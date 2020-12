Stop koronaturistům z Česka, žádají Němci. Přes zákazy sem Češi dál jezdí nakupovat

Saský premiér Michael Kretschmer žádá, aby lidé kvůli pandemii nemoci covid-19 nejezdili nakupovat, tankovat a lyžovat do České republiky. Prohlásil také, že zemské úřady budou důsledněji kontrolovat dodržování povinné karantény. Sasko rovněž požádá spolkovou policii o častější namátkové kontroly na pomezí s Českem a Polskem, aby si posvítilo na Čechy a Poláky, kteří sem jezdí nakupovat.

Ačkoliv jsou přeshraniční cesty za nákupy jsou zakázané, někteří lidé ale omezení nerespektují. Sasko v úterý kvůli vážné epidemické situaci rozhodlo o dalším zpřísnění hygienických podmínek.

Kdo do Česka odjede, bude po návratu muset podle Kretschmera nejméně do desetidenní karantény. "Toto pravidlo budeme vymáhat," řekl po pondělním jednání se zástupci hospodářských odvětví. Saský premiér k dodržování pravidel vyzval Sasy v době, kdy německá média včetně nejčtenějšího deníku Bild poukazují na to, že do Saska za nákupy stále jezdí Češi, ačkoli takové cesty již nejsou povolené.

Stop koronaturistům z Česka

"Zastavte konečně 'koronaturisty'," vyzývá Bild v článku, kde upozorňuje na nedostatečné kontroly na hranicích s Českem. "Zatímco Sasům je povoleno pohybovat se jen v okruhu 15 kilometrů, nakupující turisté z České republiky jezdí zcela nekontrolovaně přes hranice," píše list a upozorňuje, že ačkoliv Češi měli nejhorší koronavirové statistiky na světě, hranice zůstala otevřená nejen pro dojíždějící, ale i pro nakupující. Zákaz přišel až 17. listopadu, stále však chybí hraniční kontroly. Češi toho využívají a přijíždějí za nákupy dál.

Saská vláda chce navíc požádat spolkovou policii, která má na starosti ostrahu hranic, aby na pomezí s Českem a Polskem prováděla častější namátkové kontroly. Pokud spolková policie zjistí případy možné porušení karanténních pravidel, pokuty neuděluje, ale předává informace hygieně. Spolková policie ČTK sdělila, že pokuty v této oblasti jsou v pravomoci zemských úřadů, tedy i místní hygieny.

Sasko si nyní v počtu nových případů na 100 000 obyvatel během sedmi dní vede z celého Německa nejhůře. Podle statistiky Institutu Roberta Kocha (RKI) je v Sasku 319 nových případů na 100 000 obyvatel během sedmi dní. V žádné jiné německé zemi tento ukazatel nepřesahuje hodnotu dvou set. Dva saské okresy, Budyšín a Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří, které hraničí s Českem, hlásí přes 500 nových případů na 100 000 obyvatel během sedmi dní.

Koronavirus v Německu Nákaza koronavirem se v Německu s 83 miliony obyvatel v uplynulých 24 hodinách potvrdila podle RKI u 14 054 lidí a dalších 423 osob s onemocněním covid-19 zemřelo. V Sasku, kde žijí čtyři miliony lidí, za pondělí přibylo 1469 nových případů a dalších 15 lidí zemřelo na komplikace související s infekcí.

Kvůli dramatické situaci se Sasko rozhodlo ještě více zpřísnit stávající omezení. Již nyní je v Sasku omezen volný pohyb za sportem a procházkami do vzdálenosti 15 kilometrů od bydliště v těch okresech, které vykazují více než 200 nových případů na 100 000 obyvatel během sedmi dni. Takových okresů je v Sasku většina včetně metropole Drážďan. Omezeny je v těchto okresech také prodej a konzumace alkoholu na veřejnosti.

Mezi v úterý ohlášená nová opatření, která vstoupí v platnost v pondělí, patří uzavření škol a školek. Od pondělí 14. prosince se tak školáci budou podobně jako na jaře učit z domova. Zavřou se také obchody, které nenabízejí zboží každodenní potřeby. Prodej vánočních stromků je ale povolen, fungovat mohou i kadeřnictví.

V Sasku bude rovněž zpřísněno chystané uvolnění mezi Vánocemi a Novým rokem. Uvolnění, kdy se bude moci v soukromí sejít až deset lidí z vícero domácností, bude platit jen od 23. do 27. prosince. Současné pravidlo setkávání limituje na pět lidí z nejvýše dvou domácností.

Ačkoli se saská vláda nedohodla na zákazu demonstrací, plánovaný sobotní protest v Drážďanech proti karanténním opatřením byl v úterý radnicí zapovězen. Radnice to zdůvodnila složitou epidemickou situací. Na akci, kterou svolalo hnutí Querdenken (Nekonvenční myšlení), se podle listu Sächsische Zeitung chystali i čeští radikálové. Hnutí se proti postoji drážďanské radnice chce bránit soudní cestou.

