Odvážná přestavba pražského "Kulaťáku" vyvolává obavy. Experti varují před kolapsem

Přestavba pražského Vítězného náměstí má uvolnit jeho střed a vytvořit nový veřejný prostor. Podle experta je však současná podoba náměstí z dopravního hlediska nejbezpečnější. Úpravy podle něj budou vybízet chodce k přebíhání a zkomplikují křížení provozu aut a tramvají. Autor návrhu změn naopak vyzdvihuje třeba lepší přestupy na metro. Navíc vznikne i nový obchvat, který dopravu odvede jinam.

Veřejné prostranství uprostřed kruhového objezdu aut i tramvají. Tak by mělo vypadat Vítězné náměstí dle vize architekta Pavla Hniličky a jeho týmu. Ti si dali za cíl využít travnatý prostředek takzvaného Kulaťáku pro prostor klasického náměstí, zatímco tramvaje budou odsunuty na obvod a kruhový objezd pro auta se rozšíří.

Vítězné náměstí je významným přestupním bodem mezi metrem, tramvajemi i autobusy. Tvoří de facto centrum Prahy 6, střed náměstí je však nevyužívaný a kříží se na něm tramvaje.

Rekonstrukce by měla začít za čtyři roky a město stát půl miliardy korun. Zatím není jasné, jaká omezení s renovací nastanou a jak dlouho budou trvat.

Architekti i město si od návrhu slibují více prostoru pro lidi a společenské akce, výsadbu nových stromů pro zlepšení životního prostředí či klidnější a plynulejší dopravu. Realita však může podle některých odborníků vypadat úplně jinak.

Kritici návrhu mu vyčítají složité křížení tramvají a aut při vjezdu do Evropské ulice či výjezdu z ní, riziko přebíhání chodců na náměstí skrze provoz nebo nedořešenou novou polohu zastávky tramvají.

Dopravní expert Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti nad návrhem nové podoby náměstí kroutí hlavou. Podle něj budou tramvaje zbytečně blokovat dopravu.

"Osobně preferuji současnou podobu náměstí, která je z dopravního a bezpečnostního hlediska ta optimální. Tramvaje nebo auta budou při vjezdu nebo výjezdu z Evropské čekat na červené, takže nechápu, proč ty tramvaje vlastně na obvod náměstí vyhánějí. Tramvaje teď jezdí tím nejkratším možným směrem a zbytečně dlouho neblokují provoz," poukazuje na možné problémy návrhu Budský.

Zmiňuje také současné nepsané pravidlo, kdy auta na kruhovém objezdu dávají přejíždějícím tramvajím přednost i bez nutnosti semaforů. Nový návrh však počítá se světelnou signalizací, takže na vjezd na náměstí či výjezd z něj si oba typy vozidel počkají.

Krom problému s křížením tramvají a aut kritici také poukazují na nebezpečí samotného konceptu náměstí, které leží uprostřed kruhového objezdu. Lidé se totiž budou shlukovat právě ve vnitřním prostranství, na které se dostanou pomocí čtyř přechodů se semafory umístěných po obvodu.

Na problém s přechody upozorňuje i dlouholetý šéfredaktor časopisu Architekt a obyvatel Prahy 6 Julius Macháček. Podle něj už jen jediný současný přechod u zastávky tramvaje ve Svatovítské ulici způsobuje komplikace.

"Pokud zde budou čtyři semafory, tak si neumím představit, jak narostou kolony aut ze všech směrů. Náměstí potom bude průjezdné jen stěží. V takovém chaosu budou chodci samozřejmě přecházet, kde to půjde, i mimo přechody," míní Macháček. Řešením by podle něj byla kombinace několika podchodů a lehkých nadúrovňových lávek. Bojí se však neestetických zábran ve formě zábradlí.

Podle Macháčka existuje po světě celá řada náměstí umístěných uprostřed kruhového objezdu, tento návrh se však liší zahrnutím i tramvajové dopravy.

