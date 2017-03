Dejvický "Kulaťák" se změní z křižovatky na náměstí. Vyrůst má i řada nových staveb

před 39 minutami

Vítězné náměstí v pražských Dejvicích čeká výrazná změna. Pražský magistrát a městská část připravují dopravně-urbanistickou studii, která má ukázat, jak prostor vylepšit. Příkladem může být Trafalgarské náměstí v Londýně. Vysoké školy zároveň uvolní některé pozemky k výstavbě.

Praha - Dejvické Vítězné náměstí zvané Kulaťák vnímají obyvatelé Prahy spíše jako rušnou křižovatku než náměstí. Vedení metropole spolu s radnicí Prahy 6 to chce změnit. Ve spolupráci s architekty, dopravními odborníky a urbanisty připravují územní studii, která rozhodne o nové podobě náměstí.

"Počítáme, že zhruba v červnu budeme mít připravené zadání, na základě kterého se vypíše soutěž na podobu Vítězného náměstí," říká Martin Polách, zástupce starosty Prahy 6, který je zodpovědný za územní plánování.

Výsledkem soutěže má být územní studie, která doplní územní plán a upřesní, co si na místě budou smět developerské společnosti a případně samospráva dovolit. Studie se má zabývat především otázkou dopravy, veřejného prostoru a nové výstavby.

"Vítěznému náměstí dnes chybí prostor, kde by se mohli lidé shromažďovat. Cílem soutěže na proměnu bude mimo jiné tento prostor vytvořit," vysvětluje Polách.

Podle Štěpána Tomana ze společnosti Ting Architects, který je členem pracovní skupiny připravující zadání pro mezinárodní soutěž, by se mohl "Kulaťák" proměnit podobně jako Trafalgarské náměstí v Londýně. "To neznamená, že by mělo Vítězné náměstí vypadat stejně. Jde spíše o přístup, kdy se dá prostor oživit i pomocí relativně malých změn," popisuje Toman.

Věří, že lokalitu lze proměnit v plnohodnotné náměstí i bez výrazného omezení automobilové dopravy. Podle něj je třeba především scelit některé plochy, které nyní zůstávají na náměstí rozdělené, a to z velké části právě kvůli dopravě. "Jak přesně by se ale náměstí mělo proměnit, o tom rozhodne až samotná soutěž," říká Toman. O otázce, zda náměstí vznikne přímo ve středu Kulaťáku, okolo kterého budou nadále jezdit auta, rozhodnou až architekti v rámci mezinárodní soutěže.

VŠCHT chce stavět i prodávat

Ti by se měli mimo jiné zabývat i budoucí výstavbou na náměstí. Nyní tam plánuje stavět společnost Kaprain Group podnikatele Karla Pražáka ve spolupráci s investiční skupinou Penta - loni koupily od skupiny PPF Petra Kellnera projekt takzvaného Ledního medvěda. Ten se rozhodly kompletně přepracovat, aby více vyhovoval radnici Prahy 6.

Stavět se pravděpodobně bude také na pozemcích, které se nacházejí v severozápadní části náměstí. Ty patří tamním univerzitám. "Část tamních pozemků bychom rádi prodali a část využili pro vlastní výstavbu," říká mluvčí Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) Michal Janovský.

Radnice Prahy 6 usiluje o to, aby pozemky koupil pražský magistrát. "Byli bychom rádi, aby na místě vznikl projekt, který by měl určitou kulturní funkci," vysvětluje místostarosta Martin Polách. Podle něj by vedení šesté městské části uvítalo například výstavbu koncertní síně, před časem navrhovalo pozemky i jako vhodné místo pro výstavbu nového sídla pražského magistrátu.

Dopravu zklidní obchvat i delší tramvajová trať

Zda však vedení metropole o tamní parcely projeví zájem, zatím není jisté. Důležitou roli může v tomto případě sehrát i cena pozemků. Jedná se o velmi lukrativní místo, o které může být velký zájem ze strany největších hráčů na developerském trhu. Ti mohou za pozemky nabízet desítky až stovky milionů korun - záleží, jak velkou plochu VŠCHT nabídne k prodeji.

Jednou z vůbec nejdůležitějších otázek, s níž se musí architekti v rámci dopravně-urbanistické studie vypořádat, je řešení dopravní situace. Ta se na Vítězném náměstí po zprovoznění tunelu Blanka výrazně zhoršila. Ve špičkách se tvoří kolony v ulici Svatovítská, které se táhnou od výjezdu z tunelu na Prašném mostě až po samotné náměstí.

Situaci by měla zlepšit výstavba nového obchvatu, který by propojil Svatovítskou přímo s Evropskou ulicí. Velká část řidičů by pak nemusela jezdit přímo přes "Kulaťák". Podle odhadů by po zmíněné komunikaci mohlo denně projet až 26 tisíc automobilů.

Zlepšení do budoucna přinese podle dopravních expertů i prodloužení tramvajové trati do Suchdola. Díky tomu by se mohlo snížit množství autobusů, které na Vítězné náměstí každý den ze Suchdola dojíždějí. Dopravně-urbanistická studie bude muset na druhou stranu počítat i se zmíněnými novými stavbami.

