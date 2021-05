Nejistota mění přísná pravidla aerolinek. Lety jde zdarma měnit i hodiny před odletem

Aerolinky i přes postupné oživení letecké dopravy dál zmírňují podmínky pro přerezervaci letů. A to způsobem, který by byl ještě před vypuknutím současné krize nemyslitelný. Lidem umožňují bezplatně změnit datum nebo destinaci cesty. Velmi benevolentní je například nízkonákladová společnost easyJet, která cestujícím nově dovoluje přebookovat cestu až do dvou hodin před odletem.

Změna v obchodní politice, k níž britské aerolinky easyJet přistoupily na začátku května, má platit do konce letošního září. Pasažéři díky ní mohou až dvě hodiny před plánovaným letem upravit datum cesty a s novým termínem si případně mohou vybrat i jinou destinaci. Na výběr mají z více než třicítky zemí, kam dopravce létá.

Zákazníci si mohou bezplatně zvolit jakýkoliv jiný z letů naplánovaných do konce září 2022, pouze musí doplatit možný rozdíl v ceně letenek. Letecká společnost také v tiskové zprávě uvedla, že v případě zavedení lockdownu nebo povinné karantény v cílové destinaci mohou lidé letenky odsunout na později. V takovém případě ani nemusí finanční rozdíl vyrovnávat. Dříve si přitom letecké společnosti za změnu letu běžně účtovaly i několik tisíc korun.

Nízkonákladové aerolinky easyJet, které se loni kvůli koronaviru poprvé ve své pětadvacetileté historii propadly do ztráty, teď ale reagují na stále se měnící podmínky pro cesty do jednotlivých zemí. Ty vlády daných států upravují podle vývoje epidemiologické situace. Šéf aerolinek Johan Lundgren řekl, že pro lidi, kteří chtějí vyrazit do zahraničí, je v této době flexibilita při rezervaci letenek klíčová.

EasyJet se snaží ponouknout lidi k cestování i dalšími úlevami. V úterý firma oznámila, že pro pasažéry z Portugalska a Španělska nabídne levnější PCR testy. Aerolinky navázaly spolupráci se společností Unilabs, která testování provádí, a vyjednaly s ní patnáctiprocentní slevu. Vysoká cena za PCR testy, které jsou v drtivé většině případů pro cestování za hranice potřeba, řadu lidí od takových výletů odrazuje.

Další nízkonákladové aerolinky, irský Ryanair, se přesto před pár dny nechaly slyšet, že odvětví letecké dopravy už vidí signály začínajícího oživení. Podle generálního ředitele Michaela O'Learyho to naznačuje růst týdenních rezervací z poslední doby.

Také tento největší nízkonákladový dopravce v Evropě už od loňského června odpouští poplatek za změnu letu. Cestující mohou nabídky využít do konce října, ale pouze na lety, které si zarezervovali před 30. červnem. V původní rezervaci jsou povoleny až dvě změny letového data. Změnu je ale nutné provést aspoň sedm dnů před původním datem odletu, nařízení je tak výrazně přísnější než u easyJetu. Lidé pak stejně jako u konkurence doplácí rozdíl v ceně letenek.

Sleva 50 eur

Minulý týden podobnou nabídku prodloužila také největší evropská letecká skupina Lufthansa, pod kterou spadají mimo jiné aerolinky Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss či Eurowings. U těchto společností měla nabídka na bezplatnou přerezervaci cesty skončit na konci května, nakonec to ale bude možné až do 31. července. Pasažéři mohou datum změnit, kolikrát chtějí. Od 1. srpna jim to aerolinky ale zdarma umožní už jen jednou a naposledy.

Nyní musí lidé opět dorovnat jen případný rozdíl v ceně letenek, například Brussels Airlines ale při přebookování letu nabízí ještě slevu ve výši padesáti eur (1270 korun).

Také české Smartwings v polovině dubna prodloužily možnost bezplatné změny termínu, a to do konce června. Nově vybraný let se musí uskutečnit nejpozději 31. března příštího roku. O rezervaci je ale nutné požádat více než čtyřiadvacet hodin před původním časem letu. Pokud bude na daný termín cena vyšší než v době nákupu, také v tomto případě musí cestující zaplatit rozdíl, opět se ale vyhnou poplatku za samotnou změnu.

