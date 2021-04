Prázdniny v ráji, bez covidu. Středomořské ostrovy vábí turisty, rozdávají bonusy

Řecko: V předstihu před ostatními

Řecko plánuje odstartovat turistickou sezonu už v polovině května. Tamní premiér Kyriakos Mitsotakis patřil k evropským lídrům, kteří se hlasitě zasazovali o co nejdřívější vytvoření společného certifikátu, pasu, jenž by umožnil očkovaným, negativně testovaným nebo imunním lidem volně cestovat po Evropě.

Kromě toho Athény spustily také speciální očkovací kampaň určenou jen pro obyvatele 70 menších ostrovů, včetně turisticky oblíbeného Kosu, Samosu nebo Rhodosu. Očkovat se tam mohou všichni místní obyvatelé, cílem je proočkovat do poloviny května bezmála tři čtvrtiny z nich. Záměrem je koronavirus ještě před vrcholem sezony "vymýtit" a místo toho přitáhnout turisty. Do léta by vakcínu měli dostat i pracovníci v turismu či obyvatelé větších ostrovů.

Do Řecka je nyní možné přijet z Česka buď s certifikátem o naočkování (vydaným před alespoň 14 dny a přeloženým do angličtiny), nebo negativním PCR testem starým maximálně 72 hodin. Při příjezdu se navíc dělají namátkové antigenní testy, a pokud z nich člověk vyjde pozitivní, následuje povinná dvoutýdenní karanténa. Tuto podmínku by chtěly řecké úřady se začátkem turistické sezony zrušit.