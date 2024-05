Je to past. Seznamka láká seniory i fanoušky BDSM, pak jim strhává peníze a vyhrožuje

Bez prémiového členství se tu seznámit nejde. I když o něj ale člověk nepožádá, začne dostávat výzvy k platbě či rovnou výhrůžky od vymahačů dluhů. Síť pochybných seznamek láká Čechy do pasti. Ačkoli registrace na první pohled vypadá bezplatně, po čase začnou uživatelům z účtu mizet peníze. Za weby stojí švýcarský podnikatel, jenž se chtěl stát soudcem. Kdo není spokojený, může si stěžovat, tvrdí.

Stránka na první pohled vypadá jako běžný seznamovací portál, kterému jen zůstal dekádu starý design. K přihlášení stačí jen jméno a e-mail, žádné další osobní údaje nejsou potřeba. Uživateli se poté zobrazí stovky fotek lidí, kteří hledají partnera či partnerku. Za některými profily se skrývají opravdové osoby, jiné jsou zjevně falešné.

Kontakt se zájemci o seznámení ztěžují vyskakovací okna, která uživatele obvykle přesměrují na další z podvodných seznamek. Provozuje je švýcarská firma Date4friend. Kromě webu Seznamkaproseniory.com jí patří také stránky Sexaferky.cz, Najitflirt.com nebo Ceskybdsmklub.cz. Na poslední zmíněné může uživatel hledat kromě vztahu také schůzku na jednu noc, utajenou milenku či milence nebo pár, který by "rád vyzkoušel něco nového".

Přes stránky se chtěl seznámit i 72letý Jiří. "Na profil jsem napsal svůj věk, povolání a nahrál fotografii. Seznamka mi hned začala posílat tipy, jaké ženy bych mohl oslovit. Ale nemohl jsem si přečíst žádné zprávy či jejich reakce, skoro každý klik myší na webu vyžaduje zaplacené členství," popisuje pro Aktuálně.cz.

"Tak jsem nejprve stránku pouze pozoroval a zjišťoval, jak funguje. Nakonec mi to nedalo, zvědavost je velká síla. Začal jsem se zajímat o VIP členství," říká. Odradilo ho ale, že stránka vyžadovala údaje k jeho platební kartě. O členství tak nepožádal. Přesto mu za několik týdnů začaly chodit výhrůžné e-maily s tím, že musí zaplatit.

Další z uživatelů na síti Reddit popisuje, že ačkoliv si VIP členství nezřídil a svůj profil na seznamce zrušil, firma po něm vymáhá peníze. Společnosti poslal odstoupení od smlouvy, odpověď ale nedostal. A výzvy k zaplacení mu chodí dál. "Tvrdí, že u nich mám prémiové členství a musím zaplatit. Říkají, že odpověděli na mé e-maily, ale já nemohu žádné odpovědi najít," popisuje jednání firmy. "Mám z toho velké obavy, nemůžu spát," dodává.

Někdy nepomůže ani potvrzené odhlášení předplatného. "Oficiálně jsem zrušil předplatné na stránkách a přišel mi i potvrzovací e-mail, ale platby strhávají dál," zní další z mnoha reakcí. Na webu organizace dTest, která se zabývá ochranou spotřebitelů, je na společnost přes sto stížností. Další stovky pak evidují v telefonické poradně.

Nejde o několik stránek, ale o celou síť podvodníků. "Společností je více a seznamek jsou stovky, protože každá společnost jich má pod sebou třeba dvacet," vysvětluje právní poradce dTestu Martin Pitron. Další provozuje například firma Paidwings, která stejně jako Date4friend sídlí ve Švýcarsku. Na ni eviduje dTest přes 500 stížností.

Jednatel seznamek chtěl být soudcem

Jednatelem společnosti Date4friend je Švýcar Sacha Yves Müller. Seznamky kromě Česka působí právě ve Švýcarsku či v Německu. Muž se dokonce snažil stát soudcem, nominovala ho pravicově populistická Švýcarská lidová strana. V zemi mohou lidé kandidovat na soudce nižší instance s podporou politické strany a občané je pak volí přímo.

Na Müllerovo spojení s pochybnými seznamkami však upozornil před volbami místní deník Bote der Urschweiz. Švýcarské spotřebitelské centrum citované v článku uvádí, že společnost Date4friend se specializuje na "provozování podvodných online seznamek, na kterých lákají spotřebitele do pastí předplatného a dlouhodobě je svazují drahými smlouvami".

"Pokud je někdo se službou nespokojený, má možnost si stěžovat. Obvinění vznesená proti mně nejsou pravdivá," reagoval Müller, když jej redaktor švýcarského deníku konfrontoval s jeho vazbami na pochybné seznamky. Muž tvrdil, že jeho funkce je čistě administrativní a nepodílí se na každodenním fungování společnosti.

"Jako nezávislý podnikatel pracuji jako poradce pro různé společnosti a jsem také v představenstvu nebo ředitelem některých z nich," tvrdí Müller. V představenstvu Date4friend ale kromě něj nikdo jiný není. Na otázky Aktuálně.cz nereagoval, neodpověděl ani na dotazy zaslané přes sociální sítě.

Vedení Švýcarské lidové strany v Müllerově byznysu problém nevidí, uvádí deník. Aktuálně.cz se spojilo s autorem textu, který doplnil, že Müllera lidé nakonec soudcem nezvolili.

Adresu jim nedala, přesto si ji našli

Špatnou zkušenost se seznamkou, kvůli které se rozhodl kontaktovat policii, má i 63letý Vladimír. "Informujeme Vás, že jsme podali u příslušného okresního soudu návrh na vydání exekučního titulu proti Vám v řízení o vydání automatizovaného platebního rozkazu a exekučního příkazu. Jediný způsob, jak můžete opatření odvrátit, je okamžitě zaplatit 118,04 eura (téměř tři tisíce korun, pozn. red.)," napsala mu advokátní kancelář Auer Witte Thiel.

Kancelář se podle veřejně dostupných informací vymáháním dluhů pro seznamky, které jsou ve skutečnosti past, zabývá ve velkém. Na dotazy Aktuálně.cz ani po urgenci nereagovala.

Právníci, kteří pro Date4friend vymáhají dluhy, ale dokážou ve svých praktikách zajít ještě dál. Nepříjemné překvapení zažila 54letá Iveta, která se podobně jako ostatní o prémiové členství neucházela. Přestože na profilu uvedla jen své jméno, koníčky a město, v němž žije, vymahači ji našli.

V únoru jí do zaměstnání přišel dopis, ve kterém po ní požadovali tři tisíce korun. A také vyplnění formuláře, v němž se měla doznat, že seznamce skutečně dluží. "Měla jsem strašný strach, že mi hrozí exekuce nebo nějaký soud. Jsem slušný člověk s dobrou prací, nic takového jsem ještě neřešila. Kontaktovala jsem i právníky, kteří mě uklidnili. Přesto se pořád bojím. Bezesných nocí jsem kvůli tomu zažila mnoho," popisuje.

I kdyby vyhověla, možná by jí výzvy k zaplacení smyšlené pohledávky chodily dál. Seznamka totiž spolupracuje také s inkasní firmou Fairmount. Ta podle zaznamenaných stížností nenechá zákazníky vydechnout ani poté, co vymáhanou částku uhradí. "Několikrát jsem jim poslal doklad o zaplacení, aby mi potvrdili, že je vše uhrazeno. Na to nereagují," svěřil se dTestu Radek P. Ani tato firma na dotazy Aktuálně.cz neodpověděla.

Pozor na automatické prodloužení, říká právník

Právní poradce dTestu Martin Pitron upozorňuje, že seznamky často využívají takzvané automatické prolongace, tedy prodlužování. Pokud uživatel službu výslovně nezruší, účtují si poplatky i po uplynutí sjednané doby. "Můžete si například zablokovat platební kartu a požádat o jinou. Ale tím, že částku nezaplatíte, nedojde ke zrušení členství," upozorňuje. Lidé o tom však nejsou podle jeho zkušeností řádně informováni.

U seznamek také nestačí pouze zrušit profil, uživatel musí napsat písemnou výpověď. Právní poradce doporučuje poslat doporučený dopis s dodejkou přímo do sídla společnosti do Švýcarska.

Švýcarský Státní sekretariát pro hospodářské záležitosti obdržel v roce 2023 na společnost Date4friend deset stížností. V roce 2024 šlo zatím o tři případy, kdy se na ně oklamaní Češi obrátili. "Rádi bychom upozornili, že tyto stížnosti nebyly dostatečně podrobné, aby bylo možné identifikovat a doložit údajné nekalé obchodní praktiky," tvrdí mluvčí Fabian Maienfisch.

I kdyby se oběti rozhodly obrátit na švýcarský úřad, peníze zpět nedostanou. Podle mluvčího nemá právo uplatňovat nároky na náhradu škody nebo odškodnění ani pro sebe, ani pro oběti nekalých obchodních praktik. "Sekretariát nemá vlastní vyšetřovací pravomoci a v řízení má pouze práva soukromého žalobce," vysvětluje.

Česká obchodní inspekce obdržela na firmu od roku 2018 jednotky podání, letos zatím přišla jen jedna stížnost, stejně jako vloni. Lidé podle ní obdrželi od Evropského spotřebitelského centra obecné rady, týkající se mimo jiné automatického prodlužování smlouvy. "Spotřebitelé se také mohou obrátit na inspekci v souvislosti s využitím institutu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, což za loňský rok učinil v souvislosti s touto společností jeden spotřebitel," uvedla inspekce.

