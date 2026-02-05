Kryptoměny oslabily. Bitcoin se krátce propadl pod 70 tisíc dolarů

Cena největší a nejznámější kryptoměny bitcoin ve čtvrtek poprvé od listopadu 2024 klesla pod 70 tisíc dolarů (1,44 milionu Kč). Kolem 12:30 se pohybovala v blízkosti 69.967 USD, pak se ale nad 70 tisíc dolarů vrátila.
Nejnovější propad cen kryptoměn byl podle analytiků vyvolán nominací Kevina Warshe na nového předsedu americké centrální banky (Fed).
Warsh pravděpodobně podpoří nižší úrokové sazby, ale neočekává se od něj překotný a radikální přístup jako u jiných potenciálních kandidátů. V reakci začal posilovat dolar, který do té doby kvůli tlaku prezidenta Donalda Trumpa na Fed spíše oslaboval.
„Domníváme se, že širší pokles je způsoben především masivními výběry z institucionálních burzovně obchodovaných fondů (ETF). Od poklesu v říjnu 2025 z těchto fondů každý měsíc odtékají miliardy dolarů,“ uvedli ve zprávě pro klienty analytici Deutsche Bank.
Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn. Založen je na technologii blockchain, což je decentralizovaná účetní kniha, která umožňuje transparentně a zároveň bezpečně posílat data, nejen kryptoměny. V roce 2010 stál bitcoin méně než jeden dolar.
Rok
Cena BTC
2010
pod 1 USD
2021
~69 000 USD
2022
~16 000 USD
2024
více než 100 000 USD
2025
až ~125 000 USD
2026
kolem 70–80 tisíc USD
