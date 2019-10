Diagnóza: letiště. Do Pardubic míří jediná linka, za letecké sny utrácí i další kraje

Na pardubickém letišti v úterý poprvé přistál letoun ukrajinského nízkonákladového dopravce SkyUp. Během zimního letového řádu bude zajišťovat spojení do Kyjeva, který tak bude jedinou destinací krajského letiště. To se stejně jako ostatní regionální letiště dlouhodobě potýká s nezájmem dopravců. Nepomáhají ani mohutné investice a lákání na dotace. Objevují se tak názory, že by měl zasáhnout stát.

"Hledali jsme partnera, který nás propojí se světem. Kyjevské letiště je tranzitní, odtud se cestující mohou dostat dál do světa. Ukrajina je nádherná země i tranzitní bod," uvedla ředitelka pardubické společnosti East Bohemian Airport Hana Šmejkalová.

Letiště by do konce roku mohlo na nové lince přepravit 10 000 cestujících, v příštím roce by celkový obrat mohl být 50 000 pasažérů, plánuje Šmejkalová.

Letiště loni přitom odbavilo 147 000 cestujících. Letošní počet přepravených cestujících se bude pohybovat kolem 100 000 lidí. Výsledky měly být lepší, ale Pardubice ovlivnily problémy s letadly Boeing 737 MAX. Kvůli nedostatku strojů totiž irské aerolinky Ryanair zrušily méně atraktivní linky a ta mezi Londýnem a Pardubicemi patřila mezi ně. Tento týden pak skončí i poslední z nich do španělského Alicante.

Nízkonákladový dopravce SmartWings navíc v Pardubicích kvůli stejnému problému s letadly zrušil lety do dovolenkových destinací.

"Naše plány v počtu přepravených cestujících byly vyšší. Jednáme s Ryanairem o další destinaci v roce 2021 a v příštím roce o znovuobnovení letů do Londýna. Ale to jen v tom případě, že Boeingy MAX budou znovu uvolněné do vzduchu," věří Šmejkalová.

Prostě je Praze zakážeme

Zatraktivnění Pardubic pro dopravce je však jen jednou cestou, jak letouny do města přilákat. Další z nich by mohl být zásah státu, který by podle krajských plánovačů Ruzyni levné linky prostě zakázal.

Web Zdopravy.cz si totiž všiml, že Šmejkalová v nedávném rozhovoru pro Český rozhlas zopakovala myšlenku poslance ANO 2011 Martina Kolovratníka, který se domnívá, že na Letiště Praha by neměly tolik létat nízkonákladové letecké společnosti. "Spíše bych pražskému letišti odebrala lowcostové dopravce a centralizovala je na regionální letiště, která zatím v uvozovkách zejí prázdnotou," uvedla Šmejkalová na dotaz, jak hodnotí plány Letiště Praha na další expanzi.

Pardubické letiště patří armádě. V režimu civilní přepravy funguje od roku 1994. Mezinárodní dopravu zajišťuje společnost East Bohemian Airport, kterou ze dvou třetin vlastní město Pardubice, ze třetiny Pardubický kraj.

Společnost je čtyři roky ztrátová, mimo jiné proto, že hodně investovala do rozvoje, 266 milionů korun stál nový terminál. Další investice ještě plánuje. Chystá dobudování parkovišť, zázemí pro malá letadla, plány má i v cargo přepravě.

O přežití se bojuje i jinde, ovšem za veřejné peníze

Problémy s uplatněním na trhu mají ale i další krajská letiště v Česku. Vedle pražského letiště funguje v Česku ještě dalších pět krajských letišť s mezinárodním provozem. Ta loni dohromady odbavila přes milion cestujících. Letiště Václava Havla loni odbavilo 16,8 milionu cestujících, což bylo meziročně o devět procent více.

Třetí největší české letiště v Ostravě mělo podle plánů nyní odbavovat přes 2,5 milionu cestujících ročně. V roce 2018 však bylo odbavených cestujících méně než 400 tisíc.

Podle Hospodářských novin hodlá ovšem Moravskoslezský kraj do letiště nalít během příštích čtyř let celkově 800 milionů korun, což je čtvrtina všech peněz, jež jdou na veškeré autobusové spoje v regionu. Zmíněné peníze půjdou na dotování provozu pravidelných soukromých linek do Vídně a Mnichova.

Ostrava díky tomu zůstane napojená na hlavní evropská letiště, což je podle názoru náměstka hejtmana odpovědného za dopravu Jakuba Unucky důležité pro zahraniční firmy, které na Ostravsku sídlí. Radní se totiž domnívá, že bez letiště s evropskými linkami by region v očích zahraničních investorů ztratil na atraktivitě.

Sny o Dubaji

Kromě zmíněných letišť v Praze, Ostravě a Pardubicích se z Česka do světa může létat ještě z Karlových varů, Českých Budějovic a Brna. První ze jmenovaných skončilo loňský rok s čistým ziskem 3,4 miliardy korun, zejména díky nízkonákladové lince společnosti Poběda do Moskvy. To brněnské se udrželo v černých číslech díky stabilnímu zájmu charterových dopravců a dovolenkových spojů.

Letiště v Českých Budějovicích je pak sice otevřené teprve pár měsíců a zatím sbírá potřebné certifikace, v plánech managementu už ale zaznívají destinace jako například Dubaj. Jak chtějí nadnárodní dopravní giganty do Budějovic v konkurenci Prahy či nedalekého Lince nalákat, však radní ani představitelé letiště neuvádí.