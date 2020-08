Na místě Nuselského pivovaru postaví Penta novou čtvrť. Vizualizace jsou velkolepé

Skupina Penta, kterou spoluvlastní jeden z nejbohatších Čechů Marek Dospiva, investuje 2,3 miliardy korun do přestavby areálu někdejšího Nuselského pivovaru v Praze. Pivovar nahradí nová čtvrť s byty, kavárnami nebo prostorem pro obchody. Zřejmě do konce roku by měla firma získat stavební povolení, práce potrvají zhruba dva roky.