"Nejznámějším reprezentantem těchto kruhových objezdů s náměstím uprostřed je patrně l'Étoile s Vítězným obloukem v Paříži. Osobně ale neznám podobný typ náměstí, kde by se vedle chodců a aut dělila o prostor i kolejová doprava," doplnil Macháček.

Delší cesta tramvají, kratší přestup na metro

Autor vítězného návrhu Pavel Hnilička obhajuje návrh s tím, že prioritou bylo především vytvoření náměstí pro lidi.

"Dnes je střed náměstí naprosto nedostupný, protože přesně uprostřed se kříží koleje, a navíc neexistuje žádná možnost pro pěší vstoupit do vnitřního kruhu. Základním mottem našeho soutěžního návrhu bylo téma uvolnění středu," říká Hnilička. Jeho tým také navrhl prodloužení vestibulu metra do středové části, což podle něj významně zkrátí cestu k Dejvické ulici.

S tím souhlasí i mluvčí Institutu pro plánování a rozvoj Marek Vácha. Ten zároveň reaguje na skutečnost, že kvůli objíždění náměstí se cesta tramvají prodlouží.

"Cestu to sice o pár vteřin prodlouží, ale díky přesunutí zastávky se naopak zkrátí doba přestupu na metro. Toto řešení navíc pomůže nejen cestujícím v metru a tramvajích, ale také cyklistické i automobilové dopravě. Tímto přesunem se totiž odlehčí doprava v ulici Svatovítská a díky změněnému dopravnímu režimu bude místo funkční i pro pěší," míní Vácha.

Podobně to vidí i náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr. Podle něj se uvedené námitky prověřují. "Momentálně se studie dopracovává a dělají se mikrosimulace, které tyto námitky prověřují a hledají potenciální řešení," řekl Aktuálně.cz.

Nová poloha zastávky vadí vojákům

Návrh nové podoby Vítězného náměstí počítá mimo jiné i s přesunem zastávek tramvají ze Svatovítské ulice před budovu armádního Generálního štábu. Ministerstvo obrany se již dříve proti přesunu zastávky ohradilo, v současnosti o něm jedná se zástupci magistrátu i Prahy 6.

"K původně navrhovanému řešení mělo ministerstvo obrany z důvodu zajištění objektové bezpečnosti značné výhrady. V dané věci však byly předloženy návrhy kompromisních řešení, o kterých v současné době probíhají jednání. Do jejich uzavření se nebudeme k tématu vyjadřovat," uvedl mluvčí ministerstva obrany Marek Vala.

Podle Váchy z Institutu pro plánování a rozvoj však byla tato varianta umístění zastávky jedním z důvodů výhry tohoto návrhu v architektonické soutěži, a proto by se její poloha již měnit neměla.

Nejdříve obchvat, potom náměstí

Praha 6 ovšem podmiňuje obnovu Vítězného náměstí výstavbou jeho obchvatu. Ten by měl přímo propojit ulici Evropskou a Svatovítskou a ulevit tak kruhovému objezdu. Nový obchvat by měl od výjezdu z tunelu Blanka vést podél železniční trati za areálem kasáren Generála Píky a v Gymnasijní ulici by ústil na Evropskou ulici. Kdy byl měl obchvat vzniknout, zatím není jisté, městská část však klade důraz na to, aby jeho stavba předcházela rekonstrukci samotného náměstí.

"Logickou podmínkou pro realizaci nové podoby Vítězného náměstí je nejprve výstavba obchvatu Evropská-Svatovítská. Obchvat je ve stavu před zadáním dokumentace pro územní rozhodnutí, což je v režii magistrátu," sdělil Aktuálně.cz starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).

"Na minulé radě schválili radní vypsání veřejné zakázky na projektovou a inženýrskou činnost komunikace Evropská a Svatovítská," potvrzuje náměstek Scheinherr.

