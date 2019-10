Aerolinky testují nejdelší let bez mezipřistání, z New Yorku do Sydney trvá 20 hodin

Z letiště v New Yorku odstartoval první let bez mezipřistání s destinací v australském Sydney. Téměř 20hodinový spoj urazí zhruba 16 tisíc kilometrů a má být podle serveru Simple Flying nejdelší na světě.

Let je zatím pouze testovací - kromě posádky se jej účastní pouze několik desítek pozvaných cestujících tvořených převážně zaměstnanci aerolinek.

Zbrusu nové letadlo Boeing 787-9 Dreamliner australských aerolinek Qantas vyrazilo na cestu z New Yorku v sobotu po 21:00 místního času (3:00 SELČ) a v Sydney by mělo přistát v neděli v 7:10 místního času (v sobotu 22:10 SELČ).

Záměrem firmy je prověřit emoční a fyzický dopad dlouhých letů na lidský organismus. Qantas plánuje v příštích měsících také přímý let z Londýna do Sydney - ten by měl být ještě o 800 kilometrů delší a potrvá ještě o hodinu déle. Komerční lety by australský letecký dopravce chtěl nabízet od roku 2022.

Zatímco technicky už dlouhým letům v cestě téměř nic nebrání, otázkou zůstává, jak se s nimi vyrovná lidský organismus. Velký problém představuje takzvaný jet lag, nazývaný pásmová nemoc, tedy únava, ospalost a někdy i zmatenost po dlouhé cestě letadlem přes několik časových pásem. Testovací lety mají pomoci zjistit, jak jet lag co nejvíce zmírnit.