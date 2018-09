Nové slevy zatím vlaky a autobusy nezaplnily. Čeká se, co přinese návrat studentů

Za prvních dvacet dnů od začátku slev stoupla obsazenost vlaků a autobusů v průměru o jednotky procent. K výraznějším problémům podle dosavadních zjištění nedochází.

Praha - Státem nařízené 75% slevy pro seniory, studenty a děti zatím nevedly k výraznějšímu nárůstu cestujících ve vlacích a autobusech. Vyplývá to z reakcí největších dopravců a z několikadenního testování on-line deníku Aktuálně.cz, které se zaměřilo na různé tratě, časy i druhy spojů.

Za prvních dvacet dnů od začátku slev stoupla obsazenost vlaků a autobusů v průměru o jednotky procent. Ministerstvo dopravy původně očekávalo, že může jít až o desítky procent, stejně jako dopravci ale přiznávalo, že dopad slev se předem obtížně odhaduje. První komplexnější čísla však úřad dostane až po konci září.

K výraznějším problémům podle dosavadních zjištění nedochází. Nicméně vlaky Českých drah během největší přepravní špičky, které bývaly už před spuštěním slev téměř nebo zcela vyprodané, jsou nyní ještě plnější. Jde zejména o vlaky z Prahy na Moravu v pátek odpoledne, v opačném směru v neděli odpoledne, stejně jako třeba ranní Pendolino z Prahy do Ostravy nebo příměstské vlaky v okolí Prahy.

Během září sice došlo k několika kritickým situacím, kdy cestující museli stát v uličce - nešlo ale o přímý důsledek státních slev, ale obecně vyšší zájem o cestu na Kontinentální pohár v atletice či Dny NATO nebo o "běžné" provozní problémy. České dráhy proto do souprav přidávají vozy, další pak vyčlenily jako operativní zálohu.

"Letos v září sice máme krásné letní počasí, láká to k výletům, ale v každém vlaku vidím maximálně deset seniorů navíc. Místa je dost, tedy až na výjimky, kdy třeba jedou školáci na několikadenní pobyt, ale to je každoroční věc. Ten nárůst je nižší, než jsme čekali, nic dramatického," říká například průvodčí ve vlaku z Olomouce do Jeseníku a Šumperka. Podobné zkušenosti mají i oslovení pracovníci Českých drah na dalších turisticky atraktivních trasách i na hlavních tratích.

Zástupci dopravců se ale shodují, že situace se ještě může zhoršit po návratu studentů vysokých škol. Těm začíná výuka na přelomu září a října. Očekává se, že díky výrazně nižší ceně budou jezdit domů nebo na výlety častěji než dosud.

Ani Pavel Moravec, který několikrát týdně jezdí vlakem ČD mezi Prahou a Ústím nad Orlicí, nezaznamenal, že by výrazněji přibylo seniorů nebo studentů. "Obecně je ale v posledních letech poznat, že vlakem jezdí čím dál víc lidí. Někdy to vede ke snížení komfortu, hlavně když musím z mnou rezervovaného místa vyhazovat někoho bez místenky. Nebo když je vlak ve špičce plný - já sice sedím, ale když pracuji na počítači, mám na stolku kafe a nade mnou stojí lidé, není to úplně pohodlné ani bezpečné," vysvětluje. Přimlouval by se proto za rozšíření počtu vlaků, v nichž je povinná místenka, nebo viditelnější vyčlenění třeba dvou vozů pro rezervace.

Skokový nárůst zatím nepřišel

"Na vyhodnocení dopadů nových státních slev na počet cestujících bude třeba sledovat delší časové období. První dva týdny byly ovlivněny koncem letních prázdnin, kdy cestujících obecně přibývá. A samozřejmě, že další růst počtu zákazníků čekáme právě se začátkem akademického roku," říká mluvčí Českých drah Radek Joklík.

"U řady spojů a relací jsme zaznamenali zvýšený zájem, a to především od pátku odpoledne do neděle. Vyšší zájem však může souviset i s příznivým počasím pro výlety nebo s konáním hromadných kulturních a sportovních akcí. Například v neděli 9. září jsme posilovali dva poslední vlaky z Ostravy do Prahy o celkem šest vozů, tedy 480 míst k sezení, z důvodu Kontinentálního poháru," uvádí Joklík.

