Benative
24. 2. Matěj
Ekonomika

FedEx podal žalobu požadující kompenzace za Trumpova cla, která zrušil soud

ČTK

Americký přepravce zásilek FedEx podal v pondělí žalobu požadující kompenzace za cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která minulý týden zrušil nejvyšší soud USA. Podle agentury Reuters jde zatím o jeden z nejvýznamnějších pokusů o získání náhrady za tato cla a předpokládá se, že bude následovat vlna dalších žalob.

FILE PHOTO: A driver of FedEx stands with packages near a delivery truck during Black Friday preparations in the Georgetown neighborhood of Washington
Ilustrační fotoFoto: REUTERS
Terčem žaloby je americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP), který je součástí ministerstva vnitřní bezpečnosti USA. Žaloba požaduje „plnou refundaci“ zrušených cel, neuvádí však konkrétní částku.

Nejvyšší soud v pátek označil za nezákonná plošná cla, která prezident Trump uvalil na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977. Trump následně ohlásil zavedení nového cla na základě jiného zákona. Nové clo ve výši deset procent začalo platit dnes. Trump avizoval, že toto clo zvýší na 15 procent, příslušný dekret ale ještě nepodepsal.

Nezávislá výzkumná iniciativa Penn-Wharton Budget Model podle agentury Reuters odhaduje, že americké ministerstvo financí na clech zavedených podle IEEPA vybralo více než 175 miliard dolarů (zhruba 3,6 bilionu Kč).