Souboj developerů

Přestavba kruhového objezdu však není jedinou změnou, která okolí Vítězného náměstí čeká. Upozorňuje na to Pavel Weber (Strana zelených) ze zastupitelstva městské části Praha 6, který jinak s novou podobou Kulaťáku souhlasí. Podle něj to byli právě Zelení, kteří vyvolali mezinárodní architektonickou soutěž, pomocí které se má stát z náměstí opět náměstí.

Čím si však Weber není už tak jistý, je prodej volných pozemků na severozápadní straně od náměstí. Ty dnes vlastní Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) a o jejich prodeji jedná se zájemci, kterými jsou developerské společnosti Penta, Kaprain Group a Sekyra Group.

"Otazníky visí nad tím, jestli je developerská výstavba v centrální části Prahy 6 žádoucí, anebo jestli by na pozemcích neměla spíš vzniknout veřejná stavba, jako koncertní sál, Národní knihovna, radnice či studentské bydlení," míní Weber.

Podle mluvčího VŠCHT Michala Janovského však bude developerům prodána jen část pozemků. "Na zbylé části se chystáme postavit novou budovu VŠCHT, neboť naše současné prostorové kapacity jsou významně nedostačující a brání dalšímu vědeckému a pedagogickému rozvoji školy," uvedl Janovský. Podle něj musí být celkové využití pozemků v souladu s územním plánem, který zohledňuje charakter lokality.

Kdo však pozemky VŠCHT koupí, zatím není jasné. "Ve věci jednání o budoucím prodeji pozemků a společně koordinované výstavbě postupujeme vpřed," uvedl pouze Janovský.

Podle starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře by nevadilo, pokud by se tato část pozemku vůbec nezastavěla a na místě vznikl park sloužící jako jakási nástupní a zároveň odpočinková zóna pro sousední vysokoškolský kampus. "Praha promarnila šanci být jako New York, který v mase skla, oceli a betonu dává prostor i zeleni. Takové Washington Square by mohlo být pro Kulaťák dobrou inspirací," míní Kolář s tím, že protestovat proti zástavbě však nebude.

Luxusní rezidence vytlačila Kellnerova Ledního medvěda

Vedle pozemků VŠCHT je na Kulaťáku ještě jedna nezastavěná parcela. A její budoucí podoba v minulosti budila neméně emocí.

Pozemky na severovýchodní straně od náměstí nyní zkouší oživit firmy Penta a Kaprain, které na místě chystají výstavbu obytného komplexu Victoria Palace. Krom bytů se tam má nacházet i supermarket či prostory radnice.

Původně měla na této parcele skupina PPF Petra Kellnera vystavět budovu s názvem Line, které se přezdívalo Lední medvěd. Po kritice památkářů i města však PPF projekt stáhla.

Vlastníkem pozemku je radnice, která jej pronajala společnosti Vítězné náměstí, a. s., za kterou stála právě PPF. V roce 2016 se novými vlastníky společnosti stala právě Penta spolu s Kaprain Group. Ty od projektu Lime upustily a představily vizualizace objektu Victoria Palace z dílny architekta Jakuba Ciglera. I tento projekt si však podporu obyvatel i radnice získává jen ztuha.

Podle dlouholetého šéfredaktora časopisu Architekt Juliuse Macháčka by se však radnice neměla bát stavět nové a současné stavby, třeba jako právě Ledního medvěda.

"Kritici se nejčastěji dovolávají tradicí a návazností na přes sto let starý urbanistický a architektonický koncept. Centrum Prahy 6 ale není Malá Strana, Staré Město ani Hradčany. Je to čtvrť, která by měla projevit svoji dynamiku a energii a dostavět třeba právě Vítězné náměstí odvážně, stylem a stavbami, které odpovídají současné době. Průměrná architektura se nikoho nedotkne, nikoho nevzruší a nikomu nevadí. To ale myslím nemůže být cesta a stopa, kterou zde po sobě zanecháme," dodává Macháček.