně v šesti svazcích. První s názvem Mladý bolestín je už v prodeji.
ŽIVĚRusko znovu útočilo drony, při nočním útoku zahynuli dva lidé
Rusko v noci na středu zaútočilo na Ukrajinu 105 drony, oznámilo ráno ukrajinské letectvo. Při útoku v Dněpropetrovské oblasti dva lidé zahynuli a dva další byli zraněni, informovaly ráno tamní úřady. Děje se tak před zahájením druhého kola přímých třístranných rozhovorů zástupců Ukrajiny, USA a Ruska v Abú Dhabí o možném ukončení války.