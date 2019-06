Stavba budějovického letiště finišuje. Vyšla na stamiliony, kraj sní o dubajské lince

Jihočeské letiště v Plané u Českých Budějovic má nový terminál pro cestující, světelnou navigaci i radionavigaci. Skončila tak druhá část modernizace, která začala v roce 2015 a stála 646,7 milionu korun.

Kraj a město do letiště již investovaly přes miliardu. Letiště je od 26. června ve zkušebním provozu, plný provoz by měl začít koncem roku 2020. Novinářům to ve čtvrtek řekli zástupci kraje.

Dopravní letadla by z letiště měla začít létat letos na podzim, od roku 2021 budou moci přistávat nákladní letadla. Výdaje kraje a města na letiště za roky 2006 až 2018 byly 1,13 miliardy, z toho kraj zaplatil 940,8 milionu. Řekla to Hana Brožková z kanceláře hejtmanky. Od září 2018 se kvůli stavbě nelétalo.

Zkušební provoz povolil po kontrole 25. června Úřad pro civilní letectví. Nyní odsud mohou létat menší letadla do rozpětí křídel 24 metrů, tedy hlavně malá letadla, ultralighty a vrtulníky. Hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) předpokládá, že plný provoz začne koncem roku 2020.

"Letiště má obrovský potenciál. Zaznamenávám požadavky firem, aby to už létalo co nejdříve. I lidé, kteří milují sportovní létání, na to už netrpělivě čekali. Má obrovský potenciál rekreační - jsme druhou nejnavštěvovanější destinací České republiky a možná řada návštěvníků, kteří dnes letí do Prahy a potom jedou do Krumlova autobusem, poletí rovnou do Českých Budějovic," řekla Stráská. Podle ní má kraj řadu zájemců z leteckých společností, které chtějí přistávat v jižních Čechách.

Potenciál vidí hejtmanka i v pozemcích kolem letiště, kde chce kraj vytvořit obchodní i průmyslovou zónu. V areálu by mohly vzniknout i parkoviště pro 97 kamionů a hotel.

Úspěch zaručen není

Podobným optimismem ovšem v minulosti oplývalo i vedení mezinárodního letiště v Pardubicích. Od slavnostního otevření nového terminálu uběhl zhruba rok, přesto nyní letiště zeje prázdnotou. Důvodem byly dvě tragické nehody, po kterých nechal Boeing uzemnit všechny stroje ze série 737 MAX.

Kvůli nedostatku letadel se tak irský nízkonákladový dopravce Ryanair rozhodl zrušit tamní linku do Londýna. Ke zrušení některých linek se ze stejného důvody uchýlil i český dopravce Smartwings.

"Lety do Londýna pro nás loni představovaly 40 tisíc cestujících ročně. Jak dlouho budou zrušeny, není jasné. V každém případě je to pro nás velice nepříjemné," uvedla pro Aktuálně.cz ředitelka letiště Hana Šmejkalová.

Chybí šéf, vizionářů je dostatek

Předseda jihočeské ČSSD a bývalý hejtman Jiří Zimola, který stál u začátku projektu, řekl, že kraj chtěl z bývalého vojenského letiště vytvořit mezinárodní civilní, protože letectví je doprava budoucnosti.

"Přijít o tak významný prostor na kraji Českých Budějovic a nechat ho developerům pro stavbu vilových čtvrtí nebo komerčních center, by byla historická škoda. Věřím, že za pět let lidé tenhle náš vizionářský krok docení," řekl Zimola.

Ke konci května skončil ve funkci z osobních důvodů ředitel letiště Ladislav Ondřich. Dočasně ho zastupuje jeho náměstek Robert Kala. Kraj hledá strategického partnera pro obsluhu letiště.

Druhá etapa modernizace Jihočeského letiště začala v roce 2015. V její první fázi vznikly za 121 milionů korun nové inženýrské sítě, přístupové cesty i vrátnice.

Druhá fáze trvala od listopadu 2017 do letošního června a stála 525,7 milionu. Vznikl terminál, parkoviště, rozšířená je odbavovací plocha, nová je budova zabezpečení letového provozu, světelná navigace i technologie pro odbavení cestujících a zavazadel.

Zisk je zatím v jednotkách milionů

Počet pohybů - vzletů a přistání - byl loni 5929. Výnosy letiště v roce 2018 byly 49,9 milionu korun, náklady 48,1 milionu a zisk 1,8 milionu korun. V roce 2017 byl čistý obrat 45,5 milionu korun a zisk po zdanění 1,6 milionu.

Podle serveru Zdopravy.cz bude letiště k uživení potřebovat osmdesát tisíc cestujících ročně. Pro srovnání Letiště Václava Havla v loňském roce odbavilo rekordních 16,8 milionu cestujících, což je meziročně o devět procent více. Zvýšil se mu i počet vzletů a přistání, který vzrostl o téměř pět procent na 155 530 pohybů.

O možných destinacích hovořila v březnu pro server Zdopravy.cz marketingová manažerka letiště Martina Vodičková. "Regionální letiště si zpravidla musí najít nějaký velký letecký přistav, díky němuž region propojí se světem. V našem případě bychom samozřejmě rádi létali do některého z evropských letišť. Logiku by díky firmě Bosch mělo například propojení České Budějovice - Stuttgart. Vzhledem k velkému zájmu asijských klientů je ve hře i možnost napojení na asijský trh přes Dubaj. Je to teď navíc i pro české turisty velmi modní destinace."

Areál letiště zabírá přes 300 hektarů. Ve firmě Jihočeské letiště má kraj padesátiprocentní podíl, druhou polovinu drží město České Budějovice. Letecký provoz zde začal v dubnu 2006. Do konce roku 2016 letiště odbavilo téměř 80 tisíc vzletů a přistání, z toho přes čtyři tisíce mezinárodních.

V Česku je pět veřejných mezinárodních letišť s pravidelným provozem - v Praze, Brně, Ostravě, Pardubicích a Karlových Varech.