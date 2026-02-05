Přeskočit na obsah
5. 2.
Ekonomika

Kryptoměny oslabily. Bitcoin se krátce propadl pod 70 tisíc dolarů

ČTK

Cena největší a nejznámější kryptoměny bitcoin ve čtvrtek poprvé od listopadu 2024 klesla pod 70 tisíc dolarů (1,44 milionu Kč). Kolem 12:30 se pohybovala v blízkosti 69.967 USD, pak se ale nad 70 tisíc dolarů vrátila.

FILE PHOTO: Illustration shows representation of Bitcoin cryptocurrency
Bitcoin se v posledních měsících pohyboval kolem hranice 70 tisíc dolarů, přičemž ještě na konci roku 2025 přesahoval 73 tisíc dolarů.Foto: REUTERS
Nejnovější propad cen kryptoměn byl podle analytiků vyvolán nominací Kevina Warshe na nového předsedu americké centrální banky (Fed).

Warsh pravděpodobně podpoří nižší úrokové sazby, ale neočekává se od něj překotný a radikální přístup jako u jiných potenciálních kandidátů. V reakci začal posilovat dolar, který do té doby kvůli tlaku prezidenta Donalda Trumpa na Fed spíše oslaboval.

Bývalý guvernér americké centrální banky Kevin Warsh hovoří v New Yorku.
Kevin WarshFoto: REUTERS

„Domníváme se, že širší pokles je způsoben především masivními výběry z institucionálních burzovně obchodovaných fondů (ETF). Od poklesu v říjnu 2025 z těchto fondů každý měsíc odtékají miliardy dolarů,“ uvedli ve zprávě pro klienty analytici Deutsche Bank.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn. Založen je na technologii blockchain, což je decentralizovaná účetní kniha, která umožňuje transparentně a zároveň bezpečně posílat data, nejen kryptoměny. V roce 2010 stál bitcoin méně než jeden dolar.

Rok

Cena BTC

2010

pod 1 USD

2021

~69 000 USD

2022

~16 000 USD

2024

více než 100 000 USD

2025

až ~125 000 USD

2026

kolem 70–80 tisíc USD

