Rebelující restaurace se kvůli chybě v zákoně pokutě zatím vyhnou. Protesty pokračují

Poté, co pondělí vláda rozhodla omezit otevírací dobu restaurací do 20 hodin, některé hospody na protest odmítly nařízení dodržovat. Na vzpurné podniky však stát zatím nedosáhne. Krizový zákon totiž s pokutou pro právnické osoby - například restaurace či posilovny - v současnosti nepočítá. Chybu v zákoně musela narychlo řešit ve středu sněmovna.

Mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá pro Hospodářské noviny uvedla, že postihnout podniky je v současné době velmi komplikované. "V řadě případů víceméně nemožné," dodala.

Za nenošení roušek hrozí obecně pokuta až tři miliony korun. Pokud obchody či restaurace nedodrží stanovenou otevírací dobu, fyzické osoby - tedy zaměstnanci a zákazníci - mohou počítat se sankcí 20 tisíc korun. Donedávna se ale neřešila výše pokuty u právnických osob, tedy podniků samotných.

"Když někdo otevře fitko nebo hospodu, tak tam přímá sankce není. Lze postihovat zaměstnance a zákazníky, ale není možné postihnout podnik," potvrdil pro HN právník Ondřej Dostál.

Ministerstvo vnitra nyní hodlá tento nepoměr napravit. Připravilo novelu krizového zákona, podle níž hrozí lidem pokuta až 50 tisíc korun při porušení koronavirových opatření. Právnickým osobám až tři miliony korun. Změnu ve středu schválili poslanci.

Povinnou zavírací dobu ve 20:00 ve středu avizovala nerespektovat řada podniků, policie řešila ovšem jen 16 případů porušení nařízení. Pět případů uzavřeli policisté domluvou, jeden pokutou a deset oznámili správnímu orgánu. Dohromady policie prověřila v celém Česku téměř 4200 restaurací a barů.

1/3 Policie nadále standardním způsobem kontroluje dodržování vládních nařízení. Neprovádíme celorepublikové masivní akce ani “zátahy” a věnujeme se kontrolám v rámci běžného výkonu služby. Ani včera nedocházelo ze strany provozovatelů restaurací k zásadnímu porušování opatření. — Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2020

"Provozovatelé, kteří veřejně avizovali, že neuzavřou své provozovny po dvacáté hodině jako vyjádření protestu proti opatřením vlády, tak učinili v řádu jednotek," uvedla policie.

Policisté podle vyjádření na Twitteru standardním způsobem kontrolují dodržování vládních nařízení, neprovádějí ale žádné celorepublikové masivní akce ani zátahy. "Ani včera (ve středu) nedocházelo ze strany provozovatelů restaurací k zásadnímu porušování opatření," doplnili policisté.

Akci občanské neposlušnosti iniciovali například zaměstnanci pivovaru Malý Janek ze středočeských Jinců. Policie protest ukončila do hodiny. Policisté dorazili i do restaurace U Rady v centru Ostravy, jejíž majitel se k nesouhlasu s opatřeními připojil, podnik ozdobil vlajkami a nechal i po 20:00 otevřený. V Praze pak policie dorazila do restaurace Šeberák, jejíž majitel porušení opatření vysvětlil ztrátou důvěry ve vládu. Stravovací podniky považují nové nařízení za diskriminační, ekonomicky je poškozuje.

Zástupci gastro sektoru upozorňují, že časté změny pravidel jsou pro hospody a restaurace extrémně náročné. Některé podniky se proto nově naučily otočit provoz restaurace na výdej z okénka v řádu hodin.

"Během čtyř hodin dokážeme přepnout běžný chod restaurace na výdej z okénka. Podobně by k tomu měl přistoupit opravdu každý majitel restaurace. Doba je totiž nejistá, kvůli zkrácené otevírací době všichni přicházíme o večerní tržby a opětovné uzavření restaurací může přijít ze dne na den," radí majitelům gastro provozoven Zdeněk Pohlreich, šéfkuchař a spolumajitel pražských restaurací Café Imperial, Next Door a Divinis.

U restaurací, které byly aktivní i po dobu nejpřísnějších restrikcí a provozovaly výdejní okénka, se po otevření plného provozu zvýšily tržby až dvojnásobně, vyplývá z dat Storyous. V pátek evidovaly až o 50 procent více objednávek a tržby vzrostly o více než 90 procent.