České dráhy podle něj mimořádně posilují i několik desítek vlaků týdně. "Vybrané spoje, kde pozorujeme dlouhodobě tento trend, posilujeme již pravidelně, ať už denně, nebo pouze na konci týdne," upřesňuje. "Pro mimořádné posílení dopravy jsme k začátku září připravili v klíčových stanicích 50 klasických rychlíkových vozů s celkovou kapacitou 4000 míst k sezení, které můžeme operativně zařadit do spojů, kde zaznamenáme zvýšenou poptávku, například vyšší počet rezervací," dodává.

Dlouhodobým problémem je nedostačující kapacita hlavního koridoru z Prahy přinejmenším do České Třebové, stejně jako příměstských linek v okolí Prahy. Zjednodušeně řečeno: V nejvytíženějších časech už prakticky nelze přidávat další spoje, protože se na koleje nevejdou. Dopravci mají také nedostatek kvalitních vozů, které by mohli přidávat ke stávajícím soupravám - u ucelených jednotek, jako je Pendolino nebo Stadler Flirt (Leo Express), to ani nelze.

Společnost Arriva, provozující autobusy i vlaky, zaznamenala lehký, ale nijak dramatický nárůst počtu cestujících. "Přesnější čísla v procentech zatím ještě nemáme. Problémy jsme také nezaznamenali. Snad pár jednotlivých případů, ale vždy to řidič a cestující vyřešili na místě," upřesňuje mluvčí společnosti Roman Herden.

"Problémy jsme nezaznamenali žádné. Pokud jde o hodnocení, je ještě velice krátká doba na dělání nějakých závěrů," říká Peter Bosáček, předseda představenstva společnosti GW Train Regio provozující regionální vlaky například v jižních Čechách, na Karlovarsku či mezi Plzní a Mostem.

Ministerstvo dopravy uvádí, že zásadní problémy nezaznamenalo - s výjimkou způsobu, jakým České dráhy začaly počítat 75% slevy u akčních jízdenek. Od pátku 14. září musí i ČD nabízet jízdenky za čtvrtinu ceny, za kterou je prodává běžným cestujícím - tedy v mnoha případech podstatně levněji, než vychází ze standardního ceníku podle počtu kilometrů.

"Údaje o počtech skutečně realizovaných cest budeme mít k dispozici až v příštím měsíci, kdy nám dopravci začnou posílat záznamy o prodaných jízdenkách k vyhodnocení ztráty ze slev," uvádí Lenka Rezková z tiskového oddělení ministerstva.

Rozšíří se povinné místenky?

Pokud jde o kvalitu služeb a pojistky proti přeplňování vlaků, je podle Rezkové důležité rozlišovat tři typy spojů. Většinu objednávají jednotlivé kraje, zejména linkové autobusy v rámci krajů a dále především osobní a spěšné vlaky. "Nadregionální" vlaky, typicky expresy a rychlíky, objednává ministerstvo dopravy. V obou případech záleží na konkrétních smluvních podmínkách. Třetí kategorii pak tvoří čistě komerční spoje, které dopravci provozují na své riziko a sami si také řídí jejich kvalitu.

Případné rozšíření povinně místenkových vlaků je bez omezení možné právě u komerčních spojů, naopak v objednávaných vlacích (státem či kraji) je povinná rezervace většinou smluvně vyloučena. "Použití objednávané veřejné dopravy nemá být principiálně vázáno na konkrétní spoj, tedy aby například při ujetí tohoto spoje nebyl jízdní doklad využitelný v dalším vlaku," uvádí Rezková z ministerstva dopravy.

"V segmentu komerční dopravy Českých drah (primárně jde o trasu Praha - Ostrava) zavedeme od poloviny prosince navíc nový pár spojů Praha - Opava. Povinně místenková jsou především Pendolina, kde díky tomu nedochází k přeplnění. Zavedení povinných místenek v dalších našich komerčních spojích teprve zvažujeme. Rozhodneme se podle toho, jak se bude obsazenost dlouhodobě vyvíjet," říká mluvčí ČD Radek Joklík.

Počet cestujících v tuzemských vlacích v posledních letech stále roste. Ze statistik ministerstva vyplývá, že jen loni přibyly čtyři miliony cestujících, a celkem tak železnici využilo 183,1 milionu lidí za rok (mnoho lidí je započteno několikanásobně, protože se evidují jízdenky, ne konkrétní cestující). Naopak uživatelů linkové autobusové dopravy (mimo MHD) dlouhodobě ubývá. Loni jelo autobusem 298 milionů lidí, což bylo nejméně za posledních 15 let.