Moře jako únik z pandemie. Češi po tisících mizí na Maledivy, drahé izolace se nebojí

Češi nemohou od minulého pátku cestovat - až na neodkladné výjimky - do více než desítky mimoevropských zemí. Vláda se totiž obává zavlečení tamních mutací koronaviru do Česka. Zákaz se ovšem nevztahuje na Maledivy v Indickém oceánu, které teď pro Čechy patří k nejpopulárnějším dovolenkovým destinacím. Ve srovnání s loňským lednem a únorem navštívilo tento ostrovní stát už o tisíc Čechů více.

Data tamního ministerstva cestovního ruchu ukázala, že Česko momentálně patří mezi desítku zemí, z nichž na Maledivy přijíždí nejvíce turistů. Od začátku roku navštívilo tento ostrovní stát v Indickém oceánu přes 4600 lidí Čechů, loni šlo za celý leden a únor o celkem 3540 lidí.

Odcestovat na Maledivy není ani v koronavirové pandemii příliš náročné. Po příletu je sice nutné doložit potvrzení o negativním výsledku PCR testu, který nesmí být starší než 96 hodin, řada zemí ale vyžaduje testy starší ne více než dva nebo tři dny. Ostrovní stát, který má přes půl milionu obyvatel, v současné době eviduje přes 2400 nakažených koronavirem a turistům znovuotevřel své hranice už loni v červenci.

Podle zahraničních médií ale souostroví v posledních dnech zaznamenává mírný nárůst případů v metropoli Male a jejím okolí. Kvůli tomu v této oblasti od soboty platí zákaz vycházení od půlnoci do 4:00, kavárny a restaurace musí zavřít už ve 20:00.

Tamní portál Raajje.mv napsal, že maledivské ministerstvo zdravotnictví označilo situaci v metropoli za nebezpečnou. Nárůst nemocných přičítá britské mutaci viru, která je nakažlivější. Přísnější restrikce pro turisty nebo některé konkrétní státy, kde je vysoký počet nakažených - jako třeba Česko -, ale podle všeho nechystá.

Češi se teď na Maledivy mohou zaměřit ještě více poté, co česká vláda zakázala cesty do několika afrických a jihoamerických zemí, mezi nimi i na Zanzibar. I ten se totiž v poslední době těšil velké oblibě cestujících z Česka. Jak ale o víkendu napsal server Aktuálně.cz, stát nemá prostředky, jak zabránit samotným cestám do zapovězených zemí. Zasáhnout může až po návratu.

"Myslím si, že zájem klientů, kteří chtěli na Zanzibar, se teď přesune do Dominikánské republiky a na Maledivy, protože je to taková podobná varianta zájezdu - podobný typ krajiny, podobné vyžití," řekla pro on-line deník Aktuálně.cz mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková. Marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný ale upozornil, že dovolená na Maledivách vyjde v každém případě dráže než Zanzibar.

Seznam států, odkud zavítalo na Maledivy v období od 1. ledna do 25. února nejvíce turistů

Země Počet turistů Indie 40 045 Rusko 37 308 Ukrajina 11 767 Kazachstán 7692 Rumunsko 6887 Německo 6621 Francie 5169 Švýcarsko 4643 Česko 4619 Velká Británie 4238

Zdroj: Maledivské ministerstvo cestovního ruchu

Dovolená může spolknout ještě více peněz v případě, že cestující před odletem do Česka zjistí, že mají pozitivní test na koronavirus. Ten si je třeba před cestou zpět nechat udělat. V případě pozitivity musí podle informací Ministerstva zahraničních věcí ČR nastoupit do povinné, dvoutýdenní karantény. Hospodářské noviny (HN) minulý týden napsaly, že maledivská vláda nařizuje tuto izolaci strávit v luxusním resortu, kde jedna noc vyjde přibližně na 150 dolarů (přes 3000 korun).

"V případě Malediv tak upozorňujeme na nutnost finanční rezervy ve výši zhruba sto tisíc korun - jde o náklady na novou letenku, cestu do a z karantény a ubytování v délce čtrnácti dnů," řekla HN mluvčí ministerstva zahraničních věcí Zuzana Štíchová.

Takto vysoký "polštář" přitom úřad doporučuje i proto, že do případné izolace nenastoupí pouze člověk, který covidem onemocněl, ale také všichni lidé, kteří cestovali s ním - tedy rodina či přátelé. A to i přesto, že sami mají test negativní. Štíchová tak upozornila, aby si turisté sjednali řádné cestovní pojištění, které kryje všechny náklady vyplývající z případného onemocnění koronavirem.

Velký zájem o Egypt

Kromě Malediv a Zanzibaru je u Čechů tuto zimu populární také Dominikánská republika, která pro vstup do země nevyžaduje negativní test, dále Spojené arabské emiráty (SAE) a Kanárské ostrovy. Podle Řezníčkové ale suverénně vede Egypt. Na to v tomto týdnu upozornilo i pražské letiště, podle kterého zamířilo v lednu do Hurghady a Marsy Alam téměř o 55 procent více cestujících než loni ve stejném období.

Nárůst je podle Řezníčkové patrný také u Zanzibaru, který je však nově na "černé listině". "U Zanzibaru jsme letos evidovali opravdu velký meziroční nárůst, v jednu dobu až čtyřnásobný. Výběr exotických destinací je letos samozřejmě zúžený a lidé se hodně přemístili právě do Zanzibaru. Dříve se rozmísťovali třeba i na Srí Lanku a Thajsko, kam se nyní s cestovními kancelářemi nelétá," sdělila.

S tím souhlasí i mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. Co se exotických míst týče, tak i podle něj Češi kupují hlavně zájezdy právě do SAE, Egypta, Dominikánské republiky a na Maledivy.

Zájem o cestování lze podle něj přičíst i tomu, že řada lidí pracuje z domova a děti jsou na distanční výuce. Mnohem více lidí se teď rovněž dotazuje na kvalitu internetového připojení v hotelech, právě proto, aby se tam děti mohly připojit k on-line výuce a rodiče měli možnost pracovat na dálku.

Poptávku po cestování potvrzuje rovněž mluvčí prodejce letenek Kiwi.com Nina Černá. Kromě exotických zemí láká Čechy také Evropa. "Podle dat Kiwi.com založených na rezervacích provedených od 1. do 25. února pro období únor a březen Češi nejvíce bookují letenky po Evropě. Zaujalo nás, že v porovnání s letošním lednem rezervace pro stejné období narostly téměř o 50 procent," sdělila Černá.

Nejvíce vedou Kyjev, Amsterdam, Londýn, Stockholm, Tenerife, Paříž, Lvov, Istanbul a také Barcelona a Málaga. V pátek nicméně ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že Španělsko (spolu s Portugalskem a Madeirou) od pondělí přesune do červené kategorie, tedy do skupiny zemí s extrémním rizikem nákazy. Po návratu z těchto destinací tak budou platit přísnější pravidla